La Spagna è considerato da alcuni, tra cui Ipsos Group S.A., il Paese più attivo in Europa in termini di criptovalute e Metaverso. Anche se gli spagnoli non hanno troppa famigliarità con le monete digitali di per sé, una grande fetta della popolazione considera il Metaverso un'opportunità di crescita e di innovazione.

Un dato certo è che meno del 7% delle persone che vivono in Spagna hanno un portafoglio crittografico e scambiano criptovalute. Come mai allora la Spagna è stata scelta per il lancio del Metaverso Horizon Worlds di Mark Zuckerberg? E quali saranno le implicazioni a livello locale?

La posizione della Spagna nei confronti delle monete digitali

La Spagna è una nazione che ha espresso fin dagli albori di Bitcoin il suo consenso per le monete digitali. La digitalizzazione nel Paese è stato anche un processo che ha aiutato le persone a famigliarizzare con questo mondo e ad esprimere un pensiero critico a riguardo.

Nonostante il fenomeno cripto è statisticamente più significativo nei Paesi in via di sviluppo, la Spagna rappresenta un esempio di come le monete digitali possano essere un valore aggiunto anche laddove la moneta ufficiale non è toccata da grandi fluttuazioni di mercato.

Oggi la guerra in Ucraina sta determinando però una serie di effetti tra cui la caduta dell'euro e una grande crisi energetica. L'inflazione in Spagna ha toccato a luglio il 10,8%, la cifra più alta dopo il 1984.

Per diversi ragioni la Spagna potrebbe essere uno dei Paesi europei più propensi all'accettazione delle criptovalute nel proprio mercato interno ma anche internazionale rispetto ad altri Paesi come l'Italia. Resta comunque un processo delicato che dovrà essere gestito su più fronti.

Perchè si parla tanto di criptovalute durante la crisi energetica europea

La Banca di Spagna ha dichiarato pubblicamente che l'inflazione è uno dei maggiori problemi del Paese perchè sta causando forti instabilità e ingiustizie sociali. Quando una nazione si sente minacciata economicamente ricorre a diverse misure tra cui le criptovalute per garantire più stabilità e meno perdite.

Come si può vedere dall'andamento di luglio e agosto, la volatilità delle criptovalute è un aspetto molto importante da considerare. Infatti investimenti a breve termine sono molto rischiosi e la possibilità di poterne trarre un vantaggio è davvero bassa.

Per quanto riguarda la crisi energetica che sta toccando tutta l'Europa, Bitcoin e altre criptovalute potrebbero essere una via d'uscita ma la situazione sfuggirebbe di mano qualora la Russia imponesse tagli al gas. Molti altri Paesi entrerebbero in una crisi difficile da gestire.

Cosa pensano gli spagnoli del Metaverso

Se il discorso criptovalute di per sè in Spagna è un argomento delicato, il Metaverso non lo è. Secondo uno studio di maggio 2022 di Ipsos Group S.A., una società multinazionale di ricerche di mercato e consulenza:

"il 43% della popolazione adulta in Spagna è ottimista riguardo alle tecnologie immersive che comprende la Realtà Estesa; comprendere la realtà virtuale (VR), la realtà aumentata (AR) e la realtà mista (MR)."

Infatti dal sondaggio si evince che gli spagnoli vedono nel Metaverso diverse opportunità di crescita e sviluppo tra cui:

l'apprendimento virtuale,

l'intrattenimento,

il lavoro da remoto,

il gaming,

la socializzazione virtuale,

le risorse digitali relazionate con la salute,

il trading,

i viaggi virtuali e il turismo virtuale.

Nonostante questi dati, dopo l'evento della scorsa settimana a Madrid Mundo Crypto, ci sono state molte polemiche riguardo le criptovalute. Nonostante l'alto afflusso e la partecipazione cittadina si legge ancora su molti giornali un certo distanziamento e una paura nei confronti delle implicazioni delle monete digitali nell'economia locale.

Le possibili conseguenze sociali, ambientali ed economiche

Anche se le regolamentazioni europee e locali stanno procedendo, le possibili ripercussioni sulla società, l'economia e l'ambiente sono in gran parte un mistero. È assai difficile infatti fare delle previsioni riguardo alle conseguenze che queste potrebbero avere perchè ancora sono un fenomeno di nicchia.

Tutti i dati dei ricercatori messi a disposizioni indicano una serie di problematiche comuni. Prima tra tutte la contaminazione ambientale dovuta sia alle risorse energetiche utilizzate sia alla gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici.

Seconda la poca famigliarità del mondo cripto e la possibilità che molti investitori, soprattutto giovani, vengano attratti da un sogno che causerà loro gravi perdite economiche. Il fatto di dover essere maggiorenni per poter gestire criptovalute è già un requisito attualmente.

E terza ma non per importanza è relazionata con gli effetti diretti ed indiretti sul mercato economico e finanziario, lo stravolgimento delle dinamiche tradizionali e un collasso delle monete fiat.

