Coinbase è un noto scambio di criptovalute. Da ottobre 2012, ha fornito una rampa di accesso affidabile per BTC e ha iniziato a supportare le altcoin nel 2016.

Background di Coinbase

Coinbase è stato lanciato alla fine del 2012 e successivamente è cresciuto in 32 paesi. Serve centinaia di giurisdizioni e ha una comprovata adesione alla legge. Coinbase ha ottenuto una BitLicense a marzo 2017, necessaria per operare a New York.

BitLicense ha la reputazione di essere rigorosa, poiché viene concessa solo agli scambi conformi. Coinbase è stato anche accusato di aver divulgato informazioni finanziarie sui suoi utenti all'IRS.

Il capitale di Coinbase ha superato il miliardo di dollari nel 2017. Union Square Ventures Fred Wilson, Andreessen Horowitz, Union Square Ventures e Ribbit Capital furono i primi investitori. Draper Fisher Jurvetson e la Borsa di New York si sono successivamente aggiunte alla lista.

Brian Armstrong (attuale CEO) e Fred Ehrsam sono i membri fondatori di Coinbase. Hanno preso il nome dell'azienda dalla base di monete Bitcoin (una parola tecnica che contrassegna la prima transazione in ogni blocco Bitcoin, che fornisce monete appena coniate al fortunato minatore) e hanno sovraperformato le stime originali.

Coinbase inizialmente serviva individui con conti bancari collegati che desideravano acquisire bitcoin. Tuttavia, nel giro di pochi mesi, lo scambio ha offerto anche strumenti per i commercianti. Le aziende sono state in grado di accettare pagamenti BTC e ottenere fiat a causa di ciò. È stato uno strumento straordinario per aumentare la consapevolezza e l'adozione all'inizio.

Fino al 2016, Coinbase era un'azienda esclusivamente Bitcoin. L'azienda ha dichiarato che avrebbe supportato Ethereum il 21 luglio 2016. Da allora, la società ha continuato a prendere le distanze dalle convinzioni di Bitcoin. Invece, ha accolto favorevolmente le industrie "crypto" e "blockchain". Ha anche iniziato a finanziare iniziative non Bitcoin.

La ridenominazione di Coinbase Exchange in GDAX (Global Digital Assets Exchange) è stato un primo passo significativo. Altre criptovalute includevano Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic e altre.

L'inclinazione di Coinbase verso il "business blockchain" era evidente anche nei tweet di Armstrong. Gli osservatori noteranno che discute raramente di Bitcoin e invece si riferisce ad esso con il termine più ampio "criptovaluta".

Coinbase è sicuro?

Se definiamo sicurezza come sicurezza bitcoin, possiamo concludere che Coinbase è completamente sicuro. Finora lo scambio ha mantenuto un elevato livello di protezione. Alcuni degli eventi registrati più recenti si sono verificati nel 2014. In quel momento gli account dei singoli utenti erano oggetto di phishing.

Da allora, i difetti dell'API sono stati corretti in modo significativo. Coinbase ora ha restrizioni di accesso più rigorose per evitare simili violazioni.

Il punto più cruciale, tuttavia, è che il denaro del tesoro di Coinbase non è mai stato compromesso. Non si sono verificate perdite di monete presso l'azienda. I singoli individui sono stati gli unici a perdere l'accesso ai propri account.

Tuttavia, se consideriamo l'estensione della sicurezza e della privacy, Coinbase non è sicuro. Invierà i dati sulle tue risorse al governo allo stesso modo di un conto bancario. Coinbase ha anche assunto un team di analisi blockchain per aiutare a deanonimizzare qualsiasi transazione in entrata.

Di conseguenza, è probabile che tali terze parti ottengano informazioni sul saldo del tuo account. Data la natura del Bitcoin, cercheranno anche di capire con chi stai facendo trading.

Inoltre, i documenti ufficiali pubblicati dal governo nel giugno 2020 hanno rivelato che Coinbase aveva cercato di vendere i suoi dati di analisi blockchain all'IRS e alla DEA.

