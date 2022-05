Le criptovalute come le stablecoin sono emerse come una delle principali risposte ai problemi di volatilità nel mondo delle criptovalute. Non sorprende nessuno che segua da vicino lo spazio crittografico che le monete e i token crittografici siano altamente volatili. Durante il giorno, il valore delle criptovalute oscilla in modo significativo a seconda dell'offerta e della domanda, e delle condizioni di mercato.

I mercati finanziari, basati sulla speculazione, sono un terreno fertile naturale per la volatilità. Il mercato delle criptovalute, in particolare, è famoso per la sua estrema volatilità dovuta a una moltitudine di fattori, tra cui la relativa mancanza di liquidità, problemi normativi, sviluppi legati all'adozione e clamore mediatico.

Detto questo, quali sono le tue opzioni come partecipante a questo mercato? È una buona decisione per la maggior parte delle persone convertire una parte delle loro partecipazioni in una valuta di riserva durante i periodi di estrema volatilità. Le stablecoin sono ancorate a valute fiat come il dollaro e alcune preferiscono asset più volatili come Bitcoin. Negli ultimi anni, sempre più persone hanno iniziato a utilizzare le stablecoin algoritmiche a causa delle preoccupazioni sulla sicurezza e sui regolamenti all'interno del ecosistema di stablecoin.

Qui spieghiamo cosa sono esattamente le stablecoin algoritmiche, perché sono vitali per l'ecosistema delle criptovalute e se sono effettivamente più sicure delle stablecoin centralizzate come BUSD, Tether, ecc.

Le diverse varianti delle stablecoin

È importante capire come diversi tipi di stablecoin funzionano per comprendere meglio le stablecoin basate su algoritmi. Come risultato della loro massiccia presenza sul mercato, le stablecoin hanno riscosso un grande successo. Nel corso di un anno, l'offerta di stablecoin è cresciuta del 493%.

All'inizio del 2020, le stablecoin valevano 5,9 miliardi di dollari, ma nel 2021 sono diventate più di 35 miliardi di dollari. Un enorme vantaggio è la continua spinta al mercato DeFi, che ha contribuito immensamente all'impressionante crescita delle stablecoin. Esistono tre categorie di base di stablecoin, tra cui:

Stablecoin collateralizzate fuori catena

Stablecoin collateralizzate on-chain

Cosa sono le stablecoin algoritmiche?

Esaminiamo la frase in modo più dettagliato: nella programmazione di computer, un algoritmo è una serie di istruzioni che un programma o un'applicazione esegue automaticamente quando vengono soddisfatte determinate condizioni.

Crypto asset e token noti come stablecoin si basano su valute o asset particolari, che dovrebbero rimanere coerenti indipendentemente dalle condizioni di mercato.

Per definizione, una stablecoin algoritmica è ancorata a un sistema o protocollo economico decentralizzato e autosufficiente. Per quanto riguarda il modo in cui ottengono questa stabilità, la manipolazione dell'offerta è il metodo più comune.

Per le stablecoin algoritmiche, l'offerta viene aumentata e diminuita automaticamente attraverso funzioni di conio o masterizzazione di token per mantenere il peg attraverso il meccanismo automatico di economia e protocollo. Secondo il mercato attuale, la maggior parte delle stablecoin algoritmiche non sono garantite, il che significa che non hanno alcun tipo di sostegno economico o riserve reali.

Perché abbiamo bisogno delle stablecoin algoritmiche?

Ricorderai l'incidente di Tether dell'anno scorso. La preoccupazione è che gli emittenti centralizzati di stablecoin potrebbero non aderire alle loro affermazioni pubblicizzate di strutture di tesoreria o riserve completamente garantite.

Inoltre, gli emittenti centralizzati di stablecoin sono anche vulnerabili a ogni tipo di interferenza tramite la "regolamentazione" da parte delle agenzie governative delle giurisdizioni in cui sono costituiti. Se un governo blocca i conti bancari di un emittente di stablecoin in uno di questi paesi, la stablecoin diventa priva di valore e la sua riscattabilità diventa zero, di conseguenza. Anche se può sembrare più probabile che no, è una possibilità molto reale.

D'altra parte, un progetto algoritmico stablecoin non dovrebbe essere soggetto ad alcuna regolamentazione legale fintanto che è decentralizzato e indipendente da qualsiasi riserve su base fiat. Un sistema finanziario internazionale veramente decentralizzato e indipendente risuonerà fortemente con coloro che sono impegnati in quel concetto. Le transazioni senza fiducia non costituiscono la base della criptovaluta?

Tipi di stablecoin algoritmici

Nel corso degli anni sono stati lanciati vari progetti algoritmici di stablecoin, ma questo articolo mette in evidenza solo alcuni dei tanti e diversi modi in cui questi progetti hanno utilizzato meccanismi algoritmici per mantenere i propri prezzi.

Ribasare le stablecoin algoritmiche

Nel 2004, la Rebasing Algorithmic Stablecoin è stata proposta per la prima volta come stablecoin algoritmica decentralizzata. Con questo modello, il prezzo del token viene stabilizzato riducendo l'offerta di token ribasandola. Come si fa? Per dirla in termini più semplici, tutti i portafogli che detengono questi token vedono la loro offerta totale diminuire o aumentare su base giornaliera. Come risultato dell'aumento o della diminuzione del prezzo, l'offerta di token aumenta o diminuisce proporzionalmente.

