Criptovaluta: i prezzi sono di nuovo in aumento! Bitcoin, Ethereum, XRP e altri stanno registrando guadagni significativi oggi. Questa è un'ottima notizia sia per gli investitori che per gli appassionati. Tuttavia, i prezzi delle criptovalute sono costantemente fluttuanti e può essere difficile tenerne traccia.

Ecco perché ho pensato di scrivere questo post in cui darò un'occhiata ai migliori prezzi delle criptovalute di oggi e vedrò come stanno andando.

In questo post del blog, daremo un'occhiata ai migliori prezzi delle criptovalute oggi, come Bitcoin, Ethereum, XRP e altri. Sono tra le valute digitali più popolari sul mercato e ultimamente i loro prezzi hanno fluttuato parecchio.

Quindi diamo un'occhiata più da vicino a cosa è successo!

Ma prima, veniamo a conoscere un po' il mercato delle criptovalute di oggi, cosa influenza il prezzo di qualsiasi criptovaluta e come puoi effettivamente prevedere il prezzo delle criptovalute.

Un'introduzione al mercato delle criptovalute di oggi

Il mercato delle criptovalute di oggi è estremamente esplosivo, con movimenti del 70% in una direzione non sono rari. La cosa più importante da notare al riguardo è che le criptovalute NON sono pensate per essere utilizzate come investimenti: sono state create con l'intenzione di diventare valute e non possono farlo se le persone le vedono come risorse piuttosto che come valute reali.

Questo è un enorme ostacolo alla via dell'adozione di massa ed è un problema importante che deve essere affrontato. È anche difficile valutare l'effettiva usabilità delle criptovalute quando non vengono utilizzate per ciò a cui erano destinate: se nessuno sa quanto spesso viene utilizzata una cosa, sembra che nessuno la usi affatto.

Un altro grosso problema del mercato odierno è il divario tra valute "decentralizzate" e "centralizzate". È molto difficile convincere le persone a capire che non si tratta di decentralizzazione rispetto alla centralizzazione, ma piuttosto di cosa puoi fare con la tua valuta - se non ci sono limiti su ciò che puoi fare con essa, hai completo controllo su di esso.

Oggi praticamente tutte le criptovalute sono decentralizzate, ma la domanda è cosa puoi effettivamente fare con esse. Indipendentemente dal fatto che siano utili o meno, se la tua valuta può essere utilizzata solo per il trading e la speculazione, ciò vanifica completamente il punto di avere una valuta separata.

Cosa influenza davvero il prezzo delle criptovalute?

La criptovaluta è stato uno degli argomenti più discussi nell'ultimo anno. Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin e Bitcoin Cash hanno fatto notizia. In effetti, il dibattito su Bitcoin vs. Ethereum rimane sempre caldo tra gli investitori.

Sono scambiati nelle borse di tutto il mondo. Quando ci sono più persone che acquistano un bene, il prezzo aumenta perché l'offerta è limitata.

Il valore di qualsiasi criptovaluta può essere basato sulla sua domanda e di solito è determinato dal suo utilizzo in una transazione. Quando più persone vogliono spendere i loro soldi in beni e servizi, la domanda di quella criptovaluta aumenta.

Come prevedere il prezzo della criptovaluta

Le valute virtuali sono qui per restare. Popolarizzate da Bitcoin, le criptovalute hanno attirato più attenzione negli ultimi anni a causa del loro potenziale di alto valore e della volatilità del mercato. Per questo motivo, il mercato delle criptovalute ha attratto speculatori in cerca di una buona opportunità di investimento.

Se stai cercando di prevedere il futuro di Bitcoin, Ethereum, Litecoin o qualsiasi altra criptovaluta, ci sono alcune cose che dovresti sapere. Il prezzo di una criptovaluta è in gran parte determinato dal numero di persone che ci investono.

Il valore di una criptovaluta può cambiare non solo quando nuovi investitori entrano nell'ecosistema, ma anche quando i clienti iniziano a disinvestire i propri investimenti. Ad esempio, il prezzo di Bitcoin ha fluttuato enormemente negli ultimi anni a causa di questo modello , con alcuni eventi chiave che contribuiscono a improvvisi cali dei prezzi.

Detto questo, se stai pensando di prevedere il prezzo di qualsiasi criptovaluta (che si tratti di Bitcoin, Ethereum, XRP o altre), è difficile farlo con assoluta certezza.

5 prezzi di criptovalute popolari oggi e come influenzano il mercato

1. Prezzo di Bitcoin (BTC) oggi

Il prezzo di Bitcoin oggi è $ 36.600. Bitcoin ha guadagnato il 9,19% nelle ultime 24 ore e la sua capitalizzazione di mercato è ora a $ 183,57 miliardi. La tecnologia alla base di questa criptovaluta continua a crescere, ma non è ancora stato dimostrato che qualsiasi altra criptovaluta regnerà sovrana in futuro.

La traiettoria dei prezzi di Bitcoin mostra che c'è la possibilità che possa avvicinarsi a diventare una riserva di valore come l'oro. Questo è uno dei motivi per cui i grandi investitori istituzionali stanno entrando in Bitcoin. Sono disposti a correre il rischio di investire in criptovaluta perché ne vedono il potenziale per crescere.

