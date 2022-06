Il mercato delle criptovalute ha già affrontato molti alti e bassi nel 2022. Gli investitori stanno affrontando inoltre molte truffe mentre investono in criptovalute. Abbiamo preparato questa guida per farti conoscere varie truffe e spiegarti come investire in sicurezza in criptovalute senza alcun rischio di perdita.

Anche le criptovalute più affermate hanno una volatilità di gran lunga superiore a quella degli investimenti convenzionali, come le azioni. Le modifiche normative potrebbero svalutare le criptovalute in futuro, rendendole illegali e quindi prive di valore.

Nonostante i rischi, molti investitori continuano ad essere interessati alla criptovaluta. Se intendi investire in criptovalute, dovresti intraprendere ricerche approfondite prima di acquisire qualsiasi moneta digitale.

Quando acquisti criptovalute, tieni d'occhio le spese di transazione, che variano notevolmente tra le valute. È fondamentale rimanere al passo con gli sviluppi che si verificano rapidamente nel settore dei bitcoin.

Gli investitori in bitcoin dovrebbero essere consapevoli delle implicazioni fiscali delle loro azioni, in particolare quando acquisiscono o vendono i loro asset crittografici. Considera quanto segue prima di effettuare qualsiasi investimento in criptovalute:

Truffe crittografiche: cosa sono?

I truffatori escogitano sempre nuovi schemi per defraudarti dei tuoi bitcoin. Quando i truffatori vogliono pagamenti in bitcoin, questa è una forte indicazione di frode.

Queste sono le truffe crittografiche più popolari che potresti dover affrontare:

1. Truffa delle criptovalute che coinvolge truffe sugli investimenti finanziari ed economici

A volte, i truffatori vorrebbero che il pagamento in criptovalute ti utilizzasse come reclutatore. Se acquisti criptovalute da questo sito Web, la quantità di denaro che puoi guadagnare è illimitata. In realtà, sono tutte promesse vuote e voti vuoti.

Le truffe spesso iniziano con proposte di investimento indesiderate da parte di "gestori di investimenti". I truffatori promettono che aumenteranno le tue partecipazioni in bitcoin se dai loro i tuoi soldi. Dovrai mantenere i tuoi fondi nel "conto fruttifero" che hanno creato per te fino al pagamento delle commissioni.

I truffatori potrebbero contattarti con offerte di lavoro che non hai richiesto. Gli investitori si rivolgono ad esso perché vende criptovalute, estrae criptovalute e converte denaro in bitcoin. I truffatori possono utilizzare bacheche di lavoro per pubblicare annunci di lavoro falsi. Prometteranno un lavoro in cambio di denaro.

2. Persone e società di criptovalute che promettono di aiutarti a evitare perdite

I truffatori affermano di poter trarre profitto dalla tua fiducia. Una truffa se affermano che puoi farci soldi. Anche molte celebrità lo utilizzano.

I truffatori spesso garantiscono grandi guadagni, quindi stai in allerta per loro. Non puoi prevedere un ritorno garantito sul tuo investimento, come il raddoppio dell'investimento originale.

I truffatori fanno regolarmente false promesse alle vittime di ricevere denaro gratuito. Non esiste una tale forma di denaro gratuito, indipendentemente dalla sua forma, sia in criptovaluta. Inoltre, consulenti finanziari competenti sono lieti di condividere queste informazioni con i loro clienti.

Conduci ricerche prima di effettuare un acquisto. Insieme ai nomi delle criptovalute, effettua una ricerca su Internet di truffe, recensioni o frasi di reclamo.

3. Minacce di estorsione - Truffe crittografiche

I truffatori inviano regolarmente e-mail con la pretesa di avere video, immagini o altre informazioni di identificazione personale dannose sui bersagli delle loro vittime.

Tentare di ricattare un'altra persona per denaro è contro la legge. Dovresti contattare immediatamente le autorità governative.

4. Social media e altre truffe online di criptovalute

Se un truffatore ti contatta tramite SMS, social media ed e-mail, non sorprenderti se richiede criptovalute.

Anche se proviene da un amico o da una celebrità che ammiri, questa è comunque un'idea terribile. Potrebbero correre dei rischi se i loro account social vengono compromessi.

Come possono gli investitori stare alla larga dalle Crypto-truffe?

Oltre al prezzo, devi considerare l'offerta totale della moneta, il numero di token in circolazione e la sua attuale capitalizzazione di mercato.

Pensa due volte a dove metti i tuoi soldi e a chi li dai. È essenziale adottare queste misure di sicurezza quando si pensa di investire in Bitcoin.

1. Truffe sugli investimenti in criptovalute

Gli scambi di bitcoin falsi rappresentano una minaccia significativa! BitKRK, un falso scambio di criptovalute sudcoreano, era attivo nel 2017.

Investitori e acquirenti sono stati ingannati per milioni di dollari mentre sembravano legittimi e appartenevano alla comunità del trading di criptovalute fino a quando i funzionari finanziari sudcoreani non l'hanno sequestrato.

Sarebbe d'aiuto se evitassi scambi di bitcoin falsi a tutti i costi. Utilizza solo scambiatori di bitcoin affidabili e conosciuti.

Tieni d'occhio gli scambi fasulli controllando i forum Bitcoin e iscrivendoti a feed RSS o avvisi affidabili. In alternativa, gli investitori possono fare affidamento su scambi Bitcoin affidabili per trovare possibilità di investimento legittime.

