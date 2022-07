Potremmo approfittare di un exchange o di una piattaforma dedicata alle criptovalute per acquistare Sweatcoin molto presto, ma grazie all'applicazione già disponibile sarà possibile ottenere il denaro digitale ancora prima dell'uscita prevista a settembre 2022. Ecco come approfittare dei vostri passi per investire nella crypto emergente.

Sapevate di potere guadagnare denaro semplicemente camminando? Ebbene sì, le applicazioni dove si viene pagati per camminare non sono certo una novità, anzi spesso sono state criticate perché bisognava camminare parecchio solo per ricevere pochi centesimi, ma le cose stanno per cambiare.

Con una delle applicazioni del genere, WeWard, le ricompense erano misere e spesso si otteneva poco più di qualche euro al mese percorrendo decine di migliaia di passi.

Oggi, però, presentiamo una piattaforma legata alle criptovalute, in particolare una: Sweatcoin.

Essa si prefigge di ripagare davvero in modo innovativo, basandosi sulla rete blockchain Ethereum, tutti gli utenti con una criptovaluta nativa, appunto SweatCoin, e con profitti potenziali che potrebbero rivelarsi davvero sensazionali!

Ora ne vedremo i dettagli e capiremo di cosa stiamo parlando, oltre alla ragione per cui è diversa dalle altre.

Pronti, partenza, via!

Che cos'è Sweatcoin? Ecco la società fintech

La società nasce nel 2016 come una semplice piattaforma che mirava alla salute degli utenti, secondo lo schema ideato da Oleg Fomenko e Anton Derlyatka.

L'obiettivo era chiaro: premiare lo spostamento degli iscritti, promuovendo l'attività fisica e ripagando in token che potevano essere spesi (come accade anche oggi) per acquistare premi tra i partner.

Semplice no? Tuttavia anni fa, il mondo non era ancora pronto ad accogliere le criptovalute, così i due creatori si sono astenuti dalla conversione in crypto del token utilizzato all'interno della piattaforma.

Oggi, però, è diverso e il mondo sembra entusiasta dell'universo blockchain, così SweatCoin verrà lanciato durante quest'estate, a 6 anni di distanza dalla nascita dell'azienda.

Come funziona l'applicazione Sweatcoin? Muoviti e guadagna token

Il funzionamento è molto semplice e le ricompense sono più alte rispetto a quelle accennate nell'introduzione.

Ogni 1.000 passi si ottiene un token Sweatcoin e nella versione basic se ne possono ottenere massimo 5 in un giorno sfruttando le nostre semplici passeggiate.

Oltre a questi, ogni traguardo giornaliero sblocca delle ricompense casuali che possono permetterci di guadagnare altri Sweatcoin senza una goccia di sudore, tutti pronti poi per essere spesi in uno dei negozi partner da decine di milioni di utenti!

C'è poi anche una versione premium a pagamento (24,99 euro all'anno) che offre altre funzioni come aste e raddoppio dei token ricevuti.

Attenzione, però, ecco la novità: sarà finalmente possibile convertire ogni singolo token nativo in SweatCoin, la criptovaluta della società che sarà possibile scambiare, vendere, comprare o convertire in denaro reale a partire da settembre 2022.

E sin dall'annuncio di aprile, ormai divenuto realtà, sono stati aperti milioni di wallet digitali, con 100.000 iscritti in più ogni giorno.

Qual'è la differenza tra i token esistenti dell'App e la criptovaluta da lanciare?

Dovremmo ormai sapere come si creano delle criptovalute, ma per maggiori dettagli sarebbe opportuno dare una lettura a "Che cos'è il mining di criptovalute? E come iniziare?".

Vi basti sapere che in generale servono computer e software molto performanti, nonché risorse energetiche e abilità informatiche, ma con SweatCoin vi servirà solo un po' di stamina e qualche passeggiata.

Lo so, può sembrare fortemente riduttivo, non tutti siamo abituati a fare migliaia di passi al giorno, ma il vostro corpo vi ringrazierà e, chissà, magari anche il vostro portafoglio!

Prima potevate usare i token per acquistare nei negozi messi a disposizione nella piattaforma o scambiarli per premi, ma con la criptovaluta SweatCoin potrete investire e guadagnare profitti potenzialmente alti ed essere avvantaggiati dalla conversione di ogni singolo token che avrete sudato in criptovalute durante il lancio di settembre.

Sì, perché dopo il lancio potrete acquistare SweatCoin solo in cambio di valuta fiat, pagando.

Ora capite perché così tanti utenti si stanno unendo al progetto durante questi mesi? Tutti ne vogliono ovviamente approfittare.

Dettagli su Sweatcoin e cosa fare per partecipare al lancio

Prima di tutto ribadiamo: la conversione dei token con cui la piattaforma ripagherà i vostri passi avverrà solo una volta e durante il primo lancio di SweatCoin a settembre 2022.

Al momento è possibile come già detto guadagnare uno Sweatcoin ogni 1.000 passi, ma non temete ci sono altri modi che permettono di guadagnarne molti di più anche nella versione gratuita.

Possiamo invitare un amico e guadagneremo 5 Sweatcoin, oppure possiamo per esempio superare i 10.000 passi e sbloccare alcune funzionalità come raddoppiare i passi effettuati per 20 minuti con un timer a disposizione.

Ancora, possiamo anche ottenere delle ricompense in base ad alcuni traguardi giornalieri che possono regalarci fino a 1.000 Sweatcoin!

Senza contare le sfide settimanali e mensili che ci ricompenseranno a dovere qualora portassimo a termine gli obiettivi.

Quanto vale uno SweatCoin adesso? Il progetto conviene?

Se facciamo una breve panoramica della situazione attuale potremmo tranquillamente consigliare Sweatcoin.

Fosse solo per il fatto di essere spronati a mantenerci in forma, ne varrebbe la pena!

Tuttavia la conversione in criptovalute del token nativo permetterà di avere tra le mani un asset digitale che al momento, secondo alcune stime di siti ed esperti di finanza tech, potrebbe valere 2 cent per 1.000 passi.

Uno SweatCoin varrebbe più o meno 2 cent, perciò, al momento attuale e se fosse lanciato oggi.

Tuttavia, come tutte le criptovalute, non possiamo sapere cosa serba per noi questa nuova criptovaluta, ma a giudicare dalla grande adesione d'utenti e l'interesse generato, vederla esplodere in un sostenuto trend rialzista non è da escludere.

Cosa abbiamo da perdere in fondo? Solo un po' di calorie!