Telefònica concede la possibilità di utilizzare le criptovalute come strumento di pagamento per i propri servizi e in questo momento si stanno aprendo le porte per nuove collaborazioni con gli asset digitali. Impossibile fare finta di nulla di fronte la scelta del colosso spagnolo.

Non è ancora diventato ufficiale, ma il processo è ormai stato avviato: Telefònica autorizzerà i pagamenti in criptovalute.

Non dovrebbe stupire, considerando la portata del mercato e tutte le società che sono approdate in questa direzione, ma qualcuno potrà avere dubbi in proposito.

Certo, il settore delle crypto è in forte stallo al momento, dopo una fragorosa discesa degli ultimi mesi, ma molti attori del mercato (soprattutto i più grandi) stanno implementando nei loro sistemi le criptomonete per stare al passo con la concorrenza.

Non possiamo negare di essere curiosi e ovviamente capire come Telefònica gestirà l'autorizzazione dei pagamenti in criptovalute insieme a tutte le nuove opzioni che il leader spagnolo delle telecomunicazioni offrirà ai propri clienti.

Chi è Telefònica?

Parliamo di un vero e proprio colosso nel settore delle telecomunicazioni.

Telefònica, fondata nel 1924, è da tempo una compagnia che opera sia in Spagna sia in America Latina, una delle società maggiori al mondo per telecomunicazioni.

Rappresenta la quarta al mondo per numero di clienti, e quinta per valore totale.

Offre lavoro a più di 200.000 dipendenti e ha realizzato fatturati superiori a 50.000 miliardi di euro.

Insomma parliamo di una società realmente leader, con pochi competitor e in costante aggiornamento.

Autorizzazione pagamenti in criptovalute

Il programma di Telefònica è ancora avvolto in parte dal mistero, ma sono già trapelati alcuni dettagli interessanti.

L'interesse della società è rivolto all'implementazione delle tecnologie blockchain per concedere ai clienti la possibilità di pagare sfruttando le proprie criptovalute, fornendo così un nuovo metodo di pagamento.

L'idea sarebbe quella di aprire un ulteriore negozio online dove sarà possibile comprare smartphone e altri dispositivi per un valore limite che al momento sembra essere di 500 euro!

Sembra che sarà un piano scandito da passi lenti, ma l'intenzione è palese: sì all'integrazione delle crypto per i clienti del gigante spagnolo.

Telefònica investe su Bit2me

La strada intrapresa è stata possibile grazie all'investimento fatto dal leader spagnolo nei confronti di un crypto exchange poco tempo fa.

Si tratta di circa 30 milioni di USD usati per prendere parte ai piani in cantiere di Bit2me, che ovviamente ha giovato molto dell'offerta a causa del periodo ribassista che sta attanagliando il settore crypto.

Questo corposo investimento concederà a Telefònica di utilizzare le tecnologie proprietarie di Bit2me e prendere parte alle innovazioni del settore di cui quest'ultima sarà protagonista.

Ma quali saranno gli asset digitali disponibili all'interno del negozio online previsto dal gigante spagnolo?

Quali crypto disponibili per i pagamenti?

Questa domanda purtroppo trova poche risposte, ma possiamo fare delle ipotesi abbastanza plausibili.

Ovviamente difficile credere che Bitcoin non farà parte della lista, lo stesso vale per Ethereum. Fosse solo per la loro fama e capitalizzazione di mercato!

Tuttavia, a parte queste, potremmo anche pensare che una delle aggiunte tra i metodi di pagamento potrebbe riguardare anche $MATIC, la crypto nativa di Polygon ed è presto detto perché.

Negli ultimi tempi, anche dopo l'investimento su Bit2me, la società si è ufficialmente lanciata nel mercato NFT, sfruttando proprio Polygon come rete per l'acquisto dei Non-Fungible-Token realizzati dalla società.

Chi ci dice che non potremo pagare i servizi Telefònica anche con $MATIC?

Dopo le criptovalute, anche gli NFT

Nei primi mesi del 2022, la società spagnola si era lanciata nel mercato dei token non fungibili, realizzando una collezione di 114 unità.

La collezione riprendeva le opere dell'artista Ferran Adrià, realizzate nel lontano 2013, ognuno di essi costava 0,1846 ETH, circa 500 euro. Così ci si immergeva già mesi fa nel Web3.

Più recentemente, con la Fundaciòn Telefònica, si stanno realizzando ulteriori collezioni per beneficenza, al prezzo di 100 euro, una prova nel tentativo di agguantare un mercato che sembra non essersi più ripreso dal calo degli ultimi mesi.

Questo tentativo, insieme all'investimento nell'exchange di criptovalute Bit2me rappresenta di sicuro un passo importante verso l'adozione di tutte le tecnologie del Web3. Un futuro innovativo, certo, pur avendo le sue incertezze.

Vantaggi o svantaggi per la società spagnola?

Ora resta da chiedersi se la scelta sia stata saggia, o magari sia stata fatta quando il mercato non è per nulla promettente.

Il settore sta attraversando un periodo terribile, questo è certo. Tuttavia gli operatori della Defi, tanto quanto gli esperti della finanza tradizionale, si aspettano un rimbalzo positivo prima o poi.

Ovviamente l'attenzione massima è posta sulle grandi banche come la FED, che potrebbero fare la differenza per l'umore degli investitori.

Tuttavia sono tante le società come Telefònica che si stanno dirigendo verso il Web3, facendo dell'investimento del leader spagnolo un passo obbligato quanto meno per la concorrenza.

