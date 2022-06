Mentre si diffonde una paura dilagante verso gli stablecoin algoritmici, dopo il tracollo di TerraUSD (UST), il team della criptovaluta Shiba Inu (SHIB) va in controtendenza. Arriva la conferma circa i piani per il lancio imminente del suo stablecoin algoritmico che si chiamerà SHI e sarà ancorato al dollaro USA, ma in modo strano: con 1 SHI che varrà esattamente 0,01 $.

Dopo il collasso di UST e TerraLuna la sola parola “stablecoin algoritmico” basta a gettare il panico nei crypto appassionati, dato che questo particolare tipo di criptovaluta viene ormai visto come poco affidabile.

Eppure a dispetto del panico generale Shiba Inu va controtendenza e annuncia che procederà nei piani con il lancio del suo nuovo stablecoin algoritmico, ancorato al dollaro e che affiancherà le altre monete digitali della rete: SHIB, BONE e LEASH.

Qualche giorno fa Shiba Inu era già stata protagonista di una vicenda singolare quando senza alcun preavviso uno dei fondatori del progetto, Riyoshi, è sparito dal web abbandonando la barca.

A rassicurare gli investitori ci ha però pensato il principale sviluppatore della rete, Shytoshi Kusama, occasione in cui ha garantito che l’addio di Riyoshi non cambierà nulla nella roadmap prevista, compreso il lancio dello stablecoin algoritmico.

Il progetto stablecoin algoritmico di Shiba Inu continua

Il 10 Maggio il leader degli sviluppatori di Shiba Inu ha dato qualche aggiornamento sulle future implementazioni alla piattaforma e ha annunciato che presto sarà pronto per i test lo stablecoin algoritmico SHI.

Questa moneta digitale sarà ancorata al dollaro USA, ma con un approccio diverso da quello classico, poiché non seguirà un rapporto di 1:1 con il suo asset di riferimento, ma 1 token corrisponderà ad un centesimo di dollaro: 1 SHI = 0,01 $.

Lo stablecoin, la cui riserva sarà costituta molto probabilmente dalla criptovaluta Shiba Inu, vedrà la luce insieme a Shibarium, una nuova piattaforma blockchain modellata su Polygon, con la caratteristica di poter fungere da Layer 2 di Ethereum e avere con questa piattaforma un’ampia compatibilità oltre che poter funzionare da rete autonoma.

Le somiglianze tra SHI e TerraUSD (UST) e le differenze con Tether (USDT)

La differenza principale tra le stablecoin algoritmiche come UST e SHI e le altre stablecoin come Tether (USDT) è che nel primo caso il collaterale, cioè la garanzia, è costituita da una riserva in criptovalute, secondo un sistema che tiene in equilibrio sulla blockchain le forniture dei token grazie ad un algoritmo.

Tether e i suoi simili sono in genere definiti “meno rischiosi” tra questa famiglia di criptovalute perché invece la loro riserva è in valuta fiat. Ogni volta che un token viene coniato, il suo valore corrispondente in valuta fiat deve essere depositato su un conto corrente come riserva. Nel caso di Theter visto che 1 token vale 1 dollaro, il meccanismo presuppone che ogni volta che 1 USDT viene coniato 1 $ sia depositato. Quindi, in teoria, in questo sistema gli investitori dovrebbero essere in grado di riscattare le proprie criptovalute per valuta fiat in qualsiasi momento vogliano.

Nel caso di SHI questo sarà uno stablecoin algoritmico ancorato al dollaro con un rapporto 1:0,01 il cui collaterale sarà con buona probabilità la criptovaluta Shiba Inu (SHIB) o le altre due che operano all’interno dello stesso ecosistema cioè SHIB e LEASH, ma su questo punto manca ancora chiarezza.

Perché lo stablecoin di Shiba Inu non sarà ancorato (peg) al dollaro con un rapporto 1:1

Lo stablecoin SHI si presenta piuttosto originale nel suo genere proprio per via dell'ancoraggio che segue il centesimo di dollaro, dove in genere gli stablecoin scelgono sempre un rapporto di 1:1. Lo stesso UST seguiva questo rapporto classico e 1 token valeva 1 dollaro.