Stablecoin algoritmici di signoraggio

In termini di valuta, il signoraggio è la differenza tra il valore nominale e i costi di produzione di una moneta. In poche parole, si tratta di un sistema in cui i partecipanti alla rete sono incentivati ​​a coniare e bruciare un token in modo da mantenerne il valore. Per mantenere il suo prezzo fisso, il modello "Seigniorage Algorithmic Stablecoin" utilizza più token. Il token principale è ancorato a un valore fisso e uno o più token forniscono incentivi per mantenerlo ancorato a quel valore.

Stablecoin algoritmici sovra-collateralizzati

Consentitemi di essere molto chiaro prima di esplorare questo modello specifico che la maggior parte delle persone considera le stablecoin algoritmiche interamente derivate da algoritmi (cioè anti-collateral). Ho riconosciuto all'inizio di questo articolo che la definizione di stablecoin algoritmica include qualsiasi modello che mantiene il suo peg senza fare affidamento sulla fiducia.

Stablecoin algoritmici frazionari

Le stablecoin algoritmiche presentate qui sono meglio considerate come un figlio d'amore tra le stablecoin di signoraggio e le stablecoin collateralizzate. Le stablecoin che sono algoritmici frazionari hanno sistemi multi-token simili alle stablecoin di signoraggio, che di solito comporta un token secondario che viene aggiunto alla stablecoin per coniarla.

Le stablecoin che utilizzano la tecnologia algoritmica frazionaria cercano di colmare il divario tra valute puramente algoritmiche come UST, AMPL, BAC, ecc. e valute puramente collateralizzate come USDC, USDT, BUSD, ecc. Per ottenere ciò, si sono parzialmente garantite bruciando Token USDC che guidano l'ecosistema DEFI e si collateralizzano parzialmente con stablecoin fiat-backed come USDC. L'obiettivo finale di una stablecoin algoritmica frazionaria è l'efficienza del capitale. Quindi, le stablecoin tendono ad avere riserve frazionarie inferiori nel lungo periodo perché ciò fornisce loro più valore per i loro token rispetto alle loro riserve.

Il caso contro le stablecoin algoritmiche

Sebbene le stablecoin algoritmiche siano promettenti, presentano anche una serie di sfide. Il problema più grande è la sfida di creare un meccanismo in grado di sostenere il suo mantenimento del piolo. Algoritmi diversi sono stati provati da molte stablecoin algoritmiche, ma meno della metà ha avuto successo. Ci sono due fattori principali che determinano la fattibilità a lungo termine di una stablecoin algoritmica:

Un ciclo di incentivi positivo.

L'utilità dell'ecosistema dei token secondari.

Quando gli utenti continuano a confidare nella stabilità della stablecoin, funziona un ciclo di incentivi positivo, mantenendo il prezzo della stablecoin. Nel caso di stablecoin puramente algoritmiche come il modello di signoraggio, sono più inclini a un guasto del ciclo di feedback negativo durante i periodi di elevata volatilità, lasciando indebolita la fiducia degli utenti nel token a causa della sua mancanza di valore intrinseco. Inoltre, le stablecoin frazionarie sono vulnerabili a questo particolare rischio, ma la loro parziale collateralizzazione fornisce un livello di protezione maggiore.

Spesso, le stablecoin con più token falliscono perché non sono in grado di bilanciare il rapporto rischio-rendimento dei loro token secondari al di sotto di un certo livello di domanda. A causa della mancanza di utilità che solitamente offrono i token secondari, il prezzo del token primario viene mantenuto stabile dal token secondario.

Se un certo livello di prezzo viene superato, la stablecoin algoritmica scende in una spirale mortale. Alcuni progetti stablecoin multi-token come Terra Stablecoin hanno raggiunto un equilibrio perfetto utilizzando i token LUNA per pagare i costi del gas di rete, mentre altri, come Terra Stablecoin, non sono ancora riusciti a raggiungere questo obiettivo . A causa dell'utilità fornita dal token secondario, il token stablecoin primario ha un'elevata fiducia dei prezzi da parte degli investitori.

Regolamento algoritmico Stablecoin

La chiarezza normativa sulle stablecoin algoritmiche in qualsiasi giurisdizione del mondo non è stata ancora raggiunta al momento della stesura di questo documento. È lecito ritenere, tuttavia, che i progetti algoritmici di stablecoin, fintanto che rimarranno decentralizzati, saranno esenti dalla classificazione dei titoli.

Conclusione

È senza dubbio che le stablecoin algoritmiche hanno fornito le migliori prospettive per garantire il decentramento senza regolamentazione del governo. Le stablecoin hanno il vantaggio fondamentale di essere scalabili rispetto ad altre soluzioni. Inoltre, poiché non sono richieste attività materiali per il backup di stablecoin non garantite, si riduce anche l'errore umano.

Le stablecoin basate su algoritmi utilizzano un codice trasparente e verificabile, il che le rende attraenti per creare fiducia. Sarai in grado di saperne di più sulle stablecoin dell'algoritmo, le metriche che determinano il loro successo e i rischi ad esse associati comprendendo i diversi tipi. È importante conoscere le stablecoin supportate da algoritmi man mano che emergono nell'ecosistema crittografico e il valore che possono fornire. Acquisisci familiarità con le stablecoin oggi!