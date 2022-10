Partecipare all'Alpha Season 3 su The Sandbox non costa nulla e ci sono tantissime ricompense a disposizione degli utenti, con tante novità e modalità di gioco interessanti, senza contare l'incontro con celebrità come Steve Aoki, o i personaggi di The Walking Dead.

Tutti ormai abbiamo sentito parlare di metaverso, ma è ovvio che essere sempre aggiornati sulle novità più strabilianti del settore non è facile.

Oggi, però, analizziamo uno degli eventi che più coinvolge gli utenti della rete e gli appassionati della realtà virtuale, insieme a tantissime celebrità e partecipazioni d'eccezione.

Protagonista assoluto è l'universo The Sandbox, uno dei maggiori in assoluto e attualmente di maggiore valore in tutta la rete!

L'occasione che spinge a rivolgere l'attenzione a questo metaverso è stavolta un evento colmo di novità, l'Alpha Season 3, dove abbiamo l'opportunità di partecipare a nuovi videogame interattivi, ottenere interessanti ricompense e condividere l'esperienza in compagnia delle celebrità.

Ma come partecipare? Chi possiamo incontrare? Scopriremo questo e molto altro!

Cos'è l'Alpha Season 3?

All'interno dell'ecosistema potremo accedere a una finestra dove provare nuove attività e giochi, divertendosi con le nuove funzionalità.

Gli Alpha Season sono infatti dei momenti dell'anno in cui Sandbox offre eventi ed esperienze uniche rilasciate giornalmente per gli utenti del metaverso.

I due precedenti sono stati rilasciati a novembre 2021 e a marzo 2022, mentre il terzo è stato rilasciato ad agosto 2022 e terminerà l'1 novembre 2022, perciò bisogna affrettarsi!

All'interno troveremo più di 90 nuove esperienze interattive, nuovi sistemi per accumulare punti e guadagnare crypto $SAND, piuttosto che NFT e altri collezionabili.

Tutto molto interessante, no? Ma proviamo a entrare nel vivo!

Ecco le novità su The Sandbox, tra celebrità e famosi NFT

Tra le cose più entusiasmanti possiamo trovare sezioni dedicate a serie assai celebri e personaggi famosi.

All'interno dell'Alpha Season 3 potremo trovare Snoop Dogg o partner relativi alla serie di The Walking Dead, ma non solo!

Molto spazio è stato dato agli artisti e alla musica, con particolare rilievo a una sezione (nel gergo Sandbox sarebbe una "Land") dedicata addirittura alla Warner Music Group e ai suoi artisti.

Potremo così attraversare lo spazio dedicato a Steve Aoki, Avenged Sevenfold e Deadmau5!

Inoltre scopriremo che è possibile finalmente importare gli NFT più famosi di sempre, come The Bored Ape Yacht Club o i Cool Cats. Non era ora?

Ma ricordate: l'esperienza era stata prevista per solo 10 settimane.

Ricompense per i giocatori: guadagnare $SAND

Tantissime opportunità per guadagnare i $SAND relativi al metaverso dell'Alpha Season 3, attualmente con un prezzo di 0,80 euro.

Non sarà così difficile ottenere le ricompense previste e sappiate che Sandbox garantirà premi pari a 1,5 milioni di crypto $SAND!

Questi potranno essere ottenuti completando quest, minigiochi e acquistando NFT all'interno del metaverso, ma soprattutto arrivando tra i primi 5.000 utenti secondo una classifica creata ad hoc grazie agli Ethos Points (EPs), introdotti per lo scopo e ottenibili completando le sfide.

Non sarà necessario acquistare degli "Alpha Season Pass", come nella prima stagione nel 2021! Semplicemente partecipare alle quest vi potrebbe comunque spingere fino al primo posto della classifica, dove il premio finale sarà di 30.000 $SAND.

Basterà giocare, essere proprietario delle LAND, piuttosto che avere un proprio Avatar o acquisire NFT.

Come posso partecipare a Sandbox Alpha Season 3?

Se siete interessati a partecipare, sappiate che non è affatto difficile entrare nel metaverso.

Rispetto alla prima stagione, infatti, la terza è aperta a tutti e non necessita di un "Alpha Season Pass" (ottenibile comunque all'interno del metaverso grazie al sistema play-to-earn), ma l'ingresso è aperto a tutti e gratuito, basta solo cliccare nell'apposita finestra e fare il Log-in.

Scegliete la LAND che più vi piace e partecipate a una delle 90 esperienze offerte dal metaverso, potreste perfino vincere dei ticket incredibili, con cui potreste ottenere anche i fantastici Alpha Season Pass!

Insomma niente di più semplice, basta collegarsi a The Sandbox, scegliere l'Alpha Season 3 e registrarsi creando il proprio Avatar, tutto il resto si potrà scoprire una volta entrati a contatto con la realtà virtuale più entusiasmante degli ultimi tempi!

The Sandbox? Facile, divertente e sicuro

Saranno disponibili più di 140.000 Avatar appartenenti a 13 collezioni NFT che ora saranno integrabili nel metaverso Sandbox, che indubbiamente si rivela un'esperienza colossale.

Alcuni utenti potrebbero essere preoccupati che tra i partecipanti alcuni abbiano cattive intenzioni o che possano essere soggetti a frodi, ma il team di sviluppo dell'Alpha Season 3 ha implementato il sistema KYC.

Quest'ultimo permetterà di evitare la creazione di più di un account per utente, meccanismi di frode e l'ingresso di personaggi non proprio dalle buone intenzioni.

Saremo in grado di giocare senza la verifica del nostro account, certo, ma non si potrà avere accesso a premi come il Pass o la stessa lotteria.

