In questo mondo, ogni cosa ha i suoi pro e contro. Le criptovalute non sono diverse. Coloro che sono preoccupati per gli svantaggi della criptovaluta se ne dimenticheranno non appena si renderanno conto dei vantaggi. Tuttavia, prima di investire in criptovalute, dovresti essere sicuro di conoscerne ogni aspetto.

La tecnologia blockchain potrebbe rimodellare completamente il mondo finanziario come lo conosciamo e sfidare il concetto stesso di infrastruttura finanziaria tradizionale. Tuttavia, quali sono alcuni dei pro e dei contro della criptovaluta? Se intendi investire in una criptovaluta, come scegliere?

Le criptovalute possono sembrare complicate, ma non preoccuparti. In questo articolo imparerai i vantaggi e gli svantaggi della criptovaluta.

I 7 vantaggi della criptovaluta

I vantaggi delle criptovalute, che sono state create relativamente di recente (Bitcoin, ad esempio, è stato fondato nel 2009), le rendono chiaramente una valida alternativa. La criptovaluta ha molto da offrire, inclusi rendimenti stellari, trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un'infrastruttura ultra sicura e trasparente. Se sai come trarne vantaggio, può essere piuttosto redditizio.

1. Il potenziale di alte ricompense

Il mercato delle criptovalute oggi è più di 10.000 e ognuna ha le sue caratteristiche. In generale, le criptovalute condividono alcune caratteristiche - come la loro tendenza a subire forti fluttuazioni di valore. Per determinare il valore di Bitcoin, i minatori forniscono monete e gli acquirenti le richiedono. Una combinazione di domanda e offerta può portare a rendimenti sostanziali. Per gli investitori che sono saliti a bordo al momento giusto, Ethereum è quasi raddoppiato tra luglio 2021 e dicembre 2021.

2. La tecnologia blockchain è intrinsecamente sicura

La base che supporta le criptovalute è ciò che porta molti dei vantaggi delle criptovalute, non le valute stesse. Quindi, blockchain, il libro mastro digitale che memorizza tutte le transazioni in modo decentralizzato. È impossibile rimuovere i dati una volta inseriti nella blockchain. La blockchain è decentralizzata su più computer, quindi non è mai possibile accedervi in ​​una volta sola da un hacker; tutti i dati in esso archiviati sono al sicuro.

3. Addio banche tradizionali, benvenute istituzioni finanziarie eque e trasparenti

La maggior parte delle transazioni nel nostro sistema finanziario viene elaborata da intermediari di terze parti. In altre parole, se effettui una transazione, riponi la tua fiducia in uno o più di questi intermediari - e la recessione nei primi anni 2000 ha portato molti a chiedersi se ciò si sarebbe rivelato prudente. Le criptovalute e la blockchain sono alternative. Chiunque può visualizzarle ovunque, quindi puoi partecipare ai mercati finanziari ed effettuare transazioni senza intermediari.

4. Gli scambi di criptovaluta avvengono 24 ore su 24

Inoltre, i mercati delle criptovalute sono sempre aperti, quindi le criptovalute hanno un vantaggio rispetto alle banche. Se desideri acquistare, vendere o scambiare criptovalute, non devi aspettare il NYSE, NASDAQ o qualsiasi altra borsa valori da aprire al trading. Le monete vengono estratte e le transazioni vengono registrate 24 ore su 24.

5. Gli investitori possono utilizzare le criptovalute per battere l'inflazione

In contrasto, ad esempio, con l'inflazione nazionale, il valore delle criptovalute si basa sulla domanda globale, non su una valuta o economia specifica. Ma che dire dell'inflazione stessa delle criptovalute? Gli investitori sono generalmente al sicuro dall'inflazione delle criptovalute. C'è un limite al numero di monete, quindi l'inflazione non può verificarsi. L'approccio tiene a bada l'inflazione sia che il limite sia su base generale (come Bitcoin) o annuale (come Ethereum).

