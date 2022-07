La storica rivista per adulti, Playboy, fa un altro passo in avanti, entrando nel metaverso. Ma chi ne sarà portavoce? Si tratta di The Sandbox, il fantastico mondo virtuale basato sulla crypto $SAND, ormai casa dei più celebri brand mondiali.

L'annuncio delle ultime settimane sembrava una bufala, ma non lo è: il famoso brand di contenuti per adulti soft, Playboy, ha cominciato a collaborare con The Sandbox per trasferire la celebre Mansion all'interno dell'universo virtuale.

Molta gente, tra appassionati e non, non credeva possibile che un colosso del genere si avvicinasse al mercato che più di tutti si ripete essere rischioso e in discesa rispetto al 2021.

Tuttavia, la realtà è un'altra e la famosa rivista fondata dal celebre Hugh Hefner ha deciso di catapultarsi in questa nuova avventura.

Non si tratta, però, di una mossa azzardata, tutt'altro: ricordiamo che secondo molti esperti il mondo degli asset digitali sta subendo solo una flessione temporanea, ma sarà presto pronto al rimbalzo positivo.

D'altronde se brand del genere si uniscono ai sostenitori di metaverso e NFT come possiamo non crederlo? Non stiamo certo parlando di sprovveduti!

Il partner che accompagnerà Playboy nel suo salto all'interno del mondo virtuale è poi un esperto del settore.

L'ecosistema, regolato dalla criptovaluta nativa $SAND, si è rivelato per moltissime realtà e utenti più comuni un progetto di successo.

Vediamo perciò, dopo Adidas, Snoop Dogg e Atari, cosa propone il brand delle conigliette più celebri del mondo!

Playboy atterra sul metaverso

I tempi si fanno più maturi e c'è sempre margine di crescita, i brand più maturi lo sanno bene.

Playboy sarà all'interno del metaverso Sandbox per creare una copia della Mansion più famosa del mondo, creando la MetaMansion in una delle LAND offerte dall'ecosistema partner.

Questa entusiasmante partnership concederà agli utenti d'interagire con la grande realtà per adulti grazie PLBY Group.

L'entusiasmo non potrebbe essere più alto sia da parte di Rachale Webber, Chief Brand Strategy di Playboy, sia per Sebastien Borget, co-fondatore del metaverso in questione, che non poteva aspettersi un collaboratore più d'eccezione!

Vediamo di capire la ragione di questa sinergia!

Perché ha scelto proprio l'ecosistema di $SAND?

Facile, si tratta di uno dei leader di settore.

Sandbox è una piattaforma d'avanguardia per il metaverso, supportata dalla tecnologia blockchain Ethereum e numerosi altri marchi, come Warner Music Group e Ubisoft, che hanno già contattato l'azienda per assistere nella creazione del proprio metaverso sulla piattaforma.

Quella del famoso Hefner è solo l'ultimo grande traguardo raggiunto!

Essa consente ai suoi utenti di sviluppare e gestire mondi virtuali in modo indipendente, acquistando le cosiddette LAND, regolate da $SAND, criptovaluta in crescita proprio nell'ultimo mese.

All'interno dell'ecosistema c'è poi grande flessibilità: gli utenti possono, infatti, adattare il proprio mondo ai propri interessi e bisogni. Una scelta interessante per coloro che cercano di creare esperienze uniche proprio come quelle proposte da Playboy!

Tante attività ed esperienze nella MetaMansion di Sandbox

La promozione avverrà ovviamente tramite influencer e Playmates del famoso brand, che si faranno portavoce della novità.

La celebre dimora delle conigliette diventerà così destinazione di fan e appassionati, che potranno probabilmente incontrare alcune di loro sotto forma di avatar!

Ciò che è certo, però, è che la MetaMansion offrirà l'accesso ai contenuti della famosa azienda per adulti, insieme a tanti giochi ed eventi esclusivi che accompagneranno gli utenti anche sotto forma di NFT.

Tra l'altro un vecchio progetto NFT Playboy, denominato Rabbitar, era stato lanciato mesi fa e troverà posto all'interno del metaverso facendosi spazio insieme alla community di nuovi utenti che arriveranno.

Certo, chissà cos'altro troveremo all'interno, ma già tutti sembrano volere diventare i prossimi vicini della già celebre MetaMansion!

Vicini delle famose Playmates? Su Sandobx si può, ecco un primo video

Durante l'autunno 2022 sarà concesso agli utenti di acquistare le prime LAND su Sandbox per essere vicini della MetaMansion.

Nel frattempo, Playboy e The Sandbox hanno diffuso un video surreale su Twitter che presenta il progetto!

Girato in prima persona, lo spettatore viene introdotto in una proprietà recintata da una donna vestita da coniglietta progettata con quella che sembra la grafica di Minecraft.

Un ulteriore passo avanti nella proprietà rivela una serie di altri coniglietti di Playboy a blocchi, che invitano l'utente verso un enorme tappeto rosso con una melodia che suona in sottofondo.

Insomma, un modo curioso, ma divertente, per presentare il progetto pieno di opportunità.

$SAND e Rabbitar NFT: possibili investimenti di successo?

I Rabbitar sono 11.953 NFT disponibili anche su Opensea e saranno all'interno del metaverso Sandbox, ospiti della MetaMansion. Acquistarli potrebbe essere un buon investimento!

Ma ciò che più di ogni altra cosa risentirà della nuova partnership è di sicuro la crypto $SAND che ora potrebbe essere pronta a una ripresa definitiva!

Ricordiamo inoltre che la criptovaluta di Sandbox è al centro di uno dei metaversi più di successo dell'ultimo periodo, non sarebbe affatto una sorpresa se, dopo l'ultimo ingresso, esplodesse con un sostenuto trend rialzista.

Nell'attesa, aspettiamo questo autunno per comprare una delle LAND vicine alla dimora Playboy.