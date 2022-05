Qual ​​è l'unica cosa di cui le criptovalute sono più accusate? Naturalmente, dalle persone che devono ancora entrare nel mercato: Elevata volatilità

Per risolvere questa accusa, la prima moneta stabile, USDT, è stata introdotto nel 2014. Come suggerisce il nome, rimanere stabile è la sua priorità numero uno. Ora abbiamo una dozzina di stablecoin sul mercato.

In questo articolo, abbiamo cancellato tutti i miti e spiegato in modo approfondito le stable coin. Come funzionano, i suoi tipi e le sue utilità.

Capire le stablecoin

La criptovaluta è spesso accusata di essere un asset altamente volatile. Ed è vero quando il mercato è in subbuglio, anche le monete con capitalizzazione di mercato più grandi come Bitcoin ed Ethereum hanno subito un'oscillazione o un calo del 10-15%.

Per ridurre al minimo la volatilità, le stablecoin sono state portate all'attenzione per la prima volta nel 2014. USDT è stata la prima stable coin a mettere piede nel mercato delle criptovalute. Sviluppato da Bitfinex, rimane la stable coin più grande e più utilizzata.

Il valore di qualsiasi moneta stabile rimane fisso e ciò si ottiene tramite vari metodi di ancoraggio, alcuni sono ancorati a fiat come USD, EURO o Yen giapponese o materie prime del mondo reale come oro o petrolio, mentre altri sono supportati da algoritmi informatici. Per tutti, l'obiettivo rimane lo stesso, raggiungere la stabilità.

Ad esempio: monete come USDT o USDC sono ancorate a un dollaro statunitense in un Rapporto 1:1, il che significa che una moneta può essere scambiata con un dollaro USA o viceversa. Per ogni circolazione di USDT, nella sua riserva centrale viene mantenuto un dollaro o equivalente in contanti.

Tuttavia, la maggior parte delle/più grandi stablecoin sono centralizzate, ovvero controllate da un'unica autorità. Negli ultimi anni abbiamo assistito allo sviluppo di altre stablecoin decentralizzate come FRAX, UST o Dai.

Utilizzo delle stablecoin

Le stablecoin sono la rappresentazione di valute fiat sulla blockchain, rendendola intrattabile su numerose dApp. È noto per la stabilità e da solo dovrebbe essere sufficiente. Ma non finisce qui; Gli scambi DeFi e Crypto fanno molto affidamento sulle stablecoin per le loro operazioni quotidiane.

In ogni scambio di criptovalute, gran parte del loro volume di scambi avviene con stablecoin, il che lo rende un asset altamente liquido. Gli utenti possono optare per queste coppie di trading come BTC/USDT, ETH/USDT, ATOM/USDT, BnB/USDT, AVAX/USDT, LUNA/USDT e altre.

Per rendere gli scambi ancora più fluidi, numerosi scambi di criptovalute hanno escogitato le loro stablecoin. Ad esempio: USDT è di proprietà di Bitfinex, Coinbase ha azioni in USDC, BUSD è sviluppato da Binance e GUSD è di proprietà dell'exchange di criptovalute Gemini.

Le stablecoin sono uno dei pilastri su cui la DeFi si è espansa negli ultimi anni. Con oltre 200 miliardi di asset bloccati in varie applicazioni decentralizzate, la DeFi sarebbe stata un posto inimmaginabile senza stablecoin.

I prestiti concessi su applicazioni decentralizzate vengono finalizzati in Stablecoin dopo che i mutuatari hanno bloccato le loro criptovalute in garanzia.

Ad esempio, le banche americane danno solo lo 0,5% di rendimenti annuali. Mentre gli utenti godono di uno sbalorditivo APY del 19,66% su UST sul protocollo Anchor— una piattaforma di prestito DeFi costruita sulla blockchain Terra layer 1.