Se non hai ancora investito in Stellar Lumens, potresti chiederti se è una buona mossa di investimento. Questa decisione deve essere basata sulla precedente performance e background di Stellar.

Sembra che il 2022 sia iniziato piuttosto bene per il settore delle criptovalute. La popolarità delle criptovalute è cresciuta non solo come opportunità di investimento, ma anche per i loro molteplici usi. Questa tendenza sta aiutando le criptovalute e le piattaforme a crescere man mano che più persone diventano interessate e coinvolte in questo campo.

La moneta Stellar, insieme al suo token, Lumens, è una delle valute che entusiasma le persone. Attualmente, Lumen stellari (XLM) è una delle criptovalute più preziose. Si tratta di una rete senza confini per l'invio e l'archiviazione di denaro.

In questo articolo, impareremo di più su Stellar Lumens, oltre a esaminare le sue prospettive future e la sua storia. Ti diremo cosa lo rende una delle reti e piattaforme più interessanti del settore un po' più nel dettaglio.

Cosa sono i lumen stellari?

Fondata nel 2010, Stellar è una rete di trasferimento di denaro online per persone e istituzioni finanziarie in tutto il mondo. Aiuta le persone a inviare denaro in modo rapido, semplice e conveniente. Utilizzando il sistema, puoi inviare sia fiat che criptovalute in modo sicuro e in modo più affidabile rispetto ai metodi tradizionali.

Stellar è una criptovaluta incredibilmente facile da usare che consente alle transazioni di richiedere pochi secondi, ha costi di transazione bassi rispetto ai bonifici bancari e consente di scambiare valute diverse in un istante. Inoltre, la rete non è mai stata violata, nonostante faccia parte di un settore altamente mirato.

Il token Lumens viene utilizzato per eseguire la rete su una rete decentralizzata. È facilmente accessibile su molti scambi. Puoi utilizzare servizi specializzati per convertire altre criptovalute che possiedi in Lumen, come questo Ethereum convertitore in lumen fornito da Godex. Puoi scambiare diverse monete come Stellar Lumens, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero e molti altri.

I lumen aiutano nelle transazioni multivaluta e nella prevenzione dello spam. Stellar richiede a tutti gli utenti di avere Lumens nei propri account. Lo scopo è impedire allo spam di superare il registro, nonché impedire che il registro sia troppo facile da usare. È necessaria solo una piccola quantità per scoraggiare grandi quantità di spam. Inoltre, i lumen vengono utilizzati anche per le commissioni di transazione.

Qual ​​è la storia di Stellar Lumens?

Jed McCaleb, che ha una vasta esperienza nel settore, ha fondato Stellar nel 2014. Inoltre, ha fondato Ripple, un altro importante concorrente di Stellar. La piattaforma Stellar è stata sviluppata per rendere più efficienti i pagamenti internazionali.

Tradizionalmente completare questi pagamenti è stato estremamente costoso e difficile. Gli esperti economici sono spesso espliciti sull'importanza dei servizi finanziariamente accessibili. Tuttavia, molte persone non hanno accesso a banche o altri istituti finanziari in tutto il mondo.

Con diverse piattaforme e partner, Stellar serve clienti da tutto il mondo dal 2014. È stata una crescita notevole, ma sono comunque necessari molti progressi.

Stellar ha anche un forte team di consulenza, che è la prova del suo successo futuro. Uno dei più giovani miliardari del pianeta è il CEO di Stripe, uno dei fondatori di AngelList e WordPress. Stellar vanta alcune delle migliori menti tecnologiche nel suo consiglio con un team del genere.

È stata fondata anche la Stellar Development Foundation. Uno dei suoi obiettivi principali è promuovere la consapevolezza su Stellar. Inoltre, garantisce che persone da tutto il mondo possano inviare e ricevere denaro con un'interfaccia facile da usare, semplice e conveniente.

Quali istituti finanziari utilizzano lumen stellari?