Tuttavia, gli sviluppatori di Shiba Inu credono che con il token che ha valore di un centesimo di dollaro sia più facile per la moneta mantenere l’ancoraggio e quindi evitare quando accaduto a UST. Il 9 Maggio questa stablecoin, UST, ha “perso l’ancoraggio” al suo asset, cioè è scesa sotto quello che doveva essere il suo valore per token e cioè pari a 1 dollaro.

Shiba Inu potrebbe rinunciare al lancio dello stablecoin dopo le vicende di TerraLuna e UST?

Che Shiba Inu possa rinunciare a lanciare il suo stablecoin algoritmico dopo infatti di TerraUSD (UST) sembra poco probabile e per due ragioni. Prima di tutto la tempistica, poiché l’annuncio che il progetto SHI continuerà arriva il 10 maggio e allora il lento declino della blockchain Terra era già iniziato. Di fatto, seguendo CoinMarketCap, il de-peg di UST si data al 9 maggio.

Piuttosto la comunicazione di Shytoshi Kusama va letta proprio nel senso di tranquillizzare gli investitori sul fatto che nonostante l’addio del fondatore Riyoshi e quanto accaduto ad altre monete digitali il progetto stablecoin algoritmico SHI continuerà senza problemi.

In secondo luogo, l’ancoraggio al centesimo di dollaro rappresenta effettivamente qualcosa di diverso e forse con un rischio inferiore rispetto al classico 1:1.

Le caratteristiche della nuova blockchain Shibarium

Per quanto riguarda la tempistica del lancio della nuova criptovaluta SHI, questa andrà in concomitanza con il lancio della blockchain Shibarium.

Fino adesso infatti Shiba Inu ha visto una notevole riduzione del suo volume di scambio anche dovuto alla blockchain su cui opera e cioè Ethereum. Questo perché la piattaforma oltre ad essere lenta nelle transazioni al momento presenta delle gas fee elevatissime.

Shibarium sarà invece un Layer 2 che permette una maggiore scalabilità e anche una riduzione notevole dei costi per commissioni. Dal punto di vista tecnologico Shibarium assomiglierà a Polygon, sarà cioè una sidechain di Ethereum.

Quali sono le conseguenze del “token burning” della criptovaluta SHIB

Un’altra questione che Shiba Inu dovrà affrontare durante il suo percorso è quello relativo al “burning” dei token, avviato nel tentativo di ridurre l’enorme fornitura di monete circolanti che ora è pari a oltre 500 triliardi e rialzarne il prezzo a unità.

Al momento è attiva una piattaforma dove i possessori della criptovaluta possono bruciare i loro token e ricevere da questo una rendita passiva.

In ogni caso, un burning massiccio di SHIB dovrebbe verificarsi di pari passo all’espansione dell’intero ecosistema.

Ad esempio SHIB The Metaverse, il metaverso di Shiba Inu, in un primo momento non avrebbe dovuto ammettere la vendita delle LAND NFT in SHIB, tuttavia in seguito si è scelto per un cambio di programma. Di fatto acquistando le LAND con questa criptovaluta buona parte dei token torneranno nelle mani del team di sviluppo, che potrà quindi procedere ad una ulteriore bruciatura.

La speranza è che riducendo la fornitura dei token il prezzo delle criptovalute a unità salga, anche se non è detto che ciò si verifichi. Questa infatti è la logica che sta dietro i Bitcoin e che consiste nella scarsità dei token, ma i BTC sono progettati perché l’hard cap, che è la fornitura massima, sia di soli 21 milioni di monete, una cifra molto lontana dai 500 trilioni di Shiba Inu in circolazione.

Analisi di prezzo della criptovaluta Shiba Inu (SHIB)

In linea di massima la criptovaluta Shiba Inu (SHIB) non è nei suoi periodi migliori con un prezzo a unità di 0,000011 $, al rialzo del 3% nelle ultime 24 ore. Il massimo storico di 0,00008845 $ è molto lontano.

In ogni caso, oltre ai fattori interni ricordiamo che al momento quasi tutti gli asset crittografici sono al ribasso sui mercati e ciò è da imputare alla situazione economica generale e ad azioni particolari delle banche centrali, che ovunque hanno aumentato i tassi d’interesse. L’ultima stoccata è arrivata dalla Fed, la banca centrale statunitense, che ha aumentato i tassi di 50 punti base.

Dal punto di vista della capitalizzazione di mercato, che è di quasi 6 miliardi di dollari, Shiba Inu occupa una posizione comunque importante tra le criptovalute con il 16esimo posto.