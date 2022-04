Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Sushree Behera CRIPTOVALUTE Criptovalute, PUBBLICATO: 20 aprile 10:52 Come fare profitti durante un crash di criptovalute? Tempo stimato di lettura: 11 minuti di Sushree Behera

La criptovaluta è un bene immateriale volatile. Può mostrare un notevole aumento di giorno e assistere a un crollo del mercato durante la notte. Non si può prevedere un crash, ed è inevitabile, ma può essere gestito seguendo qualche strategia. Continua a leggere per saperne di più.

E se il mercato in cui hai investito crollasse durante la notte? Dormirai dopo aver saputo che trilioni di dollari sono stati spazzati via? Ti sentirai ingannato e sconfitto allo stesso tempo, ma questa è la bellezza del mercato delle criptovalute. È volatile e può renderti un re o un povero in qualsiasi momento. Gli arresti anomali delle criptovalute possono essere influenzati da eventi sociali o forse atti intenzionali. Il crash di grandi criptovalute può influenzare anche altre monete. Le migliori monete come bitcoin, Ethereum, Binance e così via possono scuotere l'equilibrio di altre criptovalute. L'incertezza delle criptovalute crea una mentalità di analisi per i trader. Disegnano piani strategici per superare i frequenti incidenti. Si possono applicare questi piani in caso di crash crittografico, ma prima osserviamo a fondo il crash crittografico e perché questo accade? Che cos'è un crash crittografico? Bitcoin e il mercato delle criptovalute sono volatili per natura. Pertanto, la fluttuazione dei prezzi delle monete è abbastanza naturale nel mercato. Tuttavia, si dice che un asset va in crash quando il prezzo dell'asset scende di circa il 10% in un giorno. Cambiamenti ed eventi improvvisi influiscono sul marcatore crittografico, innescando così arresti anomali, cali e correzioni. Il più significativo crash crittografico si è verificato il 10 aprile 2013, quando US FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) ha dichiarato che gli scambi di criptovalute devono essere registrati come trasmettitori di denaro. Il prezzo di Bitcoin è sceso da $ 259,34 a $ 70, mostrando così un ribasso del prezzo del 73,1% entro 24 ore. Crypto crash, cali, perdite, enormi guadagni e correzioni non sono cose nuove per gli investitori regolari. Tuttavia, questo potrebbe creare confusione o spaventare i nuovi investitori. Una comprensione consapevole e attenta del mercato seguita da sagge strategie, decisioni e azioni può aiutarti a realizzare profitti anche in caso di crollo delle criptovalute. Tuttavia, è importante aggirare le ragioni dietro gli arresti anomali delle criptovalute prima di comprendere tali strategie. Perché Crypto va in crash? Il prezzo delle criptovalute e del mercato delle criptovalute dipende da fattori macroeconomici e da alcuni altri fattori come tassi di interesse, inflazione, ecc. Ecco i principali 6 motivi alla base degli arresti anomali delle criptovalute. CryptoQuant, una famosa società di dati crittografici, ha pubblicato il suo indice di leva BTC, che all'inizio dell'anno ha toccato i massimi storici, segnalando così l'ingresso di nuovi investitori nel mercato. Nei mercati tradizionali, è normale che gli investitori utilizzino il debito per iniziare ad acquistare futures. Gli investitori di criptovalute possono iniziare con lo stesso pratica, limitando così i minatori dai futuri prezzi di caduta delle monete. Ciò può portare ulteriormente a volatilità a breve termine. Con i successivi cali di prezzo, è abbastanza normale che i detentori di futures liquidino i propri asset, portando così a un ulteriore calo dei prezzi. Inoltre, le normative sulle criptovalute variano da nazione a nazione. Circa tre dozzine di paesi come Cina, Iraq, Bangladesh, Algeria ed Egitto hanno istituzioni finanziarie lontane dal mining di criptovalute e dal mercato delle criptovalute. Un altro motivo che contribuisce al crollo delle criptovalute è che il crollo delle criptovalute non regge bene quando il mercato azionario scende. Ciò rende le valute digitali incapaci di salvaguardare la propria identità. Altri fattori che promuovono gli arresti anomali