Oggi abbiamo diverse società che permettono la compravendita di NFT, ma Opensea resta una delle migliori, se non la numero uno assoluta. Ancora una volta, infatti, si distingue dalle altre per aver introdotto diverse novità con un nuovo protocollo di nome Seaport, eccovi i dettagli.

Il mercato NFT ha subito una flessione negativa che in pochi hanno forse notato, a causa probabilmente della quantità d'informazioni che spesso circolano in merito all'integrazione della nuova tecnologia presso settori molto in voga come sport e moda.

Non è difficile infatti imbattersi in novità riguardanti l'industria digitale e in questo l'hanno fatta da padrone negli ultimi mesi proprio i token non fungibili.

Dall'inizio del 2022 il mercato in questione ha avuto proprio un calo d'interesse assai rilevante.

Su IlSole24Ore si scrive chiaro e tondo di un calo drastico:

"Volendo uscire dall’anedottica ci vorrà più tempo per misurare come sta evolvendo questo mercato. Tuttavia, il dato sull’interesse è già chiaro. Secondo Google Trends che monitora le ricerche della parole sul proprio motore di ricerca da gennaio assistiamo a un calo dell’80% per gli NFT"

Come se non bastasse c'è molta disinformazione riguardo il settore digitale, la Defi e la blockchain, rendendo poco semplice da parte degli utenti della rete riuscire a interessarsi di qualcosa che non si comprende appieno.

Anche una delle piattaforme più famose, Opensea, ha dovuto affrontare problemi che hanno messo a dura prova la fiducia dei suoi user.

L'ultima riguarda una dichiarazione della stessa in cui si ammette che circa l'80% dei Non-Fungible-Token sono spam o falsi. Incredibile vero? Basta leggere Tom's Hardware:

"OpenSea, il più grande mercato di token non fungibili al mondo, ha rivelato alla fine della scorsa settimana in un thread di Twitter che oltre l’80% degli NFT coniati utilizzando la sua funzione di conio gratuito erano plagi, spam o falsi."

La società leader ha ovviamente provveduto ed è dal momento della notizia che lavora costantemente per impedire che un dato del genere possa comparire nuovamente.

I problemi con gli NFT insomma sono tanti, ma è così che le aziende e perfino le più forti startup crescono.

Proprio a questo proposito, Opensea ha deciso di premiare la fiducia degli utenti lanciando un nuovo protocollo che promette di rivoluzionare ulteriormente il settore per chi ha creduto nella piattaforma: Seaport Protocol.

La sicurezza dovrà sempre essere al primo posto, al pari dell'efficienza, mai meno. Su Cointelegraph leggiamo così l'annuncio:

"Il mercato di token non fungibili (NFT) OpenSea ha annunciato il lancio di un protocollo di mercato Web3 per "l'acquisto e la vendita di NFT in modo sicuro ed efficiente"."

Ciò che adesso resta da chiedersi è: basterà a rilanciare il mercato NFT?

Questo lo vedremo alla fine dell'articolo, ma permettetemi d'illustrarvi e spiegarvi in modo semplice e veloce di cosa parliamo con il protocollo Seaport.

Opensea, come funziona la piattaforma NFT?

Un accenno rapido alle funzionalità di questa piattaforma leader è d'obbligo per chiunque non la conoscesse ancora.

Ebbene Opensea è una piattaforma specializzata nella creazione e la compravendita di NFT, basata su blockchain Ethereum e che possiamo utilizzare pagando i suoi servizi in ether.

Dopo aver creato un proprio wallet digitale, aver creato un account su Opensea e aver connesso il nostro portafoglio alla piattaforma possiamo cominciare ad acquistare, creare e vendere i nostri token.

Opensea è obiettivamente la leader tra i marketplace di settore e non a caso è la prima a evidenziarlo sul proprio sito ufficiale:

"Il primo e più grande mercato digitale al mondo per criptovalute e token non fungibili (NFT). Acquista, vendi e scopri oggetti digitali esclusivi."

Come tante altre grandi realtà del momento, però, si è trovata a dover affrontare un periodo assai difficile, in cui il settore blockchain, nonostante la notorietà acquisita, non sta riuscendo a sostenere i livelli d'interesse del 2021.

Questo potrebbe giustamente porre dei dubbi.

Trend a ribasso per il mercato NFT, rischiano di scomparire?

Se utilizziamo questi dati specifici è solo a vantaggio della trasparenza e della consapevolezza che ogni investitore merita di avere.

Nessuno attraverserebbe un incrocio stradale a occhi chiusi e lo stesso vale per il mercato finanziario: nessuno può investire il proprio capitale se non ha un quadro chiaro della situazione.

Secondo gli esperti il volume di transazioni su Opensea è arrivato ad aggirarsi intorno ai 300 milioni di dollari per arrivare nelle settimane più recenti ai 70 milioni di dollari al giorno. Un calo drastico, certo.

Tuttavia non sembra qualcosa di cui preoccuparsi poi così tanto, almeno secondo Wall Street Italia:

"Nonostante la triste prognosi il numero di acquirenti unici è ancora una quantità significativa. Questo è un solido indicatore di quante persone partecipano attivamente sul marketplace di NFT, una diminuzione di tale dato è una scommessa sicura che le cose stanno iniziando a deteriorarsi."

In fondo parliamo di una rivoluzione unica, capace di spingere diverse forme d'arte all'interno del panorama digitale, dimostrandosi una buona occasione per monetizzare le proprie passioni o capacità.