Di conseguenza, non è consigliabile HODL sui tuoi bitcoin su Coinbase. Alcuni hacker potrebbero ottenere le tue informazioni KYC (ID, passaporto, indirizzo e numero di telefono) e utilizzarle per estorcerti le monete. Ti metti a rischio fornendo informazioni personali a scambi come Coinbase.

Ecco un video informativo di Coin Bureau che parla di Coinbase e di tutto ciò che bisogna sapere. Il video copre tutte le basi che devi comprendere in relazione a Coinbase.

5 migliori servizi offerti da Coinbase

1. Intermediazione

Coinbase ora non è in grado di emettere "criptovalute". Tuttavia, l'exchange ha dichiarato di voler diventare un broker regolamentato dalla SEC. Coinbase ha persino acquistato Keystone Capital, un commerciante di valori mobiliari, nel 2018. Tuttavia, per il momento, l'exchange non è un broker-dealer.

2. Scambi

Coinbase è operativo dal 2012. GDAX, il suo fratello più professionale per i trader, ha debuttato nel 2015. Da maggio 2018, GDAX è noto come Coinbase Pro.

Di conseguenza, Coinbase fornisce servizi di scambio sia per utenti occasionali che per trader. Gli utenti possono acquistare e vendere bitcoin utilizzando i propri conti bancari tramite l'interfaccia principale di Coinbase. Tutti gli acquisti e le vendite devono avvenire al valore di mercato.

Trader su Coinbase Pro può piazzare ordini di mercato, ordini limite e ordini stop. Inoltre, Pro incentiva il trading offrendo costi inferiori e fino a 3 volte il margine di trading. L'interfaccia è stata modificata anche per accogliere ulteriori informazioni su prezzi, volume e ordini.

3. Servizi per lo staking

Tezos potrebbe essere puntato su Coinbase da utenti verificati (XTZ). Gli utenti possono ricevere incentivi per lo staking detenendo più di un XTZ nei propri account e optando per la delega. Coinbase esegue un nodo Tezos, che assegna i saldi XTZ esistenti alla rete. Tutti gli acquisti e le vendite devono avvenire al valore di mercato.

Gli utenti vengono ricompensati in base alla quantità di XTZ che detengono — più è significativa la puntata, maggiori sono i potenziali premi. Il pagamento del primo premio richiede 35-40 giorni per arrivare. Dopo questa fase iniziale, i fondi vengono accreditati ogni tre giorni.

Se ritiri la tua XTZ da Coinbase, le tue ricompense saranno di conseguenza ridotte. Tuttavia, finché hai almeno un XTZ investito, continuerai a ricevere incentivi.

Per il momento, Coinbase supporta esclusivamente lo staking di Tezos. Tuttavia, se Ethereum alla fine passa a Proof of Stake, otterrà senza dubbio supporto.

Lo staking non sarà mai possibile su Bitcoin poiché il suo concetto di sicurezza si basa sul mining di Proof of Work.

4. Trading fuori borsa (OTC)

Il trading OTC (Over-the-Counter) consente la negoziazione di titoli non quotati nella finanza tradizionale. Le piccole imprese che non sono quotate in borsa hanno una seconda possibilità per gli afflussi di capitali attraverso di essa. Gli investitori acquisteranno azioni di piccole società attraverso una rete di rivenditori. OTC è una branca delle discussioni controllate.

Nel caso di Bitcoin, OTC fornisce un punto di ingresso per istituzioni e fondi di investimento. Utilizzeranno OTC per evitare di influenzare il mercato con i loro acquisti. A causa della mancanza di offerta in tempi di crescente domanda.

Tuttavia, i volumi di scambio non indicheranno il cambio di proprietà al momento dell'acquisto.

5. Carte per la spesa

Coinbase ha lanciato una carta di debito nel 2019 in collaborazione con Visa. Gli utenti possono pagare con il loro saldo bitcoin Coinbase e persino prelevare contanti. L'app Coinbase consente agli utenti di scegliere quali valute utilizzare con la carta per ridurre le spese inutili.

Pro e contro di Coinbase

Pro Di Coinbase

Non a caso Coinbase è oggi l'exchange di bitcoin più popolare. C'è molto da godere delle offerte della piattaforma per gli investitori. Ecco alcuni dei principali vantaggi dell'azienda.

