Puoi utilizzare un portafoglio software o hardware per archiviare la criptovaluta Solana. Oltre ai token personalizzati, puoi anche tenere token SLP, che sono i token personalizzati di Solana. Puoi puntare su Solana (SOL) utilizzando determinati portafogli e guadagnare entrate passive perché segue il protocollo Proof of Stake. Connettiti alle piattaforme DeFi per ottenere l'accesso alle DApp sulla blockchain di Solana.

La piattaforma blockchain Solana (SOL) è una delle più popolari al mondo al momento. Grazie alla sua velocità e sicurezza, è molto rispettata nella Comunità blockchain.

Durante i primi otto mesi del 2021, il valore della moneta Solana è aumentato di oltre il 5.077%.

È d'obbligo mettere in gioco Solana se lo possiedi o se intendi acquistarne un po'. È un modo per guadagnare premi dalla tua criptovaluta scommettendola sulla rete blockchain per un certo periodo di tempo per confermare le transazioni.

Devi trasferire Solana in un portafoglio che supporti lo staking. Di seguito sono riportati i primi sette portafogli per lo staking.

Phantom è il portafoglio ufficiale dell'ecosistema Solana, progettato esclusivamente per questo. Questo è un servizio non detentivo, il che significa che tu proteggi i tuoi beni e diventi la tua banca. Funziona su browser noti, tra cui Chrome, Brave (compatibile con la crittografia con una base Chrome), Firefox e (Microsoft) Edge. Il layout è semplice, pulito e intuitivo. Nonostante la sua semplicità, è ricco di molte funzionalità:

La versione di Solana di Uniswap utilizza Raydium per rendere i token scambiabili con prezzi immediati e commissioni gas basse. I token supportati sono SOL, USDC, USDT, ETH, BTC e renBTC. La commissione di transazione è dello 0,85%.

Il portafoglio è diviso in sezioni per NFT e collezionabili. Gli NFT trovati su un mercato non appariranno qui. Un NFT è trattenuto in un conto a garanzia fino a quando non viene venduto o rimosso dalla quotazione.

Proteggi ulteriormente il tuo SOL integrandosi con il portafoglio freddo Ledger.

Scegli uno dei validatori all'interno del portafoglio per mettere in staking i tuoi token SOL. La maggior parte di essi offre un APY del 5-6%, con alcuni al di sotto di questo limite. Scommettere è prestare a qualcuno il tuo token. Questo conta ancora come tua proprietà.

Le applicazioni Solana DeFi utilizzano token SPL. Token come questi esistono sulla blockchain di Ethereum, come i token ERC20.

Considera queste cose che possono essere o meno rischiose:

La blockchain di Solana è strettamente integrata con l'scambio FTX. È quindi direttamente connesso al portafoglio Phantom. C'è un'opzione nella sezione Deposito per depositare direttamente dallo scambio utilizzando un pulsante speciale. Puoi finanziare il portafoglio anche in altri modi. Questo portafoglio utilizza una frase seme di 12 parole come frase password. Di solito, le frasi seme sono lunghe 24 parole. Ciò significa livelli di sicurezza più elevati. Per il portafoglio è disponibile solo un'estensione del browser. Le versioni per dispositivi mobili o desktop non sono al momento disponibili. I token possono essere scambiati solo su Raydium, quindi i prezzi sono determinati dalla quantità di liquidità disponibile sullo scambio. Altri scambi potrebbero supportare Phantom in futuro. Il sistema può mettere in staking qualsiasi token nel portafoglio senza tener conto delle commissioni di transazione. Per annullare lo stake in futuro, gli utenti dovranno aggiungere token aggiuntivi. I validatori più popolari vengono visualizzati per primi per impostazione predefinita, quindi potrebbero essere più costosi; I validatori più gratificanti appaiono più in basso. L'utente deve effettuare una ricerca approfondita prima di decidere quale validatore utilizzare.

Oltre a Solana, c'è un altro progetto nell'ecosistema chiamato Project Serum. Lo scambio decentralizzato è piuttosto popolare tra gli utenti di Solana. Per facilitare l'uso di DeX, il team ha creato il portafoglio Sollet. Oltre ad essere un'estensione del browser, Sollet proclama anche che è destinata a utenti e sviluppatori avanzati. Il pubblico di destinazione è chiaramente definito, cosa che considero positiva.

La differenza fondamentale tra Sollet e gli altri due è la sua capacità di detenere token ERC20, oltre all'integrazione del siero. Solflare o Phantom non possono farlo. Esistono tre categorie di token tra cui scegliere:

Token popolari. L'ecosistema di Solana utilizza token come Serum (SRM), MegaSerum (MSRM), Bonfida (FIDA), LQID, KIN, MAPS, RAMP, Raydium (RAY) e Oxygen Protocollo (OXY). C'è anche il supporto per altri popolari token ERC20 tra cui wBTC, wETH, USDT, ecc.

L'ecosistema di Solana utilizza token come Serum (SRM), MegaSerum (MSRM), Bonfida (FIDA), LQID, KIN, MAPS, RAMP, Raydium (RAY) e Oxygen Protocollo (OXY). C'è anche il supporto per altri popolari token ERC20 tra cui wBTC, wETH, USDT, ecc. Token ERC20. Digitando l'indirizzo del contratto del token ERC20, puoi aggiungere manualmente qualsiasi token ERC20 non elencato sopra.

Digitando l'indirizzo del contratto del token ERC20, puoi aggiungere manualmente qualsiasi token ERC20 non elencato sopra. Inserimento manuale. I token in questi casi sono SPL personalizzati per nuovi progetti (si spera non truffe) e non sono ampiamente utilizzati.

Costa 0,002039 SOL per tipo di token aggiungere ogni tipo di token. Potrebbe non sembrare molto, ma si somma. Prima di iniziare ad aggiungere, assicurati di avere un po' di Sol nel tuo portafoglio.

Anche Sollet offre un elevato livello di sicurezza, utilizzando un formato di frase iniziale mnemonica di 24 parole. Il portafoglio hardware Ledger può essere abbinato a Sollet per una maggiore sicurezza. Inoltre, con Sollet è possibile mettere in staking token SOL e SPL.

I token SPL possono anche essere raccolti utilizzando Serum grazie alla sua integrazione con esso. Si tratta per lo più di nuovi progetti, quindi coltiva a tuo rischio!

A seconda del tuo livello di comfort con i portafogli, Sollet potrebbe essere un'opzione per te. Gli altri due portafogli dovrebbero fare altrettanto se non hai bisogno dei token ER20 o non utilizzerai molto il siero.

Il portafoglio Solflare è stato sviluppato da Solana Labs per l'ecosistema Solana. Con una popolarità pari a Phantom, offre più piattaforme di Phantom. Inoltre, è possibile accedere all'estensione web anche tramite un'app mobile, offrendo una maggiore comodità alle persone in movimento.

Questo portafoglio funziona esattamente come Phantom quando si tratta di cambiare token, memorizzare NFT, staking SOL e integrazione con Ledger. Tuttavia, include anche alcune nuove funzionalità:

La possibilità di scambiare i token funziona all'interno dell'applicazione web e delle estensioni del browser, ma non è ancora disponibile sui dispositivi mobili.

Gli utenti di Wallet saranno in grado di gestire i fondi di investimento attraverso l'integrazione con la prossima piattaforma di investimento di Solrise. Entrambi i prodotti sono stati sviluppati dallo stesso team, quindi questa è una funzionalità piuttosto utile.

Solflare utilizza una frase mnemonica di 24 parole invece della frase mnemonica di 12 parole usata da Phantom, rendendola una scelta più sicura.

Con la sua funzione di staking, gli utenti non sono in grado di mettere in staking il 100% dei loro token, il che rappresenta le commissioni associate a tale misura.

Il portafoglio Atomic è un noto portafoglio di terze parti nella comunità delle criptovalute. Oltre a supportare oltre 300 criptovalute, consente lo staking di molte di esse, inclusi i token SOL. Lo stesso vale per i validatori nativi. Puoi sceglierne uno e puntare il tuo SOL su di esso. Atomic, d'altra parte, offrirà un allettante 7% come ricompensa per le puntate, superiore ai soliti 5-6% ricompense che si ricevono con i nodi di convalida.

Inoltre, i portafogli di terze parti come Atomic hanno funzionalità di rampa. Per acquistare criptovalute dal portafoglio, puoi utilizzare la tua carta di credito o bonifico bancario. È facile per i principianti iniziare nel mondo delle criptovalute in questo modo. Potrebbe essere un po' ripido all'inizio, ma è gestibile. Il token Sol non è tuttavia direttamente disponibile per l'acquisto con denaro fiat. Atomic richiede una carta di credito per acquistare SOL, che poi scambierai con un altro token come Bitcoin o Ethereum.

Sono disponibili applicazioni Atomic per PC, Mac e Linux (tramite Ubuntu), nonché app mobili. Ma non sono perfetti. Di seguito sono riportati alcuni rischi:

La frase seme consiste di sole 12 parole. Non molto sicuro.