IBM World Wire. IBM ha utilizzato Stellar Lumens per costruire World Wire, che ha consentito alle istituzioni finanziarie di inviare denaro in tutto il mondo in modo più efficiente ed economico che mai. La partnership con IBM ha aiutato Stellar ad acquisire credibilità ed esposizione nel tradizionale mondo della finanza.

Satoshi Pay. Utilizzando questo metodo, i clienti non devono più navigare in più pagine per accedere ai contenuti online. Di conseguenza, possono arrivarci istantaneamente con un solo clic, poiché viene utilizzato Stellar.

Saldo. Stellar consente ai lavoratori migranti di ricaricare facilmente le bollette della famiglia nei loro paesi di origine convertendo le valute a loro piacimento. Di conseguenza, Stellar Lumens si adatta perfettamente agli obiettivi altruistici di Balance.

Quali sono i vantaggi di Stellar Lumens

Velocità. Il trasferimento di lumen a qualcuno è un processo incredibilmente veloce, di solito completato in 3-5 secondi. Il destinatario riceverà il pagamento più velocemente di quanto farebbe se fosse stato inviato tramite bonifico bancario.

Costo. I trasferimenti di lumen sono competitivi rispetto ad altri metodi di trasferimento di denaro perché sono molto economici.

Decentralizzato. Non esiste un'unica autorità che controlli il movimento Lumen sulla rete Stellar, il che la rende una rete decentralizzata. Tutte le transazioni sono registrate sulla blockchain e sono accessibili a chiunque.

Facilità di cambio valuta. Può essere difficile scambiare denaro tra determinate valute quando non esiste una coppia di valute facile. Tuttavia, Lumens si occupa di tutto questo senza problemi sia per il mittente che per il destinatario.

Facilità di accesso. Un portafoglio Lumens o uno scambio online è tutto ciò di cui gli utenti al dettaglio hanno bisogno per utilizzare Lumens, insieme a una connessione Internet.

Qual ​​è il futuro di Stellar Lumens?

Quindi cosa c'è in serbo per Stellar Lumens in futuro? Prevediamo che guadagnerà solo popolarità. I vantaggi che offrono (e i servizi che forniscono) sono facilmente comprensibili e il problema che mirano a risolvere è quello con cui milioni di persone in tutto il mondo stanno lottando. Stanno costruendo una reputazione, stabilendo partnership e costruendo il loro sistema, che molti ritengono possa portare pagamenti senza confini in futuro.

Come molte altre criptovalute, anche Lumens è utile come veicolo di investimento. Tuttavia, le opinioni degli esperti divergono. In generale, la maggior parte delle persone crede che le criptovalute aumenteranno di valore in futuro. Lo attribuiscono a una maggiore comprensione e utilizzo in tutto il mondo. Il prezzo di Lumens è strettamente legato alla performance di Bitcoin e dell'intero mercato delle criptovalute.

Quali sono le differenze tra Stellar e Ripple?

Ci sono molte somiglianze tra Stellar e Ripple che sono state notate da persone che hanno utilizzato entrambe le piattaforme. Questi due forniscono transazioni quasi istantanee, utilizzano lo stesso codice blockchain, non consentono il mining, utilizzano un registro distribuito e utilizzano un codice blockchain quasi identico.

Uno dei motivi delle somiglianze nel fatto che McCaleb, che è stato uno dei fondatori di entrambe le piattaforme, sapeva cosa ha reso Ripple il successo e ha portato quella conoscenza e quella visione a Stellar.

Vantaggi che Stellar ha su Ripple

Ci sono differenze significative negli obiettivi delle due piattaforme. L'idea alla base di Ripple era quella di consentire alle banche di inviare denaro in tutto il mondo a basso costo in pochi secondi. Ciò ha aiutato le banche e i sistemi finanziari a funzionare in modo più efficiente.

Al contrario, Stellar è stato progettato per i paesi in via di sviluppo e per l'utente medio. La piattaforma offre un accesso semplice, economico e rapido all'economia globale. Sebbene la persona media possa usare Ripple e le banche possano usare Stellar, ognuna è stata progettata per soddisfare in modo più specifico il rispettivo mercato di riferimento per un uso più efficiente.

E per quanto riguarda l'estrazione?

Stellar Lumens differisce in modo significativo dalle altre criptovalute per il suo ingresso nel mercato.

Le criptovalute più popolari, incluso Bitcoin, vengono estratte da chiunque abbia gli strumenti giusti. Le persone possono estrarre valute digitali fino a quando la loro offerta non raggiunge un certo limite. Inoltre, gli utenti ricevono spesso una ricompensa per il mining di criptovalute.

Stellar Lumens, tuttavia, non possono essere estratti. Invece, quando la Stellar Development Foundation ha lanciato la rete nel 2014, ha invece rilasciato 100 miliardi di lumen. La fondazione ha gradualmente aumentato l'offerta ogni anno nei cinque anni successivi.

Questo aumento annuale dell'offerta non sarà più implementato a partire da ottobre 2019. La fornitura di lumen è stata dimezzata, poiché l'hanno ridotta della metà. Oggi esistono in totale 50 miliardi lumen e non potranno mai più essere fatti circolare.

La fondazione trattiene i restanti 30 miliardi lumen per promuovere e sviluppare la rete, mentre 20 miliardi lumen sono detenuti dagli utenti. I lumen saranno eventualmente disponibili per l'acquisto sul mercato.

Quanto sono sicuri i Lumens?

A causa di una commissione per transazione e del requisito che almeno un Lumens sia archiviato in un portafoglio Lumens alla volta, Lumens fornisce una certa protezione dagli attacchi flood alla sua rete. L'obiettivo è inondare il sistema di centinaia di microtransazioni contemporaneamente.

Per prevenire tali attacchi, Stellar Lumens li rende semplicemente troppo costosi perché gli hacker possano ricavarne qualcosa di valore. Lo Stellar Network non è mai stato seriamente attaccato a causa di queste misure.

I lumen stellari possono essere utilizzati in modo anonimo?

Come con la maggior parte delle criptovalute, Lumens offre un certo livello di anonimato. A differenza degli indirizzi del portafoglio, che sono semplici stringhe di numeri, la natura stessa della blockchain significa che ogni singola transazione è visibile sui blocchi della catena. Pertanto, non puoi essere completamente anonimo quando conduci transazioni.

Inoltre, è necessario un documento d'identità con foto per creare un account sui più grandi scambi Stellar Lumens, in modo da garantire sia la sicurezza che contro le attività illegali. Pertanto, le transazioni su questi siti non saranno anonime.

Dove acquistare lumen stellari

La piattaforma Stellar offre la possibilità di acquistare direttamente Lumens, ma non è affatto l'unico modo. Puoi acquistare Lumens attraverso la maggior parte dei principali scambi di criptovalute, tra cui:

Kraken

Bilancio

Coinbase

Bitfinex

Coincheck

Upbit

Moneta OGM

Bittrex

Huobi

NovaDAX

È probabile che il tuo scambio preferito offra Lumen anche se non è elencato qui. Verifica se la tua piattaforma supporta le risorse crittografiche.

I lumen stellari valgono l'investimento?

Non puoi ottenere una risposta soddisfacente a questa domanda. I prezzi delle criptovalute possono essere estremamente volatili, con conseguenti perdite molto facilmente. È sempre una buona idea fare qualche ricerca prima di investire in Stellar Lumens o qualsiasi altra criptovaluta. Si consiglia inoltre di non investire più di quanto puoi permetterti di perdere.

Poiché i Lumen hanno una grande offerta, hanno un prezzo relativamente basso e non mostrano una buona riserva di caratteristiche di valore, possono essere visti come un investimento dubbio rispetto ad altri asset crittografici come Ethereum, Bitcoin e LINK. Potrebbe, tuttavia, essere una storia diversa se sempre più persone utilizzano Lumens per trasferire denaro in tutto il mondo.