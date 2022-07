Dopo la reazione della Cina, diverse Nazioni hanno preso dei provvedimenti contro le miniere di criptovalute per diverse ragioni e non solo per l'impatto ambientale. Quali sono state le vittorie contro il mining?

Le pressioni degli investitori e degli ambientalisti hanno spinto molti sviluppatori a rivedere i processi di produzione e di trasferimento delle criptovalute. Infatti dopo la reazione della Cina durante la pandemia che ha vietato il mining e i trasferimenti di bitcoin, si è creata una reazione a catena di studi accademici e proteste contro il mondo cripto.

I consumatori in generale hanno il potere di cambiare molte dinamiche perché sulla base delle loro scelte vengono modellate le politiche interne. Anche se questa attitudine è meno evidente tra i Millennials rispetto alle generazioni passate, è bene ricordare quali sono state in questi ultimi anni le prese di posizione che hanno determinato cambiamenti repentini nel mondo cripto.

La Grande Migrazione delle miniere di bitcoin

La prima grande svolta è iniziata dalla Cina che non solo si è pronunciata contro il mining ma da un giorno all'altro ha vietato severamente la produzione di bitcoin all'interno dei confini cinesi e il trasferimento di questi. Così è passata da essere la Nazione con maggiore concentrazione di miniere di bicoin alla più oppositiva.

Questa scelta radicale è stata la conseguenza di una seria politica ambientale che ha tagliato le gambe a Bitcoin nel pieno della sua crescita. Non può essere definita una conquista vera e propria bensì l'inizio di un cambiamento che ha poi coinvolto diversi settori pubblici e privati.

Tra questi ricordiamo la campagna di Green Peace che continua tutt'ora con lo slogan "Change the Code Not the Climate", la richiesta (accolta) di un gruppo di Wikimedia Foundation di non accettare più donazioni in bitcoin e altre piccole campagne.

Le lotte contro il mining e le regolamentazioni ambientali

Dopo la reazione della Cina, diverse Nazioni hanno preso dei provvedimenti contro le miniere di criptovalute per diverse ragioni e non solo per l'impatto ambientale. L'impronta ecologica procedi a pari passo con quella sociale ed economica ed un esempio di questa crisi è il Kosovo.

Le lotte contro il mining sono state portate avanti su diversi fronti e da quest'anno anche su quello politico-amministrativo. Dopo il boom di Bitcoin l'anno scorso la preoccupazione si una crescita non sostenibile si è fatta sentire e a spinto diversi Paesi a prendere provvedimenti.

Nonostante la caduta del valore dei bitcoin, l'impatto ambientale delle miniere di criptovalute è ancora molto alto e soprattutto poco controllato. L'Europa ci ha messo un po' di anni ma negli ultimi mesi ha cambiato radicalmente il suo focus istituendo un ente addetto a redigere direttive e a controllare i trasferimenti di criptovalute nei confini europei.

La provenienza delle risorse energetiche

Il Kosovo è uno di quei Paesi attrattivi per i minatori per il basso costo dell'energia che in questo caso è dovuta alla condizione di povertà in cui vivono i kosovari. In altri Paesi come gli Stati Uniti, i minatori possono accedere a grandi quantità di energia a basso costo perchè vi sono molte risorse da cui attingere.

Se prima della pandemia Bitcoin funzionava con un buon 60% di fonti di energia rinnovabile ora la fonte numero uno sono i combustibili fossili. Al giorno d'oggi restano la soluzione più alla mano e quella più economicamente vantaggiosa per le grandi compagnie ma in assoluto la più impattante per il nostro ambiente.

L'uso incontrollato di questa risorsa genera degli scompensi nell'equilibrio del nostro Pianeta e quindi altera i cicli naturali provocando danni irreversibili per la nostra specie e quelle che popolano la Terra con noi.

L'uso di energia proveniente da fonti rinnovabili

L'Europa non ha vietato il trasferimento delle criptovalute nè limitato il mining ma perchè all'interno dei confini europei ci sono solide leggi ambientali che non permettono un uso spropositato delle risorse rispetto ad altri Paesi. In Trentino abbiamo un esempio di una miniera di bitcoin che si alimenta dell'energia prodotta da una vecchia centrale idroelettrica, la Bitcoin Valley.

Anche Tesla insieme a Blockstream e Blocks stanno portando avanti il loro progetto di costruire un miniera di bitcoin che sarà alimentata solo da fonti di energia rinnovabile. In particolare da pannelli fotovoltaici ad alta potenza che per caricarsi sfruttano al 100% l'energia solare.

Nel Texas anche stanno aumentando le miniere di bitcoin perchè il costo dell'energia è particolarmente conveniente. C'è da dire però che gran parte dell'energia deriva da fonti rinnovabili come l'energia solare e l'energia eolica che permettono di ottenere grandi quantità di energia elettrica.

Se pensiamo all'impatto nel territorio di queste distese di cemento e apparecchiature elettriche allora toccheremo un nuovo tasto dolente: la contaminazione dei rifiuti elettrici ed elettronici.