Che tu sia un principiante o che tu sia un investitore di criptovalute da anni, gli strumenti di ricerca sulle criptovalute possono aiutarti a ridurre i tuoi rischi e aumentare le tue possibilità di stare al passo. Ecco 10 dei migliori strumenti di ricerca che puoi utilizzare per perfezionare la tua ricerca prima di investire in criptovaluta.

Con quasi 7.000 criptovalute elencate su CoinMarketCap, la criptovaluta ha preso d'assalto il mondo. Nuovi investitori si stanno ora interessando al settore. Dal momento che le criptovalute sono così popolari oggi, soprattutto tra gli investitori più giovani, molti investitori pensano che si perderanno se non ne comprendono le basi.

Se non sai come ricercare o analizzare criptovalute, investire in esse può essere rischioso in qualsiasi circostanza. Tuttavia, puoi raccogliere le informazioni di cui hai bisogno per prendere una decisione di investimento informata con la giusta ricerca sulle criptovalute strumenti.

Immergiamoci subito nei migliori strumenti di ricerca sulle criptovalute, secondo gli esperti.

Coin Metrics

Questo è uno strumento che non invecchia mai. Oltre 400 metriche e 100 criptovalute supportate rendono Coin Metrics una delle migliori del settore per una maggiore precisione -dati aggiornati sulla catena. Detto questo, questo strumento sembra molto orientato agli utenti più esperti. È un bel sito, ma sembra che Coin Metrics sia più orientato verso i clienti istituzionali.

Non puoi accedere a quei piani a pagamento online e devi contattarli direttamente. Una volta acquistato uno di questi piani, accedi a un'API che fornisce l'accesso a più strumenti e dati. Pertanto, se sei un rivenditore che utilizza Glassnode per eseguire alcune analisi sulla catena, lo consiglio poiché Lo trovo più facile da usare e più conveniente.

Detto questo, Coin Metrics è ancora un sito eccellente. Puoi anche accedere a più siti Web di notizie che utilizzano la ricerca di Coin Metrics come riferimento. Sono utili perché ti forniscono dati e ti insegnano come analizzarli tu stesso in futuro. Di solito riepilogano ogni trimestre utilizzando una serie di grafici che mostrano statistiche. Si spera che acquisirai una migliore comprensione di come sono andate le cose e dove potremmo essere diretti. Inoltre, riepilogano ogni settimana in brevi rapporti che vale la pena leggere.

LunarCrush

LunarCrush è uno strumento di analisi del sentimento che fornisce un'analisi approfondita di come è una criptovaluta percepito. Questo strumento fornisce un punteggio di valuta chiamato Galaxy e un punteggio AltRank. LunarCrush ti dà anche la possibilità di analizzare le criptovalute per te stesso, ma non devi fare affidamento su questo.

Tra le molte metriche che puoi ordinare con LunarCrush ci sono il volume sociale, il sentimento rialzista/ribassista, il volume, la capitalizzazione di mercato e altro ancora. A quel punto, puoi effettuare la tua analisi basata sulle statistiche. Il volume sociale totale è un buon indicatore di quanto sia rialzista rispetto a ribassista. Tenere d'occhio come si sviluppa la criptovaluta e il prezzo potrebbe darti un'idea di dove si sta dirigendo.

Se vuoi che LunarCrush esegua analisi più dettagliate, devi pagare per accedere a più dati. Otterrai solo i valori senza pagare e otterrai solo 3 mesi di grafici. Le tendenze a lungo termine possono quindi essere difficili da analizzare.

Per il costo, dovrai acquistare il token nativo di LunarCrush, LUNR. I livelli 1 e 2 sono gratuiti e il livello 3 costa 100 LUNR.

Dato che il token Lunr ha avuto una costante tendenza al ribasso negli ultimi 3 mesi, se continua, puoi ottenere i livelli molto più economici lungo la strada. Il costo per il livello 3 sarebbe stato di circa €1500 tre mesi fa, ma ora è solo di €150.