delle criptovalute sono violazioni della sicurezza nella rete blockchain. Supponiamo che venga rilevata una falla di sicurezza in Bitcoin. Questa notizia influenzerà i minatori di Bitcoin e i loro prezzi, lasciando quindi esistere solo alcuni Bitcoin. Le Criptovalute, a differenza delle azioni, non hanno asset di supporto sottostanti e sono guidati dai sentimenti degli investitori. Oltre a questi, i crypto influencer causano afflusso improvviso di capitali con un singolo tweet, aumentando così la volatilità del mercato. La crescente popolarità delle monete meme e l'utilità minima delle monete crittografiche diventano a volte discutibili, portando a crash crittografici. Tuttavia, il crollo delle criptovalute offre anche agli investitori la giusta opportunità di crescere e realizzare un profitto con le giuste strategie. Crypto crash dopo la guerra Russia-Ucraina: Cosa seguirà dopo? Con l'aumento delle tensioni causate dall'invasione russa dell'Ucraina, il mercato globale delle criptovalute è sceso di circa il 10%. Entro 24 ore, Bitcoin è sceso dell'8,5%, Ethereum del 12,7%, Solana del 12%, Avalanche del 18,2%, Binance Coin dell'11,4%, Cardano del 18%, Le previsioni del nuovo anno prevedevano l'arrivo del prossimo cripto inverno, i cui timori sono stati aggravati da questo evento. Con l'inizio della "operazione militare speciale" da parte della Russia, le principali criptovalute, ad esempio Bitcoin ed Ethereum, hanno raggiunto i prezzi più bassi mensili. Più di $ 200 miliardi sono stati cancellati dal mercato delle criptovalute. Non solo le criptovalute, la guerra tra Russia e Ucraina ha colpito tutti gli asset digitali, portando alla svalutazione. Dopo questi cali di prezzo, gli investitori hanno iniziato a scaricare gli incassi per proteggere i propri portafogli. Tuttavia, recentemente, le criptovalute hanno cambiato la trama del gioco della guerra, venendo così utilizzate da entrambe le parti. Con le banche che non funzionano più, il trasporto e lo stoccaggio di contanti fisici diventa altamente rischioso. Pertanto, i paesi stanno passando alle risorse crittografiche. Recentemente, un rapporto pubblicato da Coinshares afferma che il volume degli scambi è aumentato del 107% in Ucraina e del 231% in Russia. Sebbene le principali società tecnologiche si siano ritirate dalla Russia, affermando così la loro neutralità nei confronti dell'escalation della tensione, le criptovalute rimangono ancora sul campo di battaglia. Alcune strategie per realizzare profitti durante un cripto crash Un crollo del mercato è un evento che può cambiare l'andamento delle tendenze delle criptovalute. Il crollo del mercato delle criptovalute indica un apparente calo dei valori dei prezzi. La situazione di un il crash del mercato è un evento imprevedibile. Sebbene gli esperti ritengano che sia un'influenza delle tendenze di ricerca sui social e su Internet, in realtà ha una debole correlazione. La notizia delle perdite si diffonde quando si verifica un incidente, ma alcune persone intelligenti riescono a organizzare la propria quota di profitto seguendo strategie intelligenti anche in caso di incidente. Quindi, ecco le sette strategie principali che ti aiuteranno a ottenere enormi profitti anche durante un arresto anomalo. In un crash di Crypto usa Dip Purchase Fare una mossa di "acquisto" in caso di incidente non è un gioco da ragazzi. Ma può essere abbastanza efficace da spremere il profitto. Un dip-buying di successo ha bisogno di un buon investitore con uno studio dettagliato delle tendenze del mercato e ora. Il mercato delle criptovalute è sempre un piatto rischioso; se la tendenza globale viene invertita a qualsiasi costo, tutti i tuoi acquisti durante il calo ti porteranno a perdite. Ti favorisce solo nel mercato rialzista generale. Tieniti forte durante un crash di Crypto Nessuno prevede quanto durerà un incidente. Rimanere inattivi durante una crisi è la cosa migliore che una persona possa fare. Allo stesso modo, puoi detenere le tue valute durante il crollo. Se non vendi le tue monete al di sotto del prezzo di acquisto, non ha senso subire una perdita. Non fare nulla può essere una strategia efficace per superare un incidente. Gli esperti ritengono che se un portafoglio