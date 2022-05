I Bitcoin sono criptovalute, ma non tutte le criptovalute sono Bitcoin! Le monete digitali sono diverse anche per la tecnologia Blockchain che le sorregge, dove un fattore importante nel determinare i costi sulle commissioni, quando si acquista, è il protocollo di consenso usato per convalidare le transazioni. Facciamo un confronto tra due meccanismi di convalida: Proof-of-Work vs. il Proof-of-Stake e vediamo cosa cambia anche in termini di costi quando si acquistano token digitali.

Le criptovalute sono diventate il nostro pane quotidiano dopo il rapido successo degli asset crittografici negli ultimi anni.

Eppure molta è ancora la confusione che regna attorno a loro e in generale attorno alla tecnologia Blockchain che le sorregge.

Un primo errore che si fa quando si sente parlare di “mining”, altro termine divenuto oggigiorno molto popolare e che indica il processo di creazione di nuovi token, è credere che tutte le criptovalute al pari dei Bitcoin possano essere coniate attraverso il “mining”.

In realtà il termine mining, ad indicare il processo di creazione di nuovi token di una moneta digitale, si può applicare solo a quelle criptovalute che si basano su una Blockchain dove il sistema per convalidare le transazioni, cioè il protocollo di consenso, è il Proof-of-Work (PoW).

Diversamente, altre criptovalute sono basate su un algoritmo di consenso, sempre il sistema che permette di validare le transazioni, chiamato Proof-of-Stake (PoS) e in questo caso si procede per staking e non per “mining”, nella coniazione dei nuovi token.

Per le criptovalute basate sul PoS non c’è mining di alcun tipo!

Il PoS ha poi tutta una sua serie di derivati chiamati protocollo misti, che sempre si allontanano dal PoW e che sempre non prevedono il mining.

Questa differenza non è solo tecnica o terminologica, ma ha conseguenze gigantesche per gli utenti che comprano criptovalute. Perché le Blockchain basate sul PoW hanno dei costi di mantenimento e un impatto ambientale, dovuto al consumo di energia degli hardware, altissimi che si traducono in costi alti delle commissioni sulle transazioni. Dove il PoS è visto oggi come l’alternativa più sostenibile ed economica.

Mining di criptovalute e Proof-of-Work (PoW)

Partiamo dal Proof-of-Work che è il sistema più antico che le Blockchain utilizzano per coniare nuovi token di una criptovaluta e su cui si basano i Bitcoin, così come anche Ethereum che però pianifica ad agosto il passaggio al PoS.

Le criptovalute sono un esempio di applicazioni DeFi, cioè espressioni della finanza decentralizzata, dove non esiste una banca centrale a dettare regole. In questo meccanismo per convalidare le transazioni in criptovalute si utilizzano vari meccanismi per cui possano essere verificate le operazione.

Partendo dai presupposto che una Blockchain è un archivio digitale, fatto di “blocchi”, cioè di registri contabili che man mano i “nodi validatori” riempiono e aggiungo all’archivio.

Ognuno di questi nodi validatori è un hardware che lavora al fine di trovare la risoluzione a calcoli matematici complessi, scovata la soluzioni le transazioni sono convalidate e i blocchi aggiunti alla rete.

Per ogni blocco aggiunto i “miners”, cioè chi si occupa della convalida, ricevono un premio che consiste nella coniazione di nuovi token di una determinata moneta, tutto questo processo che porta all’estrazione di questi nuovi token si chiama “mining” e avviene solo sulle Blockchain che usano il PoW. Per fare un esempio, chi si occupa di mining di Bitcoin per ogni blocco aggiunto alla rete riceve 6,25 BTC nuovi di zecca come “premio”.

Gli aspetti negativi del Proof-of-Work (PoW)

In termini di sicurezza il Proof-of-Work viene ancora preferito da molti, tuttavia il problema di questo protocollo di consenso è il fabbisogno energetico che porta per le Blockchain che si basano su di esso ad avere dei costi veramente alti di mantenimento.

Sempre per fare un esempio una ricerca condotta dall’Università di Cambridge ha stimato che i soli Bitcoin con il mining consumano più di un’intera nazione in termini di energia all’anno.

Gli aspetti negativi sono due, prima di tutto le applicazioni che girano su queste Blockchain come le criptovalute e gli NFT, finiscono per essere pessime dal punto di vista della sostenibilità ambientale. In secondo luogo un fabbisogno così alto di energia richiede costi alti delle commissioni sulle transazioni in criptovalute ed NFT al fine di coprire i costi di mantenimento della Blockchain.

