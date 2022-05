La rete Ripple ha servito il settore dei servizi finanziari aiutandoli a trasferire denaro senza sforzo. Questo articolo esplora la storia di Ripple, il prezzo di Ripple, dei suoi pro e contro e di come acquistarlo. Continua a leggere per scoprire le previsioni di prezzo per XRP di Ripple nel 2022 e oltre!

Non credo che ci sia nemmeno una sola persona al mondo che non abbia sentito parlare di criptovalute.

Quindi, se sei una persona che fa già parte di questo mondo delle criptovalute o hai intenzione di investire i tuoi soldi in criptovalute, allora devi prima fare le tue ricerche. E in questo articolo imparerai tutto su Ripple: cos'è e come funziona esattamente.

Ripple è una rete che soddisfa le esigenze dei settori dei servizi finanziari aiutandoli a trasferire denaro senza sforzo. La criptovaluta XRP, appositamente studiata in modo da poter funzionare sulla rete Ripple, è una delle criptovalute più coerenti e stabili in circolazione il mercato.

Cos'è Ripple?

Quindi la domanda principale è: cos'è Ripple? Come è collegato al mondo delle criptovalute? Beh, l'ondulazione è una parte importante delle criptovalute. È un sistema di regolamento dei pagamenti e anche una rete di cambio valuta che aiuta nell'elaborazione delle transazioni in tutto il mondo tra due parti e si assicura che le transazioni siano sicure e che lo scambio sia andato a buon fine.

Puoi anche usare ripple per scambiare le tue valute legali, varie criptovalute come Bitcoin e anche altre materie prime come l'oro.

"Ripple è stato progettato fin dall'inizio per essere essenzialmente un sostituto di SWIFT (una rete leader di trasferimento di denaro) o per sostituire in altro modo il livello di regolamento tra le principali istituzioni finanziarie" - Pat White, CEO di Bitwave

E la prossima domanda che potrebbe sorgere nella tua è questa, è gratis? O quanto costa? Beh, Ripple non è gratuito. Dovrai effettuare alcuni pagamenti per utilizzare questa rete.

"La commissione standard per effettuare transazioni su Ripple è fissata a 0,00001 XRP, che è minima rispetto al ingenti commissioni addebitate dalle banche per l'esecuzione di pagamenti transfrontalieri". - El Lee, membro del consiglio di Onchain Custodian

Questo mostra quanto sia davvero eccezionale questa rete. Non solo potrai risparmiare un sacco di soldi, ma ti assicurerai anche che tutte le tue transazioni siano completamente sicure. Ad esempio, ad aprile 2021, il prezzo di XRP era di $ 1,38 per token, il che significa che la commissione che Ripple addebiterebbe per ogni transazione è di soli $ 0,0000138Per una migliore comprensione, ecco alcuni pro e contro di Ripple che ti aiuteranno a capire se è la rete giusta per te.

Pro -

Regolamento rapido - Se sei una persona che continua a preoccuparsi delle conferme delle transazioni, allora questa è la rete che devi scegliere. Questa rete fornisce davvero conferme transazioni rapide rispetto ad altre reti di criptovaluta. Puoi ottenere la tua conferma entro quattro o cinque secondi rispetto ad altre reti che impiegano ore per verificare qualsiasi transazione Bitcoin.

Basso costo - Come accennato in precedenza, il prezzo di Ripple è davvero molto basso. La commissione di transazione è di appena 0,0001 XRP , che in realtà non è nulla in confronto alle tariffe applicate da altre reti. Quindi,

Le grandi istituzioni finanziarie lo usano - Non solo individui come me e te, ma anche grandi istituzioni possono utilizzare la piattaforma di Ripple per effettuare le loro transazioni. Ciò aumenta anche la credibilità di questa rete finanziaria.

Versatilità - È vero che Ripple è stato inizialmente creato per semplificare le transazioni XRP, ma ora puoi utilizzare Ripple anche per varie altre funzioni. Puoi anche utilizzare Ripple per altre transazioni come valute legali, materie prime come l'oro e anche varie altre criptovalute.

Contro -

Centralizzato - L'intera questione della criptovaluta è che è totalmente decentralizzata e non esiste un'autorità governativa che si occupi di tutto. Ma Ripple è in qualche modo centralizzato perché qui c'è un elenco di validatori. Ciò vanifica l'intero scopo dell'acquisto di criptovalute.

Enorme quantità di fornitura XRP pre-minata - La maggior parte della fornitura Ripple non viene utilizzata per la circolazione, piuttosto viene conservata in deposito a garanzia e se questi ottengono presentato al pubblico in momenti inopportuni, potrebbe avere un forte impatto sul prezzo dell'ondulazione XRP.