I wallet non possono visualizzare NFT.

I token SPL non sono (ancora) supportati.

Commenti Reddit indicano che alcuni token scompaiono o si bloccano, ovvero non è possibile accedervi durante le ore di punta. Potrebbe essere solo una minoranza a fare questi commenti, ma devi comunque essere cauto poiché potrebbe succedere a te.

Come impostazione predefinita, Exodus utilizza un validatore che sviluppa, denominato Everstake, che produce il 6,1% di APY su SOL con staking, a differenza degli altri portafogli. Come parte dello staking SOL, c'è anche un periodo di riscaldamento e raffreddamento.

I wallet sono disponibili per diverse piattaforme su desktop (Mac, Windows, Linux) e mobile (Android, iOS). Si differenzia dal resto dei portafogli rigidi in quanto si integra con Trezor anziché Ledger. Ora puoi abbinare il tuo portafoglio Trezor a un portafoglio caldo se ne stavi cercando uno.

Con l'integrazione del portafoglio Exodus e dell'Shapeshift exchange, gli utenti possono scambiare token crittografici. Secondo indiscrezioni locali, va bene usarlo per piccole somme, ma grandi somme potrebbero finire "perse".

Il portafoglio Exodus è disponibile anche per i membri FTX come una sorta di estensione di FTX. Se scarichi l'app FTX tramite la versione desktop di Exodus, dovrai effettuare l'accesso separatamente per accedere al tuo account FTX. Un'ulteriore comodità è la possibilità di visualizzare contemporaneamente il tuo portafoglio FTX e le tue partecipazioni Exodus.

Exodus pone alcuni rischi per la sicurezza:

La frase iniziale di 12 parole non ha lo stesso livello di sicurezza della frase iniziale di 24 parole.

Non è necessario 2FA. Si consiglia all'utente di eseguire il backup delle chiavi del portafoglio.

Se non ti aspetti troppo dal tuo portafoglio, puoi prendere in considerazione Exodus. Un portafoglio caldo è generalmente sicuro per gestire piccole somme, ma non è sicuro per gestire quantità di denaro significative.

In termini di popolarità, Math Wallet è un po' meno conosciuto degli altri, ma non è affatto in ritardo. Il portafoglio è multipiattaforma (estensione mobile, desktop e browser, integrazione hardware con Ledger), supporta più di 86 blockchain e offre agli utenti le seguenti funzionalità:

Math DApp. Il portafoglio funge da portale per consentire agli utenti di interagire con le DApp costruite sulle principali catene.

MathVault . Durante gli stake e le attività DeFi, incluso lo stake SOL, si svolgono attività. È stato pubblicizzato che le tariffe APR potrebbero raggiungere il 30% (sebbene non specifichi quali token avrebbero prodotto tale tariffa). I partecipanti sono inoltre incoraggiati a:

Durante gli stake e le attività DeFi, incluso lo stake SOL, si svolgono attività. È stato pubblicizzato che le tariffe APR potrebbero raggiungere il 30% (sebbene non specifichi quali token avrebbero prodotto tale tariffa). I partecipanti sono inoltre incoraggiati a: Ricompensare gli utenti con i token MATH. Puoi usarli nell'intero ecosistema MATH.



Invita un amico e guadagna un ulteriore 20% dei guadagni dell'amico.

MathGas. Questa app tiene traccia delle tariffe del gas addebitate dalle principali catene.

Sebbene il focus di questo articolo riguardi i portafogli utili per lo staking di Solana e l'uso generale, è chiaro che MathWallet mira a essere molto più di un semplice servizio di portafoglio di terze parti. Con una varietà di servizi offerti, ha un interesse acquisito nel portare gli utenti nel proprio gregge e mantenerli lì il più possibile.

I portafogli di custodia rappresentano il rischio maggiore poiché non possiedi le chiavi private del portafoglio.

È difficile sbagliare con Ledger come portafoglio freddo completamente non detentivo, indipendentemente dal fatto che lo utilizzi come portafoglio principale e stacchi tramite le estensioni disponibili o utilizzi un portafoglio caldo con Ledger per maggiore sicurezza. È il Ledger Nano X più conveniente, ma offre comunque un po' di potenza.

Con una frase iniziale del gatekeeper di 24 parole più una password per la sicurezza, è una delle più sicure in circolazione. Lo staking può essere effettuato anche utilizzando l'elenco dei validatori Solana. C'è solo un aspetto negativo: costa.

A parte questo, sono tutti gratuiti. Nonostante ciò, è il più vicino possibile all'avere una banca tutta tua.