Le vicende che hanno coinvolto la Terraform Labs (TFL) ad inizio maggio con la caduta prima dello stablecoin UST e poi della criptovaluta Terra (Luna) continuano a tenere i crypto appassionati con il fiato sospeso.

Dopo il tracollo dell’intera Blockchain che si è concretizzato con ben 60 miliardi di capitale di mercato completamente in fumo il CEO di TFL Do Kwon aveva proposto un hard fork per salvare il progetto.

La sua proposta era quella di sdoppiare con il fork la Blockchain, ma la Terraform Labs ha rivisto l’idea, optando alla fine per la creazione di una nuova Blockchain, dove però non opererà nessuno stablecoin.

La community di Terra si è espressa a favore di quest'ultima proposta con il 65% della rete favorevole e quindi non ci sarà nessun hard fork, ma una nuova piattaforma dove non è prevista la migrazione dei token UST.

La nuova Blockchain dovrebbe vedere la luce il 27 maggio. La piattaforma originale avrà nome Terra Classic e la sua criptovaluta nativa diventerà Luna Classic (LUNC) e sarà affidata al controllo degli utenti.

Sulla seconda piattaforma Terra 2.0 si troveranno invece i nuovi token LUNA, distribuiti ai proprietari sia di Terra (Luna) che di UST, ma qui non opererà più lo stablecoin TerraUSD, per cui l’idea di un salvataggio sembra abbandonata.

Se la community si è espressa a favore della creazione di una nuova Blockchain molti esperti del settore restano scettici, già contro la prima proposta di un hard fork si era espresso CZ, il CEO di Binance.

Teraform Labs salva la criptovaluta Terra (Luna), ma abbandona lo stablecoin UST

Di fatto questa soluzione, come sottolinea la nota rivista finanziaria Bloomberg, indica che Terraform Labs sta abbandonando lo stablecoin UST, che poi era il perno centrale del suo progetto, nel tentativo di salvare la criptovaluta Terra (Luna).

Quando il 7 maggio lo stablecoin UST ha perso l’ancoraggio (depeg) al Dollaro USA, cioè è sceso precipitosamente sotto il valore di 1 dollaro. Poiché la Blockchain si reggeva, al fine di mantenere l’ancoraggio dello stablecoin, su un delicato equilibrio tra la fornitura di token UST e quelli della criptovaluta Luna, il crollo di UST ha portato anche l’altra moneta digitale al collasso, con il valore di 1 Terra (Luna) che oggi è di 0,00015 €, quando solo ad aprile superava il prezzo di 100 € a unità.

Per salvare entrambe le sue criptovalute Do Kwon aveva proposto quello che in gergo si chiama hard fork, cioè dividere in due la vecchia Blockchain, con UST su una piattaforma e la criptovaluta Terra (Luna) sull’altra.

La Terraform Labs ha in ultimo preferito rivedere la proposta e mettere ai voti un piano differente ovvero la creazione di una nuova Blockchain da zero su cui ricreare i token Terra (Luna), ma abbandonare lo stablecoin UST alla vecchia piattaforma che si chiamerà Terra Classic e sarà controllata dagli utenti.

I token Terra (Luna) presenti sulla vecchia piattaforma cambieranno nome in LUNC, mentre Do Kown ha aggiunto che i nuovi token Luna, operanti sulla nuova Blockchain, saranno distribuiti ai vecchi possessorei della criptovaluta crollata Terra (Luna) e dello stablecoin UST, attraverso un “air drop”.

Tempistica e vantaggi della creazione di una nuova Blockchain Terra 2.0 rispetto all’hard fork

Mercoledì 25 maggio la community di Terra è stata chiamata al voto e si è espressa con il 65,5% dei voti a favore della creazione di una nuova Blockchain.

Su questa nuova Blockchain troveremo ancora la criptovaluta Luna, ma non farà più parte del progetto lo stablecoin algoritmico noto come Terra USD (UST).

La nuova piattaforma Blockchain sarà attiva dal 27 maggio e da un punto di vista tecnico la vecchia Blockchain continuerà ad esistere e qui continuerà ad esistere anche il defunto UST, ma non farà parte del progetto Terraform Labs che si concentrerà sulla uova Blockchain e il nuovo toke Luna.

La creazione di una nuova piattaforma permetterà agli sviluppatori di poter migrare le loro applicazioni dalla vecchia alla nuova Blockchain, con l’eccezione di UST.

Il progetto Terra (Luna) può sopravvivere senza lo stablecoin UST?

Restano dei dubbi che il progetto possa tornare alla sua capitalizzazione di mercato, visto che la vecchia Blockchain controllava l’emissione dei token Terra (Luna) e UST tenendoli in equilibrio, al fine di mantenere il prezzo dell’ultimo ancorato al dollaro. La rivoluzione del progetto Terra poggiava insomma le basi proprio sulle peculiarità del suo stablecoin algoritmico, ma di fatto Terra 2.0 per ora resta una delle tante Blockchain con Terra (Luna) che diventa semplicemente il suo utility token.

Insomma si alleggerisce l’ecosistema, ma a danno delle sue caratteristiche peculiari che lo hanno reso uno dei progetti crypto più promettenti prima del crollo.

Come saranno distribuiti i token dela nuova versione di Terra (Luna) con “l’air drop”

Per quanto riguarda la nuova criptovaluta “Luna” Criptovaluta.it riporta informazione raccolte in rete secondo cui dovrebbero essere assegnati i token a tutti i possessori di Terra (Luna) e UST, ma non per forza con un rapporto di 1:1 rispetto alle monete possedute, poiché la quantità di nuovi token che si riceveranno dipende da se le criptovalute sono state comprate prima o dopo il crollo.

Chi deteneva Terra (Luna) prima del 7 maggio, cioè ha comprato le monete digitali prima che il loro prezzo crollasse, riceverà 1 unità della nuova criptovaluta per ogni token posseduto della vecchia.

Diversamente chi ha comprato Terra (Luna) approfittando del suo valore in calo avrà i nuovi token secondo questo rapporto 1:0,0000015.

Per quanto riguarda chi possiede UST, i nuovi token LUNA saranno distribuiti secondo queste proporzioni:

1:0,033 , se si possedevano i token prima del crollo;

, se si possedevano i token prima del crollo; 1:0,013 se invece sono stati acquistati dopo.

Lido Finance dice No alla nuova Blockchain Terra 2.0

Se con la creazione di una nuova Blockchain Terra 2.0 Terraform Labs spera che le applicazioni sviluppate sulla precedente piattaforma migrino sulla nuova, in realtà Lido Finance ad esempio ha già annunciato che non darà alcun supporto alla nuova rete.

Lido Finance è un progetto DeFi, cioè di finanza decentralizzata, che consiste in un protocollo di staking ed è al momento quello dominante su Ethereum, dopo Terra per lui rappresentava la più grande piattaforma dopo questa.

Gli utenti, cioè i possