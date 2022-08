Vuoi imparare qualcosa sulle criptovalute, ma il tempo è denaro? Perfetto, sappi che Binance Academy sta offrendo programmi d'apprendimento pagati in valuta digitale. Un'offerta incredibile per tutti, neofiti ed esperti.

Pochi hanno davvero voglia di studiare e ancora meno sono abbastanza motivati per farlo.

Ecco, perciò, che un mondo come quello delle criptovalute diventa appannaggio di pochi curiosi, lasciando tutti gli altri a seguire una scia confusa ascoltando miti e storie di trader arricchitisi grazie agli asset digitali, senza nemmeno sapere cos'è una blockchain.

Proprio per ovviare a questo enorme problema che affligge il Web3, dove la disinformazione regna sovrana, alcune piattaforme crypto hanno provato a offrire una soluzione importante.

Qualcosa che riesca a motivare grandi e piccini nello spendere anche solo poche ore a studiare concetti nuovi e spesso solo apparentemente complicati.

Binance ha fatto questo: creare un'accademia dove chi approfondisce blockchain e crypto, insieme a tanti altri concetti che vanno dagli NFT alla Defi, possa essere pagato in criptovalute.

Insomma, impariamo e veniamo pagati!

La cosa più interessante è poi che si tratta di asset digitali, un pò la moda del momento, nonché forza trainante della rivoluzione digitale ormai in atto da tempo a cui nessun investitore nega almeno uno sguardo.

Come si guadagna imparando? Con Binance Academy

Le informazioni sono tantissime e se ci colleghiamo a uno qualunque dei motori di ricerca del nostro computer non sarà difficile imparare qualcosa sul mondo crypto.

Qual è il problema? Purtroppo il materiale a disposizione non è spesso abbastanza ordinato, manca di alcune nozioni fondamentali trascurate, o addirittura utilizza termini già troppo tecnici per chi si approccia la prima volta a questo mondo. Per ovviare a questo problema, ecco Binance Academy!

La famosa piattaforma di criptovalute ha ideato un programma adatto a tutti, capace d'istruire sulla blockchain e le sue diverse funzionalità, offrendo in cambio anche laute ricompense!

Vi sembra interessante? Non avete letto ancora nulla!

Livelli di difficoltà: principiante, intermedio e avanzato

I temi trattati sono svariati: dalle crypto e la blockchain fino all'economia e la cybersecurity.

All'interno del percorso educativo sono presenti quasi 300 diversi articoli in più di 21 lingue differenti!

In particolare, però, la sezione più interessante è proprio quella dedicata al Web3.

Binance Academy si presenta come un percorso interattivo, fatto da articoli, un vasto glossario, video e quiz semplici a cui rispondere correttamente per poi ricevere le criptovalute come ricompensa.

I livelli di difficoltà sono 3: principiante, intermedio e avanzato.

Un approfondimento da principiante può essere la presentazione di Bitcoin, uno intermedio quello relativo alla blockchain di Monero mentre un avanzato il "selfish mining".

Ecco il percorso creato da Binance Academy

Si tratta di poche sezioni, cinque nello specifico a cui accedere direttamente: crypto, blockchain, trading, investire e privacy.

Ognuno di noi sarà chiamato a scegliere uno degli argomenti e leggere tutti gli articoli in merito per accrescere consapevolezza e conoscenza del settore selezionato.

Ogni argomento seguirà a quello precedente in modo quasi naturale e si tratterà quasi sempre di articoli da pochi minuti, nulla di lungo e prolisso insomma!

Presenti poi 3 livelli diversi di difficoltà: principiante, intermedio e avanzato.

A seconda della conoscenza acquisita poi, potremo scegliere di dedicarci ad argomenti sempre più complessi, seguendo i gradi di difficoltà stabiliti da Binance Academy, o scegliere di approfondire una determinata crypto piuttosto che le differenti funzionalità di una blockchain.

Come si guadagnano criptovalute con i corsi?

Ovviamente solo alcune sezioni sono provviste di ricompensa.

Sì, purtroppo non è possibile guadagnare un premio ogni volta che approfondiamo un argomento o cominciamo un corso.

Quindi sarà nostra premura aggiornarci costantemente con le lezioni che offrono crypto come premio a fine corso e lasciare gli approfondimenti privi di ricompense per dopo.

Anche perché (questo è importante ricordarlo) le criptovalute offerte a fine lezione non saranno sempre presenti, ma potranno esaurirsi con il tempo, perciò è meglio rivolgere a loro la nostra attenzione quanto prima!

Ma tenetevi forte: tra le criptovalute offerte come ricompensa per i vostri sforzi ci sono in palio perfino 39.000 Shiba Inu Coin!

Non si tratta sempre e solo di premi da niente, o di criptovalute poco conosciute, ma anche di quantità interessanti di valute digitali già molto note.

Quinto anniversario Binance: zero commissioni su Bitcoin

L'exchange crypto compie 5 anni e ha una sorpresa che farà di sicuro contenti gli utenti.

Dalle 14:00 dell'8 luglio 2022, infatti, Binance ha dichiarato di avere posto 0 commissioni su 13 coppie di trading spot.

Questo garantisce un'attrattiva in più per tutti gli investitori di criptovalute che vorranno risparmiare, cimentandosi nel trading delle coppie elencate sul sito della piattaforma, che godranno di questi sconti per il quinto anniversario di Binance.

Ecco che le opportunità offerte, da queste ultime fino al programma di Binance Academy, non possono assolutamente passare inosservate.