ha valute stabili e con le migliori valutazioni, le possibilità di battere un crash sono maggiori. Coin Sorting: un modo per superare il crash delle criptovalute Sembra facile come prendere in prestito le risorse e venderle, quindi acquistarle di nuovo a un prezzo basso per restituire le risorse alla persona da cui hai preso in prestito. L'aumento e la diminuzione del prezzo possono facilmente decidere rispettivamente il profitto e la perdita. L'ordinamento delle monete può essere una mossa molto rischiosa. Se funziona di conseguenza, può senza dubbio avere un grosso pezzo alla fine. Ma può spazzare via tutto ciò che hai se perdi. I trader esperti lo usano perchérichiede grande abilità. Puoi avere lo strumento per eseguirlo su molte piattaforme di scambio. Gestisci il crash delle criptovalute con l'approccio valutario Fiat I crolli del mercato delle criptovalute possono essere gestiti uscendo dalle valute fiat e molti esperti di commercio lo considerano una guida intelligente. The Crypto Asset Management utilizza questa strategia e questo fatto è verificato dall'amministratore delegato dell'azienda, Tim Enneking. Gli esperti mostrano un chiaro segno che una strategia adeguata e la conoscenza del tempo di mercato sono molto necessarie per questa acrobazia. Uno dovrebbe essere preoccupato per l'ora in cui sta uscendo dal mercato e anche per l'ora di ingresso. Un segnale di avvertimento è che dovresti cercare i soldi che puoi permetterti di perdere, poiché un enorme profitto comporta enormi rischi. Opportunità al buio: profitto durante il crollo delle criptovalute Il mercato delle criptovalute è il mercato più volatile. Potresti vedere un crollo completo o un aumento del mercato, ma tutti seguono la tendenza. Prendilo! Se hai buone mani sull'analisi tecnica dell'andamento del mercato, puoi trarre profitto dalle piccole fluttuazioni anche in caso di crollo. Un incidente mortale si muove anche attraverso determinati picchi e non si sposta mai direttamente verso il basso. Applicare il breve termine acquista a un prezzo basso e vendilo a un valore elevato a breve termine. Anche in questo caso, non investire mai una grossa fetta nell'estrazione di molto. Muoviti strategicamente e applica più mosse in modo che anche se perdi, puoi gestire. Diversifica i tuoi investimenti Crypto è volatile e nessuno può tracciare il percorso esatto a cui porterà. Qualsiasi tipo di evento, situazione e influenza di Internet può ribaltare la situazione.Gli investitori intelligenti diversificano sempre i loro portafogli. Alcune monete possono resistere a un incidente. Se hai asset diversificati, allora c'è la possibilità di superare le perdite quando un singolo asset va al ribasso o addirittura in un crollo del mercato. Una mente diversificata cerca sempre una moneta più stabile e potenziale; Il cambio di monete e la diversificazione dei fondi forniscono stabilità e sicurezza. Un mercato volatile mostrerà la tendenza inversa. Allo stesso modo, un crash si riprenderà un giorno. Alcuni esperti credono nell'investimento e nell'attesa del recupero e della ripetizione. Questo è il modo più semplice per ottenere profitti. La cosa più importante nel trading è la pazienza, hai dimostrato il coraggio di acquistare di più e, allo stesso tempo, devi aspettare che cresca. Puoi vendere gli asset che resistono al crollo e investire o scambiare la valuta con nuove potenziali monete. Conclusione Un cambiamento frequente è il nome di questo mercato. I trader esperti si prefiggono sempre il meglio e anche il peggio. Una cosa che può aiutare ogni trader di criptovalute è la conoscenza del mercato e una grande quantità di pazienza. Non si può prevedere dove i grafici si sposterà nel prossimo minuto; non importa quanto sei sicuro di te. Ma c'è la possibilità di ridurre al minimo la perdita con mosse abili. A parte questo, non possiamo sfuggire al fatto che enormi profitti comportano enormi rischi. La strategia di cui sopra può aiutarti almeno a ridurre al minimo la tua perdita, se non il profitto. Ma queste strategie sono eseguite da esperti con un'adeguata conoscenza dei passi che stanno per compiere. Non finire per perdere ciò che hai, ma l'importo a rischio che puoi permetterti di perdere.