Se prendiamo ad esempio Ethereum questa ha le sue “gas fee”, cioè commissioni variabili e in questo momento altissime, dove competitor come BSC (Binance Smart Chain) che usa un protocollo ibrido derivato dal PoS, il PoSA, offre gli stessi servizi di Ethereum con commissioni infinitesime.

Che cos’è il protocollo di consenso Proof-of-Stake (PoS)

I Bitcoin rimangono fedelmente ancorati al PoW, tuttavia il protocollo che sta lentamente soppiantando quest’ultimo nella tecnologia Blockchain è il Proof-of-Stake, che presenta vantaggi in termini soprattutto di costi.

Ethereum, che come capitalizzazione di mercato è seconda solo ai Bitcoin, sta pianificando entro agosto la migrazione dal PoW al Proof-of-Stake proprio al fine di diventare maggiormente scalabile e sostenibile. Si stima che il cambio di protocollo porterà una riduzione del fabbisogno energetico della piattaforma del 99%.

Fino al passaggio al PoS i nuovi token ETH sono ancora coniati attraverso il mining, quando il cambiamento sarà completo non vi sarà più alcuna “estrazione”. Le criptovalute che si basano su un protocollo di consenso diverso dal PoW non si coniano con il mining!

Il Proof-of-Stake per convalidare le transazioni ed estrarre nuovi token si basa sul sistema dello staking, dove cioè i nodi validatori sono scelti in base ad un algoritmo tra gli utenti che hanno messo in stake una certa quantità di criptovaluta nativa della piattaforma. Nel caso di ETH per diventare un nodo validatore dopo il passaggio al PoS servirà un minimo di ben 34 ETH in staking.

Questo sistema non prevede hardware e non richiede grande quantità di energia, tuttavia ha il difetto, che spesso si sottolinea, che per partecipare attivamente alla rete richiede uno staking di cifre altissime.

Proof-of-Work vs. Proof-of-Stake, come cambiano le commissioni sulle transazioni in criptovalute

Una delle più grandi differenze tra il Proof-of-Work ed il Proof-of-Stake è proprio l’eliminazione nel secondo della necessità di impiegare hardware potenti e dal consumo energetico elevato.

Le piattaforme Blockchain che usano il PoS riescono ad offrire agli utenti costi molto più bassi sulle commissioni rispetto a quelle che usano il PoW.

Perciò se dal punto di vista tecnologico non manca chi sostiene che il PoW sia più sicuro, ragionando dal punto di vista di un utente che acquista criptovalute il PoS ha vantaggi notevoli con commissioni più basse.

Se si prova al momento a comprare una qualsiasi criptovaluta o NFT su Ethereum, basta solo fare una semplice simulazione per vedere che le gas fee sono altissime e a volte superano anche l'importo dell'acquisto stesso. Allo stesso modo invece provando ad acquistare criptovalute o NFT che lavorano ad esempio su BSC i costi delle commissioni sono veramente ridicoli.

Questo è uno dei motivi per cui Ethereum che è una piattaforma open source, dove cioè gli sviluppatori possono costruire le proprie applicazioni, rischia di vedere il suo bacino di utenza rubato dai competitor che offrono gli stessi servizi più a buon mercato.

BSC vs. Ethereum: una simulazione dei diversi costi sulle commissioni quando si acquistano di criptovalute

Per rendere l’idea abbiamo provato a fare una rapida simulazione avvalendoci di piattaforme di scambio per l’acquisto di criptovalute decentralizzate DEX, dove cioè i costi per le commissioni dell’exchange sono infinitesimi.

La criptovaluta che abbiamo provato ad acquistare si chiama Animal Concerts (ANML), è l’utility token di un metaverso, ma quello che ci interessa è che, seguendo un approccio multichain, esistono di questa stessa moneta digitale più versioni di cui un token in standard BEP-20, che gira su BSC (Binance Smart Chain), e un token ERC-20, che lavora su Ethereum.

Su PancackeSwap, dove si trovano i token BSC, abbiamo provato ad scambiare 50 BUSD, cioè 50 dollari perché questo è uno stablecoin dove 1 BUSD vale 1 $, per la criptovaluta ANML (BEP-20), qui le commissioni ammontano a circa 0,25 centesimi di dollaro in totale.

La stessa simulazione su Uniswap, dove abbiamo provato a scambiare l’equivalente di 50 dollari in UST, altro stablecoin, per acquistare la criptovaluta ANML ma in versione ERC-20, cioè Ethereum, ci ha portato a dei costi per le gas fee pari a 10/11 dollari solo di commissioni applicate dalla Blockchain.

Usando piattaforme di scambio centralizzate (CEX) come Coinbase i costi salgono ancora perché ci sono da aggiungere le commissioni dell’exchange che sono molto più alte dei DEX.