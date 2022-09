Conoscete Tamadoge? Si tratta di una criptovaluta di cui si sta parlando molto e che potrebbe essere una scelta valida per il nostro portafoglio. Ecco le 3 ragioni principali

Il 25 luglio è cominciato il presale del meme coin Tamadoge, che ormai si avvia alle fasi conclusive con solo il 10% di token disponibili.

Ormai arrivato al quasi soldout, il token $TAMA risulta essere stato preso fortemente di mira da parte dei grandi investitori, ma anche dai trader retail.

I risultati raggiunti al momento sono incredibili con una raccolta fondi che è fruttata già 19 milioni di dollari e un interesse crescente da parte della community!

Questo la rende molto interessante per tutti coloro che vogliono comprare criptovalute, ma non vogliono lanciarsi su quelle più “inflazionate” che non stanno vivendo esattamente un periodo d’oro.

Un aspetto del fascino di questo nuovo progetto è che combina l'estetica della moneta virtuale con il popolare genere videoludico Play-to-Earn (P2E): $TAMA è infatti il meme coin premio del prossimo gioco di animali domestici Tamadoge NFT.

Addentriamoci un po' di più così da scoprire le 3 ragioni per cui potrebbe essere una buona idea comprare la criptovaluta.

Cos'è un meme coin?

Bitcoin, Ethereum o Polkadot non sono dei meme coin, ma lo sono Dogecoin e Shiba Inu.

Per capire dove sta la differenza, bisogna semplicemente comprendere che i primi sono nati con un preciso e dettagliato progetto alle spalle, mentre i secondi sono venuti alla luce inizialmente come omaggio a un videogame o una semplice immagine e addirittura come un semplice scherzo.

Tamadoge Coin rappresenta un meme coin, anche se capiremo che è leggermente diverso. La cosa interessante è il potenziale di profitto che alcuni di essi hanno! I meme coin, infatti, non sono usati per chissà cosa, anzi.

Tuttavia gli investitori del Web3 non riescono sempre a stare lontani da questi "bizzarri" investimenti, perché queste monete virtuali possono essere altamente redditizie in brevi periodi, con conseguenti guadagni a volte incredibili.

Tamadoge coin: che cos'è?

Ecco l'astro nascente dei meme coin.

A differenza di altre valute digitali della sua tipologia, si basa sin da subito su di un progetto: l'istituzione di un videogame del tipo P2E (Play-to-Earn), promettendo che tutti vorranno giocarci, con un discreto consenso da parte degli utenti del web.

Tamadoge è un progetto basato sulla crypto nativa $TAMA, strumento di scambio del Tamaverse, dove potremo coniare, allevare e combattere particolare animali "domestici" all'interno di questo metaverso.

Questi Tamadoge non saranno altro che NFT, allevati, addestrati e fatti lottare tra di loro permettendoci di raggiungere la vetta della classifica ogni singolo mese. Nel corso del tempo le opportunità per guadagnare giocando si espanderanno per includere esperienze di realtà aumentata, consentire al tuo NFT di giocare con i suoi amici nel Tamaverse e molto altro!

Ragioni per l'acuisto di $TAMA? Prezzo molto basso

Molti stanno acquistando Shiba Inu e Dogecoin, ma potrebbe esserci una soluzione migliore.

Al momento attuale mancano circa 11 giorni alla fine del presale di Tamadoge Coin ($TAMA) e il team ha già raccolto 19 milioni di USD dagli investitori.

Circa due mesi fa, al lancio della prevendita, il suo prezzo era di $0,01, ma secondo le indiscrezioni il prezzo resta ancora molto basso!

Se accediamo al sito dedicato possiamo inviare la nostra richiesta d'acquisto a cui seguirà una risposta per procedere, pagando con USDT, ETH o semplicemente tramite la nostra carta.

Una cosa è certa: a meno di $1 potremmo avere un'ottima opportunità di profitto.

Tamadoge: una criptovaluta contro l'inflazione

Se consideriamo ancora una volta le due più celebri meme coin, Dogecoin e Shiba Inu, noteremo che il loro numero è aumentato con gli anni, non contenendo l'inflazione dilagante negli ultimi mesi.

Al contrario di queste due, invece, $TAMA ha fissato il limite di conio a 2 miliardi di token, facendo in modo che col tempo questo numero venga ridotto, possibilmente aumentando così il suo valore.

Il team ha ammesso che il 5% delle monete $TAMA usate nella piattaforma saranno distrutti, cosa che lo rende una buona opportunità contro l'inflazione.

Leggi anche: "Inflazione e investimenti: 4 grafici per capire come muoversi nei prossimi mesi"

Commissioni pari a 0 con $TAMA

Terza e ultima ragione per valutare l'acquisto del Tamadoge Coin è il costo per le nostre transazioni.

Mentre alcune blockchain e progetti vari del Web3 fanno pagare commissioni agli utenti che utilizzano la criptovaluta relativa, coloro che useranno $TAMA non dovranno pagare nulla!

Chi acquisterà o venderà all'interno del Tamaverse con la crypto nativa non dovrà preoccuparsi di dovere pagare percentuali di cambio alla piattaforma: costo zero.

Tra l'altro potremo perfino vincere $TAMA gratuitamente grazie a un'iniziativa della piattaforma.

Occasione unica: vinci $100k in Tamadoge

Se ancora non siete certi di volere acquistare la crypto, sappiate che potete vincerla.

Collegandovi al sito ufficiale, potrete infatti partecipare a una sorta di concorso che vi darà la possibilità di ottenere $100k in Tamadoge Coin! Niente male, no?

Vi basterà eseguire alcune azioni elencate nel sito molto semplice, come entrare nel canale Discord o in quello Instagram, piuttosto che inserire il vostro indirizzo wallet.

Restano 28 giorni alla scadenza dell'iniziativa, affrettatevi se siete interessati, il Web3 non aspetta nessuno!

Leggi anche:"NFT e meme, come il web capitalizza la scomparsa della regina Elisabetta II"