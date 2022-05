In questo articolo imparerai i progressi che stanno avvenendo nella piattaforma Ethereum con l'avvento di Ethereum 2.0. Con Ethereum che diventa più veloce, più scalabile, efficiente ed economico che mai, quale impatto avrà sul suo prezzo?Continua a leggere per scoprire le previsioni sui prezzi della seconda criptovaluta più popolare al mondo!

Negli anni '90, lo sviluppo del web mondiale con la creazione dei primi motori di ricerca e browser è stato un importante evento di riferimento nell'evoluzione di Internet a quello che è ora. In modo simile, esiste il panorama dell'evoluzione della tecnologia blockchain.

La tecnologia blockchain è in una fase molto precoce rispetto a Internet dato che è qui solo da pochissimo tempo. Quindi, possiamo tranquillamente affermare che siamo sicuri di assistere a molti più sviluppi nell'ecosistema della tecnologia blockchain quando questo si muoverà verso una fase più matura.

Da esperimento a importante risorsa nel portafoglio, la prospettiva per Bitcoin ha visto un cambiamento diffuso.

Anche se abbiamo assistito ad alcuni ostacoli nel viaggio delle valute digitali, c'è stato un consistente aumento andamento dello stesso.

Non c'è niente che Bitcoin possa fare e che Ethereum non possa fare. Anche se Ethereum è meno testato, si muove più velocemente, ha una leadership migliore e ha più condivisione mentale degli sviluppatori. - Fred Ehrsam, co-fondatore di Coinbase

La blockchain di Ethereum avanza

La lotta per dominare il mercato delle criptovalute è stata una battaglia continua da quando è nata la tecnologia blockchain. Bitcoin ed Ethereum sono stati in cima alla curva, dominando il mercato e vedendo una crescita esponenziale dei prezzi delle criptovalute. Per affrontare alcune limitazioni che avevamo con Ethereum, è stata creata una versione aggiornata di Ethereum 2.

I seguenti sono i passi intrapresi per portare nuovi progressi nell'attuale Ethereum:

1. Proof-of-work sostituito da Proof-of-stake: ogni implementazione blockchain si basa fortemente su una potenza di elaborazione intensiva processo noto come proof-of-work.

Più sistemi informatici sono coinvolti nella risoluzione di complessi problemi matematici per estrarre o trovare nuove monete e anche invalidare e aggiungere una transazione alla blockchain originale. Il costo operativo e l'elevata inefficienza sono i maggiori svantaggi di questo processo.

Per sostituire questo processo ad alta intensità energetica, il concetto di proof-of-stake è stato introdotto. Si riferisce all'importo di valuta detenuto dal proprietario di un particolare nodo . Per la verifica della transazione, il nodo verrebbe scelto dall'algoritmo in base alla quantità di valuta detenuta dal proprietario del nodo. Quindi, avere più valuta garantisce una maggiore probabilità che un nodo venga selezionato.

Proof-of-stake porterà a una diminuzione della complessità della rete con un enorme aumento della velocità effettiva attraverso l'intera rete.

2. Utilizzo del partizionamento orizzontale: Per migliorare la capacità di scalabilità, è stata introdotta una tecnica di elaborazione nota come sharding. Il partizionamento orizzontale può risolvere il problema condividendo il carico di lavoro su più macchine. Il compito di verificare i dati da aggiungere è suddiviso in più set dove ogni nodo sarebbe responsabile della verifica del insieme che hanno ricevuto. Ciò aiuta a sfruttare la potenza dell'elaborazione parallela, aumentando così la capacità rispetto al processo di proof-of-work.

3. Sostituzione della macchina virtuale di Ethereum (EVM) con eWASM

Ethereum ha sfidato Bitcoin frontalmente a causa dell'implementazione di EVM o Ethereum Virtual Machine. EVM aiuta nell'utilizzo degli smart contract fornendo un ambiente di esecuzione funzionante sui nodi della rete. I contratti intelligenti che operano su EVM possono eseguire con successo transazioni finanziarie che sono complessi, consentono operazioni di gioco e di social media.

Tuttavia, EVM rimane ancora un concetto altamente sfuggente anche per le persone con elevate capacità di programmazione. Con l'introduzione di EWASM in Ethereum 2.0, sarebbe possibile eseguire il codice dell'app Ethereum nei browser Web che utilizziamo oggi utilizzando il Web linguaggio assembly.

