Sarà una sorpresa sapere che gli esperti vedono il futuro delle criptovalute in una moneta meme. Sì, stiamo indicando una delle monete meme più popolari, Shiba Inu. L'hype aveva influenzato l'enorme piattaforma Robinhood a quotare Shiba Inu sulla propria piattaforma di trading.

In un blog, il chief brokerage officer di Robinhood, Steve Quirk, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di aggiungere più scelte per i nostri clienti mentre lavoriamo per rendere Robinhood il posto migliore per investire in criptovalute." Il loro analista considera la quotazione di Shiba Inu una buona decisione per il futuro di Robinhood. Si fidano del potenziale di questa moneta meme.

Oltre al punto di analisi degli esperti, i trader chiedono molto anche la quotazione di Shiba Inu. Ciò ha attirato l'attenzione degli esperti mondiali su questa moneta meme. Sarà emozionante vedere se avrà un impatto positivo sulla crescita di Shiba Inu o se sarà un altro flop come Dogecoin. Entriamo nei dettagli di questo enorme passaggio di Robinhood.

Cos'è Shiba Inu?

Shiba Inu (SHIBUSD), classificata come la criptovaluta più popolare del 2021, si riferisce a una criptovaluta basata su Ethereum con una razza di cane da caccia giapponese come meme, ovvero lo Shiba Inu. Conosciuto anche come "Dogecoin Killer," Shiba Inu è per lo più preferito a Dogecoin.

Sviluppato nell'agosto 2020 da Ryoshi, un gruppo o individuo anonimo, Shiba Inu è un token creato da una blockchain esistente.

Invece, utilizza la blockchain di Ethereum, offrendo così funzionalità e sicurezza. I token di Shiba Inu, che sono responsabili della funzionalità della criptovaluta, sono molteplici:

SHIB: L'unica valuta di base Shiba Inu che si può utilizzare nel trading come mezzo di scambio è SHIB.

LEASH: Con una scorta di 107.646 unità, LEASH è la più limitata tra tutte le monete relative a Shiba Inu. Le persone che convalidano le transazioni utilizzando LEASH ottengono anche premi per lo staking.

BONE: Con una fornitura di circa 250 milioni di unità, è principalmente preferito quando Shiba Inu trova casi d'uso mentre vota proposte.

Il prezzo di Shiba Inu è aumentato di dieci volte in ottobre 2021. Con la crescente capitalizzazione di mercato e popolarità della moneta, ha ottenuto l'accettazione per essere quotata su piattaforme crittografiche in breve tempo. Questa crescente popolarità di Shiba Inu è fondamentalmente dovuta a due motivi:

Il fondatore di Tesla, Elon Musk, una volta aveva twittato che desiderava essere il proprietario di un cucciolo di Shiba, il che descrive così il suo interesse per Shiba Inu, portando a un aumento dei prezzi di circa il 300% per cento.

Il prezzo di Shiba Inu è sceso di circa il 40% quando Vitalik Buterin, fondatore e leader di Ethereum Blockchain Network, ha donato circa 50 trilioni di monete a un fondo di soccorso COVID di un imprenditore indiano.

Shiba Inu supporta anche prodotti Defi come i contratti intelligenti, consentendo così agli utenti di guadagnare il loro reddito passivo puntando e prestando monete e guadagnando commissioni ricorrenti. Inoltre, l'ecosistema di SHIB, la moneta meme, supporta altre utili utilità come Defi e NFT in una piattaforma nota come ShibaSwap.

Questa piattaforma Defi fornisce un ambiente sicuro, protetto e affidabile per il trading di criptovaluta nonostante la sua natura decentralizzata. Shiba Inu sta anche cercando di far apparire il protocollo Shibarium o Layer-2, dopodiché avrà altre utenze maggiori e costi di transazione ridotti.

I sostenitori di Shiba Inu sono conosciuti come SHIBArmy. Le 28 pagine "woof paper" o whitepaper affermano che è stato lanciato come esperimento per decidere le conseguenze di un progetto di criptovaluta gestito interamente dalla sua comunità. Dal suo lancio, Shiba Inu è cresciuta fino a diventare una base di oltre 500.000 membri che ne hanno fissato i principi fondanti. I principi fondanti di Shiba Inu sono:

Il progetto è stato avviato da zero con zero supporto.

L'intenzione principale di Shiba Inu è di ricavare qualcosa dal nulla.

Shiba Inu non aveva una comunità esistente all'inizio.