Anche se LunarCrush è uno dei migliori strumenti di ricerca sulle criptovalute, voglio avvisarti di un altro pericolo. Sebbene ci siano alcune risorse negoziabili e forse anche alcune gemme nascoste su questo sito, ci sono anche molte truffe. Diversi progetti di meme utilizzano bot e denaro per attirare l'attenzione sui loro progetti. Poiché lo scopo di LunarCrush è aiutarti a trovare monete, questo fa sì che queste monete appaiano naturalmente più in alto nello strumento. D'altra parte, LunarCrush elenca molti progetti che possono essere spazzatura, quindi acquistarli esclusivamente in base al valore non è una buona idea.

Santiment

Se non ti è piaciuta la funzione di LunarCrush di vedere solo 3 mesi di dati, prova Santiment invece. Puoi eseguire un'analisi sociale simile su oltre 1000 criptovalute qui. Oltre alla capitalizzazione di mercato, al volume, puoi anche analizzare le transazioni on-chain.

Il sito offre anche ottime informazioni sul mercato che, ancora una volta, come Glassnode, forniscono sia dati utili che il contesto attorno a ciò che sta misurando. Hanno un buon seguito e tendono a coprire abbastanza bene le criptovalute di tendenza. Potresti aver notato che il token di attenzione di base (dicembre 2021) ha funzionato bene ultimamente.

I dettagli su BAT non verranno rivelati qui, quindi se sei un detentore, potresti voler dare un'occhiata. Lettura interessante. Inoltre, Santiment offre un'accademia dove puoi imparare tutto su Santiment e argomenti relativi al mercato.

Inoltre, Santiment fornisce uno strumento di screening per completare i suoi altri strumenti. Questo è il posto dove troverai le scelte migliori che faranno esplodere il tuo portafoglio sulla luna. Le metriche social, tuttavia, sono disponibili solo per gli abbonati Pro. Puoi acquistare SanAPI per $ 160 al mese se vuoi tutto. Il piano Pro costa $ 49 al mese, mentre SanAPI può essere acquistato per $ 49 al mese. SanAPI è un prodotto solo per sviluppatori, tuttavia. I token SAN possono essere acquistati con 20% di sconto, quindi possederli può farti ottenere uno sconto sui prezzi. Con i token con staking, ci sono anche più possibilità, una delle quali è SanR.

Coinglass (ex Bybt)

Il suo vecchio nome era Bybt, che molti di voi potrebbero riconoscere. Coinglass è uno strumento di derivati ​​e dati che offre informazioni preziose ed è sicuramente uno dei migliori strumenti di ricerca crittografica che puoi utilizzare! Non è necessario essere esperti di derivati ​​per sfruttare questi dati. Con la maggior parte di questi dati è possibile avere un'idea del sentimento del mercato.

È interessante notare il rapporto long-to-short qui. In questo modo, hai un'idea di come il sentimento circonda una criptovaluta. Puoi anche restringere l'intervallo di tempo del grafico a soli 5 minuti, il che potrebbe aiutarti a trovare il massimo locale.

Le statistiche su Scala di grigi e anche il nuovo ETF sono qualcosa che controllo regolarmente anche qui. Il mio interesse è nel modo in cui le istituzioni percepiscono le criptovalute poiché attualmente fanno affidamento su questi prodotti per ottenere visibilità su di esse.

Ultimo ma non meno importante, è anche utile monitorare come Bitcoin sta facendo di tanto in tanto in relazione al modello stock-to-flow. In poche parole, il modello S2F è un modello per la proiezione del prezzo di Bitcoin che finora si è dimostrato uno dei modelli più accurati. Tutte le cose su Coinglass sono gratuite e anche se ho menzionato solo Bitcoin, hanno statistiche su una varietà di altre criptovalute.