L'implementazione di eWASM aprirà le porte a più programmatori per scrivere codici da linguaggi come C, Rust e C ++ senza la necessità di imparare a programmare esclusivamente nel linguaggio nativo di Ethereum. Con i nuovi aggiornamenti in Ethereum, i problemi di scalabilità, una diminuzione della necessità di potenza di calcolo e il consumo di energia diminuiranno e potrebbero portare a una nuova era nel viaggio della criptovaluta

Interesse istituzionale per Ethereum

Ethereum e le criptovalute, in generale, hanno riscontrato un maggiore interesse per gli acquisti tali valute aumentando così la fiducia nel mercato delle criptovalute. Lo spazio valutario più utilizzato è la blockchain di Ethereum che è anche più di quella di Bitcoin. I Token non fungibili (NFT), la costruzione di servizi pubblici e diversi progetti decentralizzati si trovano nello spazio blockchain di Ethereum, aumentando così l'adozione tra le persone grazie alle sue vaste applicazioni.

"Quello che è stato davvero interessante vedere negli ultimi mesi è la crescente convinzione intorno a Ether come asset class tra investitori sofisticati." - Fadi Aboualfa, Head of Research presso Copper

L'ascesa della finanza decentralizzata nota anche come DeFi insieme a NFT e stablecoin ha attirato l'attenzione di investitori istituzionali a questa criptovaluta.

Meitu, un'azienda cinese di app per foto ha acquistato circa $ 28,4 milioni in Ether. Il Canada è il primo paese del Nord America ha approvato 3 ETF che potrebbero portare a molti investimenti da parte di investitori istituzionali con tasche profonde. Secondo Chainalysis, L'Europa centrale, occidentale e settentrionale è diventata la più grande economia crittografica del mondo grazie alla Defi.

Rimbalzo del prezzo di Ethereum

Nel 2021, Ethereum ha conquistato molti occhi ma il salto di prezzo dovuto all'aggiornamento a Ethereum 2.0 non è ancora dichiarato. Questo aggiornamento continuerà fino al 2022 e porterà a una tendenza al rialzo dei prezzi con numerosi specialisti di previsione che prevedono che il prezzo di Ethereum aumenterà di seimila dollari o più entro la fine dell'anno.

Il prezzo di Ethereum è sempre stato in media intorno ai quattromila dollari, ma ha iniziato il 2021 al di sotto di $ 3500 in media perdendo circa il 20% a causa della maggiore incertezza con la nuova variante Omicron di Covid-19.

Gli strateghi di mercato e gli investitori ritengono che questa potrebbe non essere l'unica causa del crollo del valore delle criptovalute. Il calo potrebbe essere dovuto a un evento di vendita indotto da derivati ​​che ha portato al ribasso il prezzo di diversi titoli tecnologici.

Il prezzo di Ether potrebbe ridursi ulteriormente con l'inizio di una riunione politica di due giorni negli Stati Uniti. La Federal Reserve alla fine del 2021 per discutere il tapering del programma di acquisto di asset da $ 120 miliardi entro giugno 2022. Dopo marzo 2020, la politica monetaria accomodante è stata responsabile dell'aumento del prezzo del solo Ether di oltre il tremila percento.

Tuttavia, Katie Stockton di Fairlead Strategies ritiene che il movimento ha ancora una tendenza al rialzo nonostante le correzioni di prezzo.

Previsione dei prezzi di Ethereum: quale futuro per ETH?

Gli asset Total Value Locked (TVL) di Ethereum sono aumentati dai 20 miliardi di dollari all'inizio dell'anno, a circa $ 160 miliardi, circa il 60% del mercato DeFi da $ 260 miliardi.

Tutti i segnali di questa potenziale ascesa fulminea puntano verso il passaggio a Ethereum 2.0. La transizione di Ethereum da proof-of-work a il modello proof-of-stake può essere il faro di questa crescita dei prezzi.

Questa transizione porterà a un aumento dell'adozione della blockchain di Ethereum e al valore nel 2022. Con un numero maggiore di sviluppatori in arrivo a causa della minore complessità e della rimozione della barriera dell'apprendimento del linguaggio di programmazione nativo combinato con l'uso estensivo di Ethereum nei contratti intelligenti, il prezzo non sembra irraggiungibile.

Le probabilità contro l'aumento dei prezzi potrebbero essere dovute al calo generale del mercato delle criptovalute che ha trascinato Ethereum al ribasso con si. Qualsiasi ritardo con l'aggiornamento di Ethereum a Eth 2.0 o Serenity come - Lo sharding è stato spostato al 2023 dal 2022, potrebbe portare a un calo del prezzo di questa criptovaluta.