Gli utenti di Shiba Inu devono mostrare compassione e amore per i cani della razza Shiba Inu.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero tenere presente che i rischi riguardanti Shiba Inu sono molti. In primo luogo, Shiba Inu non è né una vera criptovaluta né denaro reale. Invece, è una moneta meme costruita sulla base di un'altra moneta meme. Pertanto, come altri altcoin, il suo successo dipende completamente dalle dimensioni della sua community e dalla sua crescita. La sua utilità è meno importante. In aggiunta a ciò, la sua valutazione di mercato dipende anche dall'eccitazione e dalla frenesia alimentate dai social media, che cambiano di volta in volta.

Cos'è Robinhood?

Robinhood è una società fintech fondata nell'anno 2013. Fornisce la piattaforma per condurre scambi di azioni, criptovalute e altri fondi di investimento senza commissioni come ETF (fondi negoziati in borsa). Robinhood è un'azienda con sede in California con sede a Menlo Park. L'azienda è cresciuta negli ultimi due anni raggiungendo traguardi di oltre 31 milioni di utenti. Circa 1,3 milioni di individui sono in lista d'attesa per l'approvazione del portafoglio crittografico.

Robinhood è un broker-dealer registrato negli Stati Uniti e una parte dedicata della Securities Investor Protection Corporation. È limitato da FINRA, l'autorità di regolamentazione delle società americane. Fornisce i suoi servizi attraverso applicazioni mobili e piattaforme web-based. Le applicazioni mobili Robinhood hanno mostrato una crescita significativa e ottenuto 3,29 milioni di download.

Robinhood è un pioniere del cambiamento rivoluzionario nell'esperienza di trading per i trader. Ciò ha consentito di raggiungere 340.000 iscrizioni un anno prima del lancio. Ha guadagnato utenti in doppia cifra solo un mese prima del suo lancio sul mercato. Inizialmente, la piattaforma si occupava solo di compravendita di azioni, ma in seguito nel 2018, ha elencato famose criptovalute come Bitcoin, Dogecoin, Litecoin ed Ethereum per avviare il trading di criptovalute.

Nel primo anno, l'azienda ha generato un fatturato totale di 2,9 milioni di dollari, che è salito a 959 milioni di dollari in 5 anni. Con oltre 22,5 milioni di utenti, Robinhood ha chiuso nel 2021 con una valutazione di 20 miliardi di dollari.

Anche se Robinhood non ha commissioni di trading, ha una strategia unica per generare entrate. Le loro entrate massime derivano dal pagamento per il flusso degli ordini. Offrono anche prestiti azionari e abbonamenti premium, a pagamento. Hanno commissioni sulle carte di debito insieme a interessi in contanti e sono radicati in più piccoli flussi di reddito.

Sebbene abbiano molti altri modi per generare entrate, stanno affrontando la dura concorrenza di altri scambi di criptovalute, banche e molti intermediari di sconti. Nonostante tutto ciò, Robinhood ha mostrato risultati eccezionali negli ultimi due anni.

Quando è stato inserito Shiba Inu in Robinhood?

Gli appassionati di criptovalute avevano una richiesta da tempo attesa per la quotazione della moneta Robinhood. I fan di Shiba Inu avevano persino lanciato una petizione che aveva ottenuto 550.000 firme a sostegno della loro richiesta. E infine, nell'aprile 2021, Shiba Inu è stato inserito in Robinhood.

Quali cambiamenti ha acquisito Shiba Inu dopo essere stato inserito nella lista di Robinhood?

L'origine e il successo di Shiba Inu sono principalmente legati a Dogecoin. È stata lanciata per la prima volta come "uccisore di dogi". Questa moneta meme è pubblicizzata sul mercato a causa della sua rivalità con le monete dogali. È diventata una delle monete meme più influenti fino ad oggi e l'anno scorso è salita alle stelle a 44.600.000% sul mercato.

Senza dubbio Shiba Inu è una moneta popolare e di successo sin dall'inizio, ma ha guadagnato possibilità dopo essere stata quotata in Robinhood. Tutti i token, insieme a Shiba Inu, quotato sulla piattaforma, hanno mostrato un notevole rialzo.

Lo studio di Google Trends mostra che il token del meme #SHIB è il più popolare nel Regno Unito. #SHIBAINU https://t.co/HwlngE2hFf

— Notizie Bitcoin (@BTCTN) 27 aprile 2022





Shiba Inu ha mostrato un forte aumento del 21% nella prima metà della giornata in cui è stato quotato. Shiba Inu riflette il più alto picco di crescita rispetto ad altri token elencati insieme ad esso. Shiba Inu ha guadagnato 3 volte di più rispetto al compound, che ha guadagnato il 7%. Shiba Inu è stato significativamente più alto di altri token come Solana, con un valore di circa il 5%, e Polygon ha guadagnato l'8%.

Amministratore delegato di BuyUcoin, Shivam Thakral, aveva recentemente affermato, "Robinhood ha annunciato ieri di aver quotato SHIB sulla sua piattaforma di trading, il che ha comportato un aumento del 35% dei prezzi SHIB in un solo giorno.