6. Privacy delle informazioni personali

Il rivenditore dovrebbe avere la tua carta di credito se desideri effettuare un acquisto da loro con una carta di credito. Il commerciante richiede di presentare il codice PIN prima di effettuare un acquisto. Preferiresti questo metodo?

È ovvio che il tuo codice PIN è altamente riservato e non sei obbligato a rivelarlo. Lo stesso vale per le criptovalute. La chiave privata è privata e non deve essere divulgata. Puoi fare soldi in modo completamente anonimo; nessuno potrà vedere quanto paghi e le tue informazioni non diventeranno mai pubbliche. Quindi, è uno dei metodi migliori per pagare in modo anonimo.

7. Trasferimento istantaneo e sicuro

Hai una risorsa preziosa se hai criptovalute nel tuo portafoglio digitale. È facile darlo a chi vuoi a loro insaputa. Se desideri trasferire denaro, avrai bisogno della chiave privata dell'altra persona. Non ti verrà addebitato alcun costo per il trasferimento di proprietà, non sarai stressato e non dovrai documentare nulla. Il pagamento delle commissioni è sostanzialmente superiore a quello di altre situazioni, come i trasferimenti di proprietà o le chiusure di conti bancari.

I 7 svantaggi della criptovaluta

Ci sono molti luccichii, ma le criptovalute saranno davvero così d'oro? Consideriamo alcuni dei rischi. Quelli facili si risolvono facilmente, quelli difficili non si risolvono così facilmente, ma vale sempre la pena tenerli a mente.

1. Comprendere la criptovaluta richiede tempo e fatica

Le criptovalute possono essere complicate da capire all'inizio. Può sembrare estraneo alle persone che non sono nativi digitali pensare alle criptovalute (per non parlare delle blockchain). Di conseguenza, investire in qualcosa che non conosci è di per sé un rischio. Se stai pensando di investire in criptovaluta, dovrai comunque considerare i pro e i contro dell'investimento prima di decidere se procedere. C'è una serie di risorse online per aiutarti (inclusa la serie di blog sulla criptovaluta di N26).

2. La criptovaluta può essere un investimento volatile

Le criptovalute sono volatili: mentre possono raggiungere livelli vertiginosi (e avvantaggiare gli investitori), possono anche precipitare a minimi incredibili altrettanto rapidamente. Se il tuo obiettivo è guadagnare rendimenti stabili, investire in questo potrebbe non essere l'opzione migliore. Poiché il mercato delle criptovalute è fondamentalmente un mercato speculativo, è altamente suscettibile alle fluttuazioni dei prezzi a causa della sua scala relativamente piccola. Di conseguenza, la criptovaluta può perdere il suo valore, che è uno dei suoi principali svantaggi.

3. Finora, le criptovalute non si sono dimostrate investimenti a lungo termine

Vale la pena ricordare che le criptovalute esistono solo da poco più di un decennio, anche se stanno diventando sempre più popolari. Bitcoin è stato chiaramente delineato solo in un white paper pubblicato nel 2008. Al contrario, il mercato azionario ha una storia lunga un secolo. Secondo la London Stock Exchange, il primo giorno di negoziazione della London Stock Exchange ebbe luogo nel 1801. Per millenni, l'oro è servito come simbolo di valore. Ma la criptovaluta? Devi essere coraggioso se vuoi investire in queste acque inesplorate come investitore perché nessuno sa cosa riserva il futuro per le criptovalute.

4. Le criptovalute presentano seri problemi di scalabilità

Potresti essere perdonato se pensi che le valute digitali funzionino alla velocità della luce e lo fanno, fino a un certo punto. Ma a un certo livello, si imbattono in problemi importanti che rendono difficile la loro implementazione su larga scala. Gli stessi fornitori di criptovalute ammettono che questo è un problema, con le persone dietro Ethereum che affermano che la blockchain ha raggiunto “alcuni limiti di capacità” che rallentano la velocità con cui le transazioni possono essere elaborate. Questa può essere un'esperienza frustrante per i partecipanti alla transazione, per non parlare delle potenziali perdite finanziarie che può causare.