Coin Dance

Ti consideri un fan di Bitcoin? Allora Coin Dance ti interesserà. È disponibile un'ampia gamma di statistiche su volume, nodi, politica e adozione. Vale la pena dare un'occhiata al sito anche se non sei un fan di Bitcoin, poiché siamo tutti d'accordo che Bitcoin ha un impatto sproporzionato sul mercato generale.

Le statistiche che mi dicono dell'adozione più ampia sono quelle che mi intrigano. Al momento, Bitcoin è in gran parte dominato dagli uomini, quindi se sei un uomo che sta leggendo questo articolo, prova a convincere la tua dolce metà a unirsi a noi. Infine, non dovresti mai trascurare gli anziani quando si tratta di questo. Non c'è niente come troppo tardi per entrare a far parte di un'industria rivoluzionaria. Inoltre, avranno bisogno dei guadagni per godersi al meglio la pensione.

Nonostante le battute, affinché le criptovalute diventino mainstream, dobbiamo educare le persone che non sono a conoscenza dell'intero concetto. Le criptovalute sono necessarie per tutte le età e generi e tutti possono iniziare condividendole con amici e familiari. Inoltre, è importante spiegare tutti i vantaggi dell'investimento, non solo 100 volte gli aumenti perché non è il motivo giusto per essere coinvolti. Quindi, per aiutare chiunque a iniziare, questo elenco dei migliori strumenti di ricerca sulle criptovalute è un buon inizio!

Un'ultima cosa - Coin Dance. Guarda come i paesi lo stanno adottando. Noterai che i paesi con valute deboli hanno maggiori probabilità di adottare Bitcoin. Guarda il Venezuela come esempio! È anche interessante vedere cosa pensa ogni paese delle criptovalute e CoinDance identifica persino i partiti politici che supportano Bitcoin in diversi paesi.

CryptoQuant

Un sito estremamente importante pieno di metriche importanti. La piattaforma CryptoQuant fornisce dati anche su Bitcoin, Ethereum, Stablecoin e come informazioni generali sugli Altcoin. È costituito da dati di mercato, dati sulla catena e flussi di scambio.

Entriamo subito in alcune scelte qui. Una metrica appropriata nel mercato attuale è la leva stimata per tutti gli scambi. Abbiamo osservato riduzioni significative della leva finanziaria a causa delle liquidazioni durante il recente crollo (dicembre 2021). Con il prezzo in aumento, la leva rimane bassa mentre il prezzo è in aumento.

Dato che la leva è aumentata continuamente per un tempo più lungo e ora abbiamo scosso molte persone con una leva eccessiva, direi che la crescita dei prezzi è su un terreno più sostenibile.

Infine, se ti stai chiedendo quale sia il costo, sono felice di informarti che puoi accedere a queste statistiche e a molto altro gratuitamente. Registrati semplicemente per creare un account. Oltre al piano base, offrono un piano avanzato per $ 39 al mese (se fatturato mensilmente). Oltre a indicatori a catena più accurati, include più funzionalità. C'è anche un piano premium per $ 799 al mese e un piano professionale per $ 109 al mese.

Se ritieni di aver bisogno di più funzionalità in futuro, puoi eseguire l'upgrade al piano avanzato, se necessario. Potrebbe essere un po' costoso acquistare gli altri due, soprattutto se prevedi di acquistare altri strumenti da questo elenco.

Pensieri finali

Non è consigliabile affidarsi a uno solo di questi strumenti o anche solo a quelli sopra elencati. La ricerca implica anche il controllo del sito del progetto e la lettura del white paper nella sua interezza. Usando questi strumenti insieme tra loro, puoi ottenere un risultato più potente. Avere cinque siti ti dà l'impressione di acquistare, invece di uno solo, ti dà maggiori possibilità di scegliere l'investimento giusto.

Inoltre, è importante ricordare che gli strumenti di ricerca sulle criptovalute elencati non sono in un ordine particolare perché tutti sono adatti a una varietà di scopi. Ora che hai letto questo, è tempo di usare ciò che hai imparato per fare le tue “ricerche crittografiche.”