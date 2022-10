Ci sono tantissimi fan di Shiba Inu, ma la criptovaluta sembra non essere riuscita a recuperare terreno in questi mesi, nemmeno con il lancio del suo ultimo gioco "Shiba Eternity", che sembra non avere coinvolto gli utenti come previsto.

Che cosa sta accadendo a una delle più celebri meme-coin, Shiba Inu? La situazione sembra non essere delle migliori in un quadro generale che vede l'intero mercato delle critpovalute soffrire alti e bassi, ma in un vortice tendenzialmente ribassista che le ha intrappolate da tempo.

Sembra che i fautori di una possibile bolla relativa a crypto e NFT possano rischiare di avere ragione.

Continuando in questa direzione, in un contesto globale incerto e difficile, le valute digitali rischiano di perdere amaramente terreno proprio come è successo a $SHIB.

Nonostante il balzo delle ultime ore, Shiba Inu si conferma intorno ai 0,000011 euro, risultando però in forte ribasso nei grafici settimanali e mensili, per non dire annuali.

L'idea comune che potesse avere solo valore speculativo sembrava potere essere aggirato da un nuovo videogame chiamato Shiba Eternity: purtroppo però non è andata come previsto.

Le community e i fan hanno fortemente criticato il gioco e il prezzo non ha ricevuto particolari benefici dal suo lancio.

Declino di Shiba Inu, ecco i possibili motivi

Nelle ultime ore, $SHIB ha certamente aumentato il proprio valore, portandosi da 0,000009648 a 0,000011, guadagnando molto terreno.

Tuttavia è indiscutibile il fatto che il declino di Shiba Inu degli ultimi giorni sia frutto di una criptovaluta che non ha saputo aggiungere valore a un progetto nato d'altronde per gioco e come mera imitazione.

Il suo deprezzamento non è stato qualcosa capace di stupire così tanto i trader più esperti, ma resta indubbiamente una delle prime 15 crypto per capitalizzazione di mercato.

Ovvio quindi che alle spalle abbiamo una community che continua a sostenere la meme-coin.

Il team di sviluppo ha così deciso d'incentivare gli investimenti su Shiba Inu creando un gioco a lungo atteso!

Shiba Eternity: che cos'è?

Il lancio è avvenuto settimane fa, ma solo da poco è stato reso disponibile per il nostro Belpaese.

Sto parlando di Shiba Eternity, un gioco di carte mobile disponibile oggi su Apple Store e Google Play per chiunque lo volesse scaricare.

Ovviamente è un'iniziativa che fa leva sull'enorme quantità di fan che accompagna ormai dal 2020 la crypto canina, mirando probabilmente a fornire nuova linfa alla sempre più arida crypto, incapace di offrire esperienze entusiasmanti per gli utenti.

Shiba Eternity presenta il classico gioco di carte a turni in cui gli sfidanti devono fare scendere i punti dell'avversario fino a zero per aggiudicarsi la vittoria.

Tuttavia, nonostante le diverse tipologie di attacchi e magie, non vi è nessuna innovazione particolare. Cosa che rende il gioco piatto e privo di una particolare attrattiva.

Niente NFT nel nuovo gioco di $SHIB

Poteva riuscire Shiba Eternity a pompare il prezzo di $SHIB? Forse sì, ma non così.

Oltre all'esperienza di gioco per niente innovativa, non vi è nessun utilizzo della criptovaluta omonima.

Vero è che parte del ricavato andrà al progetto Shiba, ma tutti gli eventuali acquisti avverranno solo tramite i più classici metodi di pagamento, nessuna interazione con alcuna crypto.

Una delusione per i fan del Web3 e delle valute digitali, considerando che nemmeno gli NFT saranno presenti!

Già, in parole povere un classico gioco per smartphone, niente di crypto.

Sappiamo solo che il 5% del ricavato sarà usato per bruciare $SHIB, così da premere affinché il prezzo spinga a rialzo.

Shibarium, la scelta della community

Un altro progetto potrebbe, magari, risollevare le sorti della meme-coin canina, sicuramente più apprezzata rispetto a Shiba Eternity dalle community.

Shibarium, una soluzione blockchain di tipo Layer2, mira infatti a ridurre considerevolmente le commissioni del gas, rendendo più facile per gli investitori ottenere $SHIB in quantità. Inoltre la rete L2 potrebbe avere un portale dedicato alla rimozione della crypto $SHIB dalla circolazione.

Shibarium potrebbe utilizzare le tariffe minime del gas per bruciare e rimuovere così le crypto dalla circolazione. Tuttavia dovremo attendere una conferma ufficiale, essendo comunque una notizia assai più interessante e dal più probabile impatto rispetto a Shiba Eternity.

Almeno per quanto riguarda il prezzo di Shiba Inu che potrebbe risentire in modo più positivo di un'iniziativa del genere rispetto a quanto fatto dopo il rilascio di un gioco qualunque!

Conviene investire in Shiba Inu?

Una domanda che trova molteplici risposte.

Nonostante, infatti, le critiche delle community, Shiba Eternity ha riscosso un discreto successo nei download e l'ulteriore "token burning" della crypto in questione potrebbe portare il valore di $SHIB ad aumentare.

Promettente, non vi pare?

Purtroppo, però, non possiamo negare che si tratta pur sempre di un progetto nato e basatosi su una community variegata, priva di uno scopo specifico e/o di un'utilità precisa. Cosa che non permette di avere molta fiducia nell'eventualità di un altro boom!

Consigliamo cautela nel valutare un investimento in Shiba Inu e sicuramente di considerare altre possibilità del settore che potrebbero risultare più adeguate alle proprie esigenze.