Per il resto si tratta ancora di un mercato fluttuante che ha bisogno di stabilità, perciò non è strano vedere una forte escursione di prezzo in base a ciò che accade nel mondo, al numero di famosi che ne fanno sfoggio e le novità in merito.

Opensea rilancia NFT con il nuovo protocollo Seaport!

A questo proposito, per ovviare alla mancanza d'interesse degli utenti, e sfruttare il potenziale di crescita di questo settore, le società si rinnovano costantemente.

Opensea è il marketplace numero uno al mondo per quanto riguarda gli NFT e non poteva esimersi da questo compito.

Per questa ragione ha lanciato il nuovo protocollo Seaport, disponibile però non solo per la piattaforma madre, ma per tutti gli sviluppatori ed esperti di contenuti interessati a lavorarci!

Anche su CryptoPotato ecco a chi si rivolge il nuovo protocollo per la compravendita di NFT:

"Il 20 maggio, OpenSea ha presentato Seaport, un nuovissimo mercato NFT Web3 per lo scambio di raccolte di gettoni popolari. Il nuovo protocollo decentralizzato non è solo per OpenSea, ma tutti gli sviluppatori, i creatori di contenuti e i collezionisti possono basarsi su di esso."

Il messaggio di lancio era stato già fatto ad aprile, consolidandosi proprio in questi giorni del mese di maggio, promettendo di dare nuova linfa al settore, migliorando l'esperienza di esperti e neofiti del mercato NFT.

Viene quindi da chiedersi: cosa ci si potrebbe aspettare da un'iniziativa del genere? Presto detto!

Con la piattaforma Seaport si potranno anche scambiare gli NFT

La nuova piattaforma permetterà una serie di opzioni assai interessanti, mai viste, aiutandosi anche con la società Gem, aggregatore dei mercati NFT, che si spera migliori sempre più l'esperienza.

La metodologia con cui infatti gli utenti potranno acquisire NFT sarà diversa e suddivisa in altre nuove modalità.

Nello specifico sarà possibile semplicemente scambiare i propri token non fungibili, o addirittura aggiungerli al denaro digitale che abbiamo a disposizione nel caso in cui un altro token che desideriamo costi troppo per le nostre tasche!

Esempio pratico: Dobbiamo acquistare una collezione da 100 ETH, ma il nostro wallet ne possiede 50? Bene, da oggi con Seaport possiamo offrire 50 ETH più NFT che possano colmare il divario per ciò che vogliamo comprare.

Altra caratteristica fondamentale, che pone Seaport Protocol in una luce tutta nuova, è il fatto che sia opensource.

Non sarà di fatto dipendente da Opensea in modo diretto, ma sarà messo al servizio degli user della rete e appassionati dell'universo Web3.

Insomma una serie di caratteristiche che rendono il mercato NFT ancora più attraente e curioso, fosse solo per la flessibilità, la sicurezza e l'efficienza tanto millantata dal team di sviluppo!

Magic Eden vs Opensea: chi vincerà?

Ovviamente tra gli NFT abbiamo anche altri validi marketplace come Magic Eden, che ha fatto spesso parlare di sé.

Stiamo parlando di un'altra società degna di nota all'interno del settore token e blockchain, che ovviamente mira a spodestare la rivale Opensea dal primo posto mondiale, costringendola a innovarsi sempre più per mantenere il vacillante primato.

Non a caso, infatti, lo stesso REIS scrive del "parziale primato" che Magic Eden può vantare nei confronti della rivale:

"Mentre i numeri di OpenSea superano quelli del suo rivale basato su Solana, l’analisi della crescita percentuale di entrambi rivela il dominio di Magic Eden."

Come abbiamo già detto, in linea generale la media di transazioni giornaliere della leader mondiale degli NFT è scesa parecchio, mentre invece Magic Eden ha registrato un aumento del 10%.

Certo, le stime non tengono conto di anni o molti mesi, ma sono più stime recenti. Tuttavia la nascita di Seaport Protocol potrebbe anche essere dovuta alle pressioni delle rivali in gioco.

E ovviamente non è affatto un male!

Seaport Protocol, una grande rivoluzione per gli NFT che potrebbe favorire una ripresa del trend

Che cosa poteva spingere una piattaforma di NFT, già leader mondiale, a lanciare un'altra tipologia di marketplace?

Ebbene è ovvio come il mercato si stia ancora evolvendo e probabilmente continueremo a vederlo fare su e giù per un altro pò, finché non si stabilizzerà più o meno del tutto.

La nascita di Seaport Protocol ha spinto il settore NFT a essere rivalutato ancora una volta sia dagli esperti sia dai più curiosi, che trovano nelle nuove funzionalità una ragione in più per approcciarsi all'universo dei token digitali con rinnovato entusiasmo.

In quanto piattaforma opensource, Seaport cattura anche l'interesse di molte altre società e sviluppatori che potranno sfruttare in modo indipendente il nuovo protocollo addebitando le proprie commissioni della piattaforma.

Su Crypto News leggiamo infatti di un'ultima opzione:

"Inoltre, OpenSea ha anche affermato che il protocollo consentirà il "tipping", che può essere utilizzato dagli sviluppatori di altre interfacce per addebitare le proprie fees della piattaforma."

Insomma, diverse caratteristiche assai innovative mirano a rilanciare non solo Opensea, ma tutto il settore dei Non-Fungible-Token, ponendo ancora una volta in rilievo l'importanza dell'esperienza utente.

Non c'è che dire il settore ha dato un bel colpo di reni per rimettersi in piedi!