5. I rischi per la sicurezza sono alti per i neofiti delle criptovalute

Tuttavia, le criptovalute non sono prive di rischi per la sicurezza; tuttavia, non hanno i rischi degli intermediari centrali. Un proprietario di criptovalute può perdere la chiave che gli consente di accedere alle proprie monete e, con essa, a tutte le sue partecipazioni. Inoltre, ci sono hack, tentativi di phishing e tutti gli altri modi per ottenere il controllo. Gli investitori più esperti sono consapevoli di questo tipo di trappola, ma i nuovi investitori ne sono più sensibili.

6. Possibilità di svolgere attività illegali

A differenza del denaro convenzionale, le transazioni bitcoin sono molto sicure e anonime, rendendo difficile per le autorità rintracciare gli utenti in base agli indirizzi del loro portafoglio. Nel dark web, Bitcoin è stato utilizzato per acquistare narcotici, tra le altre attività illecite. Alcune persone nascondono la fonte dei loro soldi ottenuti illegalmente convertendo i loro soldi in criptovaluta tramite un intermediario rispettabile.

7. Rischio di perdita elevato

È la mancanza di controllo sulle criptovalute che ti mette a rischio. Le cose possono andare storte per una serie di motivi. È impossibile evitare che il tuo bitcoin perda valore se si verifica un problema tecnico con il portafoglio. Il denaro non è controllato da nessuna azienda. È impossibile segnalare un problema a nessuno se ne stai riscontrando uno. Per evitare truffe, assicurati che il portafoglio che scegli sia affidabile e abbia buone valutazioni. Un'altra cosa da considerare è sapere quali sono le normative sulle criptovalute nel tuo paese prima di usarle.

Quali sono i pro e i contro del bitcoin, però?

Il Bitcoin, abbreviato in BTC, offre numerosi vantaggi. Il limite di 21 milioni di monete, la garanzia a prova di inflazione e il suo prezzo da prima pagina offrono sicuramente agli investitori la possibilità di realizzare un profitto. Inoltre, Bitcoin è ampiamente accettato come mezzo di pagamento.

Ci sono, ovviamente, degli svantaggi. Una volta che l'infrastruttura blockchain di bitcoin raggiunge una velocità di sette transazioni al secondo, inizia a rallentare (un grosso problema, poiché Visa elabora circa 1.700 transazioni al secondo). Essendo la criptovaluta più famosa di tutte, Bitcoin è un obiettivo primario per hacker e truffatori di ogni genere.

Qual ​​è la migliore criptovaluta in cui investire?

Tra le varie criptovalute, non esiste una criptovaluta significativamente superiore a tutte le altre. Ci sono alcune cose a cui prestare attenzione, ma dipende dalle tue preferenze personali. Dovresti considerare la tua tolleranza al rischio individuale:

Ti senti a tuo agio nel perdere una parte sostanziale del tuo investimento se la moneta che hai scelto crolla di valore?

Qual ​​è il tuo scopo nell'usare la moneta?

Speri solo di generare rendimenti con esso o speri di usarlo anche per pagare le cose?

Potresti essere interessato a investire in una moneta che ha un maggiore impatto sociale o ambientale, o solo denaro. Puoi scegliere di investire in Bitcoin poiché è il leader di mercato. Una criptovaluta è l'originale e ha sviluppato la base di informazioni più completa.

Le ultime parole

Potrebbero esserci ancora dei dubbi nella tua mente sull'investimento in criptovalute. In generale, riteniamo che i benefici superino i rischi, anche se dipende da ciò che stai cercando di ottenere. La maggior parte delle persone usa i bitcoin per fare acquisti in questi giorni, nonostante molti utilizzino le criptovalute per guadagnare attraverso il trading o gli investimenti.

Negli ultimi anni il valore delle criptovalute è aumentato e questa tendenza dovrebbe continuare. Investendo ora in criptovalute, potresti essere in grado di raccogliere frutti in futuro.