Non è raro che gruppi di truffatori acquisiscano una nuova criptovaluta in blocco. I prezzi delle criptovalute aumentano temporaneamente. Induce FOMO in nuovi investitori. FOMO sta per paura di perdersi.

I truffatori vendono le loro monete a un prezzo più alto non appena più investitori iniziano a partecipare alla nuova valuta e il prezzo aumenta.

Tuttavia, il pompaggio e lo scarico sono comuni nella "zona grigia". Puoi evitare le tattiche di pump and dump se usi esclusivamente Bitcoin.

3. Malware

I nuovi investitori non conoscono le basi dell'investimento in criptovalute. Questa mancanza di conoscenza consente al malware di evolversi. Il malware presente al giorno d'oggi rappresenta una minaccia più significativa,

I malware moderni possono attaccarsi ai conti degli investitori e prosciugare il loro saldo sostituendo i loro indirizzi.

Per essere sicuro di essere al sicuro da una simile truffa, aggiorna costantemente il firewall e l'antivirus. Sarebbe utile assicurarsi che i file .exe non vengano scaricati automaticamente sul tuo computer quando visiti tali piattaforme.

Suggerimenti e trucchi per gli investitori in Crypto

Capire come funziona il mercato è necessario prima di effettuare il primo investimento in bitcoin. Seguire questi suggerimenti può aiutarti a iniziare con il piede giusto e ad avere più successo nel tempo.

1. Cerca fonti crittografiche affidabili

D'altra parte, altri pensano che sia un ottimo investimento a lungo termine, soprattutto se stai cercando un ritorno costante.

Non ascoltare chi nega l'esistenza delle criptovalute, ma solo i credenti. Cerca sempre fonti e piattaforme affidabili.

2. Preparati sempre al cambiamento

La moneta legale tradizionale, d'altra parte, è più affidabile. Nonostante questo, è già tornato giù. Scegliere con saggezza è ciò che stai cercando. Se sei avido, dovrai affrontare enormi perdite.

Non importa quanto sia esperto un trader in criptovalute; ammetteranno tutti di non sapere tutto. Poiché la valuta è altamente volatile, è essenziale prestare attenzione quando si investe in criptovaluta.

3. Prendi in considerazione varie criptovalute alternative

Non sei limitato a Bitcoin quando si tratta di criptovaluta. Di conseguenza, dovresti indagare e determinare quale delle tue scelte funziona meglio. È bene investire i tuoi soldi nelle prime cinque criptovalute più popolari.

Dalla recente corsa al rialzo di Bitcoin, il numero di aziende e organizzazioni ispirate ad accettare pagamenti in criptovalute è aumentato. Di conseguenza, puoi anche utilizzare la tua criptovaluta per effettuare acquisti da aziende online e offline.

Pur essendo una valuta digitale, potresti trovare criptovaluta su Internet. L'uso dei portafogli offline è una scelta eccellente per i principianti, poiché sono sia convenienti che adattabili.

Mentre i portafogli caldi sono vulnerabili agli hacker, i portafogli congelati sono protetti meglio. Se desideri ampliare i tuoi orizzonti di investimento, ti suggeriamo di acquisire familiarità con i concetti di portafoglio caldo e freddo.

Un livello di stop loss preciso è una capacità di apprendimento estremamente difficile per la maggior parte dei trader. Una delle cose essenziali da tenere a mente è che non dovresti fare affidamento sulle tue emozioni quando imposti un livello di stop loss.

Ad esempio, se sei disposto a vendere la tua moneta per $ 1.000, questo è l'importo più basso che accetterai. Recupereranno il tuo pagamento iniziale nel peggiore dei casi.

5. Non comprare solo perché qualcosa è a buon mercato

L'errore più comune commesso dai nuovi arrivati ​​è quello di acquistare una moneta in base al suo prezzo basso percepito o alla sua accessibilità percepita. Diciamo che consideri Ripple poiché è meno costoso di Ethereum.

Il capitale di mercato è significativamente più critico del prezzo della moneta quando si prende una decisione di investimento. Gli investitori prendono in considerazione il prezzo di mercato e diverse azioni in circolazione quando valutano le azioni di una società.

Il prezzo di una moneta non è influenzato se viene offerta a $ 10 per moneta con 1 milione di azioni disponibili o a $ 100 per moneta con sole 100.000 azioni. Il valore della capitalizzazione di mercato di una moneta è direttamente proporzionale al potenziale di investimento della moneta.

6. Assicurati di continuare ad ampliare il tuo portafoglio di criptovalute

Quando un'economia sta peggiorando, anche gli investimenti apparentemente privi di rischio potrebbero andare in pezzi. Bitcoin, d'altra parte, fluttua selvaggiamente. Tutto ciò che hai inserito nelle risorse digitali potrebbe sparire in un batter d'occhio.

Un investitore esperto non entrerebbe mai in una transazione senza ricercare e comprendere a fondo tutte le sue sfaccettature. Quando si investe in bitcoin, dovrebbe essere una priorità assoluta condurre ricerche di mercato approfondite e informarsi sul principi del trading di criptovalute.

Investire in criptovalute è rischioso o ne vale la pena?

Anche se il successo di un progetto di criptovaluta non è mai garantito, gli investitori a lungo termine in un progetto che raggiunge i suoi obiettivi potrebbero raccogliere notevoli frutti.

Non tutti possono investire in criptovalute. A causa della volatilità dei prezzi delle criptovalute, gli investitori prudenti potrebbero voler evitare di investire in valuta digitale. Se sei un investitore pronto ad accettare rischi maggiori, potresti voler esplorare l'investimento in criptovalute.