Il problema SEC con XRP - La SEC ha intentato una causa contro Ripple nel 2020. La SEC ha affermato che poiché Ripple decide quando rilasciare XRP, avrebbe dovuto registrarlo come titolo. Quindi, questo problema tra XRP e SEC potrebbe andare avanti a lungo e ciò potrebbe avere un impatto negativo su Ripple.

Cronologia dei prezzi dell'ondulazione

Come accennato in precedenza, prima di decidere quale rete dovresti scegliere e se è Ripple che devi scegliere o no, dovresti sapere tutto su Ripple. Devi sapere che i prezzi di Ripple e XRP sono aumentati notevolmente nel 2021, ma conosci la storia di questi prezzi dal 2017?

Dal 2017, i prezzi di XRP non hanno mai raggiunto livelli elevati ed è proprio questo che lo rende diverso dagli altri criptovalute sul mercato. Ad esempio, i prezzi di Ethereum hanno continuato ad aumentare e a raggiungere nuove vette, cosa che non è mai successa con XRP.

Il tasso di XRP ha iniziato a diminuire all'inizio del 2021 dopo che la SEC degli Stati Uniti ha intentato una causa legale contro Ripple nel novembre 2020. I prezzi di XRP sono poi scesi da circa Da 0,70 dollari USA a 0,20 dollari USA.

Come investitore informato, dovresti anche sapere quando XRP e Ripple diventano una cosa sola. Ricorda, Ripple non è una criptovaluta.

Mentre XRP è la criptovaluta che gira su questa particolare rete finanziaria. Proprio come Ethereum funziona su una rete finanziaria Ether, allo stesso modo XRP funziona su una rete finanziaria Ripple. Ma, nel caso di Ethereum, i prezzi dipendono totalmente dal mercato delle sole criptovalute, ma non è così che funziona con Ripple o XRPPer comprendere la cronologia dei prezzi di Ripple, devi anche comprendere cosa influisce sui prezzi di Ripple / XRP.

Previsione prezzo ondulazione

Se hai intenzione di investire in XRP o Ripple, devi sapere cosa ha in serbo per te - diventerà più forte nel 2022 o lo farai tu fare un investimento sbagliato? Beh, novembre non è stato affatto gentile con XRP come i suoi prezzi. C'erano anche 16 indicatori ribassisti e 13 segnali rialzisti. La prognosi di CoinCodex era a breve termine e ribassista, il che ha mostrato che entro il 21 dicembre 2021 i prezzi di XRP potrebbero aumentare di $ 0,857.

Un sito basato su algoritmi ha mostrato che il prezzo dell'ondulazione aumenterebbe di $ 1,14 solo all'inizio del 2022. Questo particolare sito mostra anche che entro la fine del 2022, questi prezzi aumenteranno fino a $ 1,74. Mostra anche che entro il 2023 i prezzi salirebbero fino a $ 2,37 e raggiungerebbero $ 3,6 entro la fine del 2025.

Ma una cosa che devi ricordare è che il il mercato delle criptovalute è molto volatile in natura e le previsioni potrebbero cambiare drasticamente con alcuni lievi cambiamenti nel mercato. Non è mai possibile fare previsioni accurate su qualsiasi criptovaluta.

Quindi, si consiglia sempre di fare le proprie ricerche e di non dipendere mai da un singolo sito Web per capire la situazione. Se hai intenzione di investire i tuoi soldi in questo mercato, allora devi essere pienamente informato facendo le tue ricerche.

Come acquistare Ripple?

Proprio come altre criptovalute, anche Ripple è disponibile su vari mercati online e può essere facilmente acquistato con Bitcoin, valute legali e anche altre criptovalute. Ecco un elenco di scambi da cui potresti scambiare il tuo XRP -

XRP può essere utilizzato anche per scambiare altri asset virtuali. Ma ricorda, a causa della causa SEC, negli Stati Uniti, l'acquisto di XRP potrebbe essere un po' una seccatura. XRP è stato anche rimosso da molti scambi e hanno ha imposto limiti di trading ai trader statunitensi.

Conclusione

Quindi la domanda principale è: XRP è un buon investimento? Beh, qualcosa che devi ricordare mentre investi anche un solo centesimo in questo mercato è che le criptovalute sono asset molto volatili e coinvolgono anche alcuni fattori di rischio.

Devi valutare il livello di rischio coinvolto e solo allora investi i tuoi soldi non solo in XRP ma anche in altre criptovalute. Solo tu puoi decidere se XRP è adatto a te o meno. Inoltre, non dovresti mai investire denaro in criptovalute se non puoi permetterti di perderle.