Elenco di altre monete quotate su Robinhood

Il 12 aprile 2022, Robinhood ha elencato quattro criptovalute, tra cui Shiba Inu. Sono Compound (COMP), Solana (SOL) e Polygon (MATIC). Ora, Robinhood ha 11 criptovalute elencate sulla sua piattaforma. In passato, Robinhood supportava le principali valute come Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Dogecoin. Ecco un elenco completo delle monete supportate e disponibili sulla piattaforma di Shiba Inu.

Bitcoin: Bitcoin (Crypto: BTC) è in cima alla lista delle criptovalute elencate su Robin Hood. Con la capitalizzazione di mercato più alta di tutti i tempi, è anche la moneta più popolare nel mondo delle criptovalute.

Bitcoin Cash: Bitcoin Cash (Crypto: BCH), spesso considerato un fratello di Bitcoin, affronta i problemi di Bitcoin. Essendo la 21a criptovaluta in base alla capitalizzazione di mercato, consente agli utenti di vendere e acquistare Bitcoin.

Bitcoin SV: Bitcoin SV (Crypto: BSV) è la 57a criptovaluta una volta classificata secondo la capitalizzazione di mercato. Essendo il terzo membro della famiglia Bitcoin, trae origine dalla blockchain di Bitcoin Cash nel 2018. Bitcoin SV mira a rimanere strettamente connesso con il design di Bitcoin.

Ethereum: Ethereum (Crypto: ETH) ha la sua tecnologia blockchain, che ha molte più utilità di qualsiasi altra criptovaluta. Ha una tecnologia blockchain unica e avanzata in cui gli utenti possono eseguire più applicazioni, inclusi NFT e pagamenti digitali. Secondo la capitalizzazione di mercato, Ethereum si trova accanto a Bitcoin.

Ethereum Classic: Ethereum Classic (Crypto: ETC) è un altro membro di Ethereum famiglia che deriva dalla blockchain di Ethereum. Secondo la capitalizzazione di mercato, è la 21a criptovaluta.

Solana: Solana (Crypto: SOL) si riferisce a una piattaforma blockchain pubblica con commissioni di transazione e tempi di transazione più rapidi rispetto a Ethereum.

Polygon: Polygon (Crypto: MATIC), precedentemente noto come MATIC Network, è un token Ethereum trovato con l'obiettivo di risolvere i problemi di ridimensionamento di Ethereum. Utilizzando sidechain di livello 2, Polygon si impegna a fornire transazioni più economiche e veloci sulla blockchain di Ethereum stessa.

Conpound: composto (Crypto: COMP) si riferisce a un progetto basato su Ethereum che mira a sviluppare soluzioni per il prestito peer-to-peer per applicazioni DeFi.

Litecoin: Litecoin (Crypto: LTC) è stato sviluppato con l'obiettivo di essere simile a Bitcoin ma con differenze minime. Litecoin è stato sviluppato con commissioni di transazione estremamente basse e altre differenze tecnologiche. Secondo la capitalizzazione di mercato, è la migliore per i pagamenti nei punti vendita ed è la quattordicesima criptovaluta.

Dogecoin: Dogecoin (Crypto: Doge) ha origine come uno scherzo. Tuttavia, la popolarità di questa moneta meme è salita alle stelle rendendola la decima criptovaluta più grande in base alla capitalizzazione di mercato.

Oltre a questo, la piattaforma Robinhood Financial ha anche implementato la funzionalità dei portafogli di criptovaluta a oltre 2 milioni di utenti. Questo portafoglio aiuterà anche gli utenti ad acquisire criptovalute oltre la piattaforma di Robinhood. Pertanto, gli utenti possono utilizzare questo portafoglio anche per conservare NFT (token non fungibili).

Conclusione

Robinhood soddisfa la domanda di molti trader. L'influente petizione dell'anno scorso ha avuto un grande sostegno a favore di questo cambiamento e ha raggiunto 550.000 firmatari. Senza dubbio, i primi giorni di quotazione sembravano piuttosto impressionanti, ma al momento Shiba Inu sta abbassando il prezzo.

L'elenco di Shiba Inu non è una richiesta molto recente e gli esperti si sono presi il tempo di elencarlo su Robinhood. Il motivo è la volatilità di questa moneta. Sebbene gli esperti scelgano di elencarlo in base all'interesse delle persone per Shiba Inu, vale la pena guardare la performance che mostra.

Il mercato delle criptovalute è cambiato radicalmente negli ultimi anni, quindi sarà difficile prevedere il futuro delle criptovalute. Considerando che Shiba Inu è ancora un nuovo arrivato, dobbiamo investire più tempo nell'osservarne le prestazioni prima di giungere a qualsiasi conclusione.