2. Prezzo di Ethereum (ETH) oggi

Ethereum (ETH) è la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato. Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo di Ethereum è $ 2.399,69 con una capitalizzazione di mercato totale di $ 104 miliardi. ETH ha avuto un'elevata volatilità nell'ultima settimana, ma sembra che potrebbe essere diretto verso ulteriori guadagni in quanto ci sono diversi sviluppi a venire.

In notizie recenti, la US Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato che avrebbe rinviato a settembre la sua decisione su un ETF Bitcoin. L'annuncio è stato fatto come reazione alla volatilità del mercato delle criptovalute. Alla luce di questi eventi, gli investitori si chiedono cosa accadrà al prezzo di Ethereum nel 2022.

3. Prezzo XRP oggi

XRP è la terza moneta più grande per capitalizzazione di mercato. Da quando il protocollo di transazione Ripple è diventato popolare, il volume degli scambi di XRP è aumentato di molte varietà.

Oggi, il prezzo di XRP è $ 0,6095. La previsione del prezzo per i prossimi cinque anni è che i prezzi continueranno ad aumentare perché l'obiettivo principale di XRP è fungere da valuta ponte in cui è possibile scambiare fiat con altre criptovalute senza interruzioni e in modo conforme alle normative.

Questo lo rende una scelta ideale per le istituzioni che vogliono entrare nel mercato delle criptovalute. Poiché XRP può essere utilizzato da qualsiasi istituto finanziario o fornitore di servizi di pagamento, la sua liquidità aumenterà progressivamente nel tempo, il che implica che anche i prezzi di XRP aumenteranno nel tempo.

4. Prezzo di Litecoin (LTC) oggi

Litecoin (LTC) è un progetto di criptovaluta e software open source peer-to-peer rilasciato con la licenza MIT/X11. La creazione e il trasferimento di monete si basano su un protocollo crittografico open source e non sono gestiti da alcuna autorità centrale.

Il prezzo di Litecoin ha subito diverse fluttuazioni negli ultimi giorni, principalmente a causa dell'andamento generale del mercato. Il prezzo in tempo reale di Litecoin oggi è di $ 108,47.

Litecoin non è così importante come Bitcoin (BTC), ma ha forti prospettive di crescita e può essere una buona opzione di investimento. La rete Litecoin mira a elaborare un blocco ogni 2,5 minuti, anziché i 10 minuti di Bitcoin, cosa che secondo il suo sviluppatore consente una conferma della transazione più rapida.

5. Prezzo Bitcoin Cash (BCH) oggi

Bitcoin Cash (BCH) ha avuto una settimana relativamente buona, nonostante la stagnazione dei prezzi che sta attualmente interessando l'intero mercato delle criptovalute. Al momento della stampa, BCH veniva scambiato a $ 394,66 con una capitalizzazione di mercato di circa $ 7 miliardi.

Gli ultimi giorni hanno messo a dura prova Bitcoin Cash (BCH) e l'intero mercato delle criptovalute. Anche se le principali valute digitali come BCH ed Ethereum (ETH) hanno resistito alla tempesta meglio di altre criptovalute, non sono rimaste illese.

Uno dei fattori che influenzano la stagnazione dei prezzi è un potenziale aumento della regolamentazione. La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha rinviato la sua decisione sugli ETF. Inoltre, la SEC ha emesso un avviso sulle offerte iniziali di monete (ICO) approvate da celebrità.

Quale prezzo della criptovaluta aumenterà nel 2022?

È difficile fare previsioni ed è un compito ancora più impegnativo quando le stiamo facendo per un anno futuro. Con la criptovaluta che sta diventando la corrente principale del mondo di oggi, sempre più persone si chiedono come investire in esse.

Tutti stanno cercando di capire quale prezzo delle criptovalute aumenterà nel 2022? Ma l'unica cosa che posso dire è che dipende da quanto impegno vuoi impegnarti. Secondo il suo progetto, tecnologia e gestione, ogni moneta ha un futuro diverso.

Non otterrai mai una risposta corretta al 100% su quale moneta andrà sulla luna. Quindi prova monete diverse e ottieni i migliori guadagni che puoi ottenere in futuro. Se hai una buona strategia, puoi guadagnare sia nei giorni verdi che nei giorni rossi.

Quali saranno le prospettive dei prezzi delle criptovalute?

I prezzi delle criptovalute continuano a salire, il che fa sentire gli investitori preoccupati per il futuro della criptovaluta. La capitalizzazione di mercato totale per le criptovalute ha raggiunto un nuovo massimo di circa $ 2,3 trilioni, un aumento significativo rispetto ai record degli anni precedenti.

Gli investitori prevedono che le criptovalute raggiungeranno nuovi massimi quest'anno e forse anche alcuni investitori istituzionali che stanno pompando miliardi nei fondi di investimento Bitcoin. Detto questo, un'analisi dei prezzi delle criptovalute, un'analisi tecnica e un po' di natura umana possono consentire a chiunque di fare un'ipotesi plausibile sul prossimo prezzo della criptovaluta.