1. Accesso diffuso

Coinbase è disponibile per il trading in più aree rispetto a molti altri scambi di criptovalute. La piattaforma è aperta in oltre 100 paesi, inclusi gli Stati Uniti.

A differenza di molti altri scambi di criptovalute, Coinbase può essere utilizzato a New York. Nel 2017 sono diventati l'unica azienda a negoziare Ethereum dal Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York e la prima a scambiare Litecoin.

2. Facilità d'uso

Coinbase è uno dei sistemi di criptovaluta più intuitivi accessibili oggi. Il layout del sito del browser è pulito, essenziale e diretto.

Vanta una delle migliori app mobili del settore e un'ampia gamma di metodi di deposito e prelievo. La facilità d'uso di Coinbase è ciò che attira così tante persone sul sito.

3. Sicurezza e protezione

Coinbase attribuisce un grande valore alla sicurezza. Quando rilevano incongruenze che potrebbero indicare un assalto allo scambio, hanno sospeso il commercio in molte occasioni. Nel 2019 si è verificato un attacco di phishing di alto profilo ai lavoratori di Coinbase. Tuttavia, il sito stesso non è mai stato compromesso.

Contro Di Coinbase

Sebbene Coinbase abbia molti vantaggi, lo scambio non è privo di difetti. Alcuni dei timori che alcuni investitori ritengono siano i difetti significativi della piattaforma.

1. Commissioni eccessive

La struttura delle commissioni di Coinbase non è la più costosa sugli scambi di criptovalute, ma è più costosa di molti concorrenti. Tuttavia, per i trader seri, è disponibile Coinbase Pro. Questa piattaforma gemella ha una semplice scala mobile di commissioni a seconda del volume per acquirenti e creatori di mercato.

2. Selezione ridotta

Oggi ci sono dozzine di criptovalute disponibili sul mercato, ma non tutte sono elencate su Coinbase. A seconda della tua posizione, di solito ci sono 50 o meno criptovalute disponibili per il trading su Coinbase in qualsiasi momento dato.

Forniscono i più popolari, come Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, ecc.

3. La verifica dell'identità ha un livello elevato

Devi prima dimostrare la tua identità in vari metodi per utilizzare il sito. È devi convalidare la tua email e il tuo numero di telefono e, in determinate situazioni, caricare una patente di guida o una carta d'identità. Anche se ad alcuni potrebbe interessare come sicurezza rassicurante caratteristica, parte del fascino della criptovaluta è l'anonimato, che Coinbase non può fornire.

Perché scegliere Coinbase?

Coinbase offre l'esperienza utente più amichevole rispetto agli altri. Chiunque abbia già utilizzato un servizio di online banking avrà familiarità con Coinbase. Quindi, quando si tratta di inserire nuovi dipendenti, non ha rivali.

Coinbase dispone anche di un portafoglio robusto, facile da usare e ampiamente utilizzato. È il portafoglio di scambio con il più alto livello di sicurezza. Quindi, se hai bisogno di un custode per il tuo servizio contanti o commerciante, Coinbase è l'opzione più sicura.

Opzioni per ottenere gratuitamente criptovaluta

Coinbase ha avviato il programma Earn a dicembre 2018. Gli utenti possono guadagnare piccole quantità di criptovaluta eseguendo progetti educativi che la utilizzano.

Gli utenti di Coinbase possono ricevere valori bitcoin che vanno da $ 6 a $ 50 a giugno 2020. L'attuale limite di guadagno per account è di $ 158. Orchid (OXT), Tezos (XTZ), Dai, EOS, Stellar Lumens (XLM), Zcash (ZEC), Basic Attention Token (BAT) e 0x sono tra le monete presenti nel programma Coinbase Earn (ZRX).

Conclusione

Quando si tratta di usabilità e sicurezza degli utenti, Coinbase non ha rivali. L'exchange fornisce anche un'ampia gamma di servizi oltre alla custodia. E questo fa parte del problema: man mano che Coinbase si espande, diventa meno etico. Il rapporto tra Bitcoin e i suoi valori non migliora con il tempo.

Coinbase è l'ideale per i nuovi arrivati, i gestori di investimenti e i commercianti. Tuttavia, sono disponibili scambi superiori per bitcoin-ers e trader.