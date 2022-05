Si legge molto di dipendenti e star famose che scelgono di farsi pagare in Bitcoin o altre criptovalute e oggi questo sta accadendo anche in Italia, Per evitare di ritrovarsi con un pugno di mosche, però, è importante informarsi e comprendere vantaggi e svantaggi in cinque semplici punti.

Dalle star sportive ai politici, dalle celebrità del cinema a semplici dipendenti di aziende locali, ormai tutti stanno avanzando la proposta di essere pagati in Bitcoin.

Perché? Semplice, ormai è uno dei trend più forti consolidatosi nel 2021 ed espandendosi quest'anno in tutto il mondo a macchia d'olio.

Nessuno sa con certezza cosa ne sarà ancora in Europa e in altri continenti per quanto riguarda la legittimità delle criptovalute, specialmente ora che il crollo di Bitcoin e compagni ha fatto male a moltissimi investitori.

Ecco perciò i dati forniti in data odierna da Forbes Italia, che evidenzia il quadro generale della situazione crypto:

"Il valore totale di tutti i token di criptovaluta in circolazione è sceso di oltre il 26%. In particolare il Bitcoin è sceso del 25% dall’11 marzo. In quel periodo Forbes contava 19 miliardari di criptovalute. Ora, sono diventati 16."

Abbiamo assistito a una perdita importante, certo, che, però, molti analisti la stanno paragonando alla situazione che aveva preceduto marzo 2020 quando Bitcoin cominciò a crescere segnando un'altra crescita del +340%.

Questo non dovrebbe scoraggiare gli investitori che ricordiamo non essere solo piccoli risparmiatori, ma perfino personaggi assai celebri che hanno visto prendere fuoco milioni di dollari.

Un esempio? La star del web, Logan Paul, da sempre grande appassionato del mondo digitale ha perso quasi 3 milioni di dollari insieme al collaboratore KSI.

La notizia apparsa sul Daily Star riassume la perdita delle due celebrità:

"Logan Paul ha rivelato che lui e la star britannica di Youtube KSI hanno perso un totale di 2,8 milioni di sterline (3,5 milioni di dollari) dopo che il recente crollo delle criptovalute ha fatto crollare i prezzi di Bitcoin, Ethereum e Luna."

Ma perché, in un contesto del genere, molti continuano a voler essere pagati in Bitcoin? Possibile che la paura di vedere i propri guadagni sfumare non preoccupi nessuno?

Semplicemente fa ormai parte della nostra società e, quest'anno più che mai, sta rientrando nella vita comune dei cittadini nei modi più disparati. Tra sponsorship degli sport più seguiti fino alle donazioni in Ucraina e alternativa ai metodi di pagamento online.

Quest'ultima in particolare riguarda una società che come scrive il Cryptonomist si sta facendo largo tra i metodi di pagamento online:

“Ultim’ora: il fornitore di infrastrutture di pagamenti Primer ora consente ai commercianti di tutto il mondo di accettare Bitcoin”.

Primer si appoggia a OpenNode che garantisce tante possibilità per effettuare pagamenti con la criptovaluta.

Insomma è ormai realtà: gli stipendi in BTC sono solo il prossimo passo che molte realtà stanno già compiendo!

Tuttavia sappiate che se state pensando anche voi di essere pagati così dovete conoscere alcuni dettagli fondamentali che, tra pro e contro, potrebbero fare la differenza per il vostro portafoglio.

Ecco perciò le 5 cose da tenere a mente prima di richiedere il proprio salario in Bitcoin.

Pagamenti istantanei con Bitcoin: velocità e semplice branding

Si sa, quando si tratta di fare marketing e pubblicizzare la propria attività si deve fare leva sui trend di mercato più in voga del momento.

Gli asset digitali rappresentano quanto di più caldo possa bollire in pentola al momento, a livello internazionale. Fosse solo per la rapidità con cui Bitcoin permette di trasferire il denaro rispetto ai tradizionali metodi di pagamento!

Se decidi di accettare le criptovalute come denaro a seguito di un pagamento, elimini ogni genere d'intermediario. Come si suol dire "dal produttore al consumatore" anche se in questo caso si produce e consuma denaro digitale.

Letteralmente istantaneo come sottolineato tra i vantaggi descritti da FinanzaOnline:

"Velocità: la rete bitcoin processa i pagamenti in maniera quasi istantanea, infatti, indipendentemente dalla distanza geografica ci vogliono pochi minuti per spedire il proprio denaro ad un altro utente, a differenza delle banche tradizionali dove le tempistiche si allungano notevolmente."

Tra l'altro offrire BTC come opportunità di pagamento è qualcosa che non fanno molti brand o aziende e può fare la differenza, mostrandosi aperti e innovativi rispetto ad altre realtà che non offrono questa possibilità!

Rapidamente venite pagati, o pagate, e altrettanto rapidamente potreste crescere come business rispetto ad altri.

Bitcoin taglia fuori le banche: commissioni minime o inesistenti!

Una delle ragioni più ovvie per scegliere questa bandiera del mondo crypto si rifà alla ragione della sua nascita e diffusione cominciata nel 2009.

Le valute digitali sono nate in primis per abolire gli intermediari, tra cui ovviamente le banche.

L'eliminazione di un istituto bancario incaricato di controllare e garantire la transazione permette di risparmiare tempo e commissioni che a volte addirittura si azzerano!

Se non ci credete basta leggere cosa scrive in proposito Investopedia in merito al risparmio per gli stessi commercianti:

"I pagamenti in bitcoin possono essere inviati e ricevuti a costi molto bassi o del tutto assenti, poiché le commissioni Bitcoin si basano sulla quantità di dati inviati o sul portafoglio che utilizzi."

Basti pensare che un transazione con carta può arrivare a costare anche il 5% dell'importo! Una cifra che può diventare problematica in alcune realtà che però è possibile risolvere pagando con Bitcoin.

Insomma rapidissimo e con commissioni praticamente azzerate, tutto di guadagnato per le nostre tasche.

Criptovalute volatili: è saggio ricevere pagamenti in Bitcoin?

Uno dei problemi invece che si affannano a essere sostenuti dagli haters della criptovaluta e da chi allontana anche solo l'idea di ricevere il proprio stipendio in valuta digitale è la volatilità.

Sappiamo ormai bene che essere volatile è una prerogativa prima degli asset digitali, Bitcoin in primis.

Come dicevamo all'inizio, in questo periodo soprattutto si è trasformata in una peculiarità capace di far sanguinare diversi portafogli.

Tanto per citarne qualcuno che già faceva preoccupare a inizi febbraio, ecco quello del giocatore NFL Odell Beckham Jr. che fiducioso aveva convertito il proprio salario in BTC citato su Yahoo!Finance dovendo già in precedenza preoccuparsi dell'alta volatilità:

"Il giocatore di football dei LA Rams Odell Beckham Jr. ha preso il suo stipendio di $ 750.000 in bitcoin. Brad Smith e Akiko Fujita di Yahoo Finance discutono di come l'attuale calo del prezzo del bitcoin stia influenzando la sua retribuzione."

Certo, nel caso in cui il prezzo della nostra crypto-bandiera salisse, tutti coloro che hanno deciso di convertire il proprio stipendio in Bitcoin avrebbero di sicuro grandi benefici.

Ma sarebbero tutti disposti a gestire di continuo questi alti e bassi?

Irreversibilità con i pagamenti in Bitcoin, impossibile annullare le transazioni!

Uno dei tanti problemi che le monete digitali si devono trovare ad affrontare sono le frodi online.

Oggi molti speculatori sono stati oggetto di frodi e non è difficile imbattersi in criminali in un mondo vasto come quello del web dove naviga Bitcoin.

Gli utenti che utilizzano la criptovaluta per i propri pagamenti cercano così di proteggersi dalle truffe possibili aspettando conferme specifiche quando ricevono pagamenti basati sulla blockchain. In questo modo le transazioni diventano sempre più irreversibili man mano che il numero di conferme aumenta.

Tuttavia questo può tradursi in un'arma a doppio taglio, poiché potremmo aver sbagliato a inviare del denaro, o vederlo fatto per conto nostro senza accorgercene in tempo e a quel punto non c'è più nulla da fare!

In poche parole state attenti con chi fate business o semplicemente effettuate transazioni in Bitcoin, solo fonti fidate perché una volta inizializzato e confermato il pagamento non si torna indietro.

In pratica il nostro denaro virtuale è andato per sempre.

Tasse sul salario, si pagano o no con Bitcoin?

Questa è una domanda che dipende dal luogo in cui vi trovate e ovviamente dalle leggi in vigore.

La cosa fondamentale per un lavoratore che viene pagato in Bitcoin è quella di essere sempre informato dalla società che gli invia il salario riguardo le leggi sulla tassazione in vigore e come possono essere rilevanti per la persona che riceve denaro in valuta digitale.

In India la tassazione per esempio è molto alta e su BusinessToday leggiamo delle ultime conferme in merito:

"Durante l'Union Budget 2022, il ministro delle finanze Nirmala Sitharaman ha introdotto una tassa fissa del 30% su tutti i guadagni derivanti dalla vendita di risorse digitali virtuali, comprese le criptovalute."

Al contrario, Paesi come il Portogallo sono dei veri e propri paradisi fiscali per chi guadagna in Bitcoin e sicuramente degna di nota a tal proposito è anche la Germania dove non paghi nulla se detieni criptovalute per più di un anno.

Morale della storia? Informatevi sempre sulla legge in vigore del vostro Paese e con il vostro datore di lavoro.

Esempi di stipendio in Bitcoin? In Italia una società lo fa già!

Potrebbe sembrare incredibile ma, nonostante dubbi o vantaggi, già molti sono coloro che ricevono il proprio stipendio in criptovalute.

Da campioni NFL come Russel Okung che hanno convertito metà del loro salario in BTC ai lottatori UFC che si vedranno i bonus pagati allo stesso modo!

In particolare Crypto.com ha siglato l'accordo con UFC garantendo i premi in crypto per il primo, secondo e terzo posto, facendo entrare i fighter della famosa lega nell'universo digitale.

Ma anche nel nostro Paese le novità a riguardo cominciano a farsi sentire dal 2022 come leggiamo su Milano Finanza:

"Lo fa per il presidente Massini Rosati e offre questa possibilità ai dipendenti che facciano richiesta. E' la prima azienda italiana da andare in questa direzione dopo aver annunciato di accettare i pagamenti per i propri servizi in crypto da inizio anno"

Si tratta infatti di Soluzioni Tasse, un'azienda impegnata nella consulenza aziendale, che corrisponderà lo stipendio del presidente del consiglio d'amministrazione in criptovaluta e lo stesso varrà per i dipendenti interessati.

Di sicuro un'iniziativa interessante da parte di singoli individui e società che potrebbe portare a un cambiamento epocale, portando Bitcoin nelle nostre tasche piuttosto che euro.

E voi, dopo questo elenco di dettagli da conoscere, siete pronti a questa rivoluzione?