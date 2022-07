Quando la Russia ha invaso l'Ucraina mesi fa, la comunità globale si è affrettata a imporre severe sanzioni. Tuttavia, alcuni affermano che le sanzioni non stanno facendo molto contro la Russia poiché il paese passerà alla criptovaluta. Scopriamo come in questo articolo.

Il 25 febbraio 2022, il governo russo ha deciso di chiudere la borsa di Mosca a seguito di un "commercio incredibilmente volatile". I bombardamenti russi non hanno solo scosso l'Ucraina, ma hanno colpito anche l'economia di casa a Mosca. Una delle cause sono state le dure sanzioni imposte dall'Occidente e dai suoi alleati globali per protestare contro l'invasione dell'Ucraina. Sembrava che l'economia russa si sarebbe sgretolata rapidamente mentre il valore del rublo stava precipitando a nuovi minimi.

Tuttavia, con sorpresa di tutti, il mercato azionario russo torna a salire entro un mese. Gli scambi sono stati segnalati più alti del solito e sembra che la sanzione più dura non abbia fatto abbastanza per scoraggiare la Russia o danneggiare la sua economia. Alcuni credono che la Russia sia stata in grado di respingere le sanzioni globali con l'aiuto della criptovaluta. Alcuni suggeriscono che ci vorrà del tempo prima che le sanzioni inizino effettivamente a funzionare.

Tuttavia, c'è una ragione per cui alcune persone hanno chiamato il conflitto Russia-Ucraina “la prima guerra crittografica.” In questo articolo, discutiamo di come la Russia sta usando la criptovaluta per combattere le sanzioni globali e cosa significa per l'industria delle criptovalute. Parliamo prima delle sanzioni.

Quali sanzioni sono state imposte finora alla Russia?

Ecco l'elenco delle sanzioni imposte alla Russia:

Divieto di beni e macchinari militari . Regno Unito, UE e Stati Uniti hanno imposto il divieto di esportazione di beni a duplice uso, come parti di veicoli, laser e prodotti chimici. Il Regno Unito ha inoltre bandito il gruppo russo Wagner, un'azienda militare privata che si ritiene fornisca equipaggiamento militare all'esercito russo.

. Regno Unito, UE e Stati Uniti hanno imposto il divieto di esportazione di beni a duplice uso, come parti di veicoli, laser e prodotti chimici. Il Regno Unito ha inoltre bandito il gruppo russo Wagner, un'azienda militare privata che si ritiene fornisca equipaggiamento militare all'esercito russo. Divieto di volo . Stati Uniti, Regno Unito, UE e Canada hanno vietato tutti i voli russi nel loro spazio aereo. Il Regno Unito ha intensificato ulteriormente e vietato i jet privati ​​noleggiati dai russi.

. Stati Uniti, Regno Unito, UE e Canada hanno vietato tutti i voli russi nel loro spazio aereo. Il Regno Unito ha intensificato ulteriormente e vietato i jet privati ​​noleggiati dai russi. Divieto di beni di lusso . L'UE ha già vietato l'esportazione di beni di lusso in Russia, compresi i veicoli, la moda di fascia alta e l'art. Il Regno Unito seguirà presto le sue orme. Inoltre, il Regno Unito applicherà presto una tassa del 35% sulle importazioni dalla Russia, inclusa la vodka.

. L'UE ha già vietato l'esportazione di beni di lusso in Russia, compresi i veicoli, la moda di fascia alta e l'art. Il Regno Unito seguirà presto le sue orme. Inoltre, il Regno Unito applicherà presto una tassa del 35% sulle importazioni dalla Russia, inclusa la vodka. Divieto di privati ​​e aziende . Gli Stati Uniti, l'UE e il Regno Unito hanno sanzionato oltre 1.000 persone e imprese russe. Include il congelamento dei beni appartenenti al presidente russo Vladimir Putin e al suo ministro degli esteri Sergei Lavrov .

. Gli Stati Uniti, l'UE e il Regno Unito hanno sanzionato oltre 1.000 persone e imprese russe. . Divieto di petrolio e gas . Gli Stati Uniti hanno deciso di vietare tutte le importazioni russe di petrolio e gas e il Regno Unito ha deciso di eliminare le importazioni russe di petrolio entro il 2022. L'UE prevede inoltre di passare a forniture alternative per rendere l'Europa indipendente dall'energia russa entro il 2030.

. Gli Stati Uniti hanno deciso di vietare tutte le importazioni russe di petrolio e gas e il Regno Unito ha deciso di eliminare le importazioni russe di petrolio entro il 2022. L'UE prevede inoltre di passare a forniture alternative per rendere l'Europa indipendente dall'energia russa entro il 2030. Divieti finanziari. I paesi occidentali e gli alleati hanno congelato le attività della banca centrale russa nel tentativo di limitarla dall'utilizzare i suoi 630 miliardi di dollari di riserve in valuta estera. Alcune banche russe sono state rimosse dal sistema di messaggistica finanziaria internazionale Swift, utilizzato per trasferire denaro in tutto il mondo. Nel Regno Unito, le principali banche russe sono state escluse dal sistema finanziario britannico. Inoltre, il paese ha congelato i beni di Banche russe. Lo stato russo e le principali società non sono in grado di raccogliere finanziamenti o prendere in prestito denaro nel Regno Unito. L'UE ha preso di mira anche il 70% del mercato bancario russo, vietandone le transazioni. L'UE ha inoltre bandito le principali aziende statali russe.

Quali sono gli effetti delle sanzioni sull'economia russa?

Alla fine di febbraio 2022, la Russia è il paese più sanzionato al mondo. Le sanzioni hanno causato alcuni danni apparenti alla Russia. Secondo quanto riferito, i produttori russi stanno affrontando problemi e il sistema bancario in Russia sta attraversando un momento difficile. Inoltre, il costo dei prodotti di base è in aumento e c'è un rischio incombente di perdita di posti di lavoro poiché la maggior parte delle aziende internazionali ha già interrotto le proprie attività in Russia.

Un aumento previsto del 14% dell'inflazione e una contrazione dell'economia dell'8% non è un buon segno per la Russia e le persone che vivono lì. Tuttavia, la Russia non ha ancora sperimentato il livello di impatto sostenuto dall'Occidente.

Il rublo sta cadendo?

Il valore del rublo ha subito un calo del 70% entro un mese dall'invasione russa dell'Ucraina. La comunità globale ha notato con attenzione la sua caduta. Con sorpresa di tutti, tuttavia, il valore del rublo sembra in salita negli ultimi giorni.

Il 22 marzo 2022, il rublo ha guadagnato circa il 7% rispetto al dollaro USA. È stato il più alto guadagno nel valore del rublo negli ultimi anni. Uno dei motivi potrebbe essere l'annuncio del presidente russo Vladimir Putin che chiede che gli stati ostili paghino per gli acquisti di energia russa in rubli. Tuttavia, guardando all'impatto più debole del previsto delle sanzioni, il sospetto della crescente adozione della valuta digitale dal governo russo e dalle società russe è in crescita.

Potrebbe essere possibile? Scopriamolo. Per prima cosa, diamo un'occhiata al regolamento russo sulle criptovalute.

Regolamento russo sulla criptovaluta

Storicamente, la Russia è stata un territorio ostile per le criptovalute. Tuttavia, con sorpresa di tutti, a febbraio il ministero delle finanze russo ha presentato una bozza di legge sul regolamento sulle criptovalute, proponendo nuove linee guida per il trading di criptovalute e il mining in Russia.

Il conto, tuttavia, tratta la criptovaluta solo come uno strumento di investimento. Dice che le criptovalute non possono essere utilizzate per pagare beni e servizi. Spiega anche i regolamenti per gli scambi di criptovalute e gli sportelli da banco. Per fornire servizi in Russia, gli scambi di criptovalute stranieri devono registrarsi come attività legali.

Inoltre, il conto richiede tutte le transazioni da criptovaluta a fiat effettuate tramite conti bancari e gli utenti devono passare attraverso assegni KYC (know-your-customer) sia con gli scambi di criptovaluta che con le banche.

Il conflitto Russia-Ucraina ha contribuito ad aumentare il valore della criptovaluta

Non ci sono state notizie favorevoli per gli investitori in criptovalute per almeno un po' di tempo poiché l'economia globale si sta ancora riprendendo dagli effetti della pandemia che non è ancora sotto controllo. E nelle ultime settimane di febbraio 2022 si è verificato un altro incidente: l'invasione russa dell'Ucraina. Sfortunatamente, l'economia mondiale si trova ora ad affrontare un altro ostacolo poiché l'inflazione sta andando alle stelle.

Ma al contrario, il mercato globale delle criptovalute è salito a oltre $ 2 trilioni di capitalizzazione di mercato e il prezzo di Bitcoin è salito alle stelle fino a $ 47.524 al 29 marzo 2022. Solo poco più di un mese fa il valore di Bitcoin era crollato a $ 34.904.

Gli esperti attribuiscono il valore crescente della criptovaluta alla sua comparsa come alternativa al sistema finanziario tradizionale. Le persone fanno più affidamento su di esso durante i periodi difficili in cui il sistema monetario tradizionale non è stato in grado di aiutare.

I russi stanno adottando le criptovalute in gran numero. Secondo Kaiko, un fornitore di ricerca sulle criptovalute con sede a Parigi, i volumi di scambio tra Bitcoin e il rublo hanno raggiunto massimi di 9 mesi a fine febbraio.

Poiché le persone provenienti da Russia e Ucraina si affidano alle criptovalute sulla scia dell'incertezza, ha anche contribuito a rafforzare il valore delle criptovalute.

Come il governo russo sta sfruttando la criptovaluta

Quando si tratta di sanzioni, la Russia non le è estranea. L'Occidente aveva già imposto severe sanzioni alla Russia da quando ha annesso la Crimea nel 2014. Sebbene ci siano state affermazioni sul grave effetto delle sanzioni sulla Russia, esperti economici globali hanno sottolineato l'effetto trascurabile delle sanzioni sull'economia russa. Tuttavia, i russi che cercano di combattere le sanzioni con l'aiuto della valuta digitale non sono un argomento nuovo.

Oltre a pianificare una regolamentazione a favore delle criptovalute, il governo russo sta anche lavorando alla propria valuta digitale della banca centrale, soprannominata il "rublo digitale". Potrebbe aiutare la Russia a trattare direttamente con l'estero, senza l'obbligo di convertire alcuna valuta in dollari. Inoltre, la Russia starebbe considerando accettare Bitcoin come pagamento per le sue esportazioni di petrolio e gas. Se si realizzasse, miliardi di dollari di transazioni globali non richiederebbero la tradizionale infrastruttura bancaria internazionale e sarebbero esenti dalla dipendenza dal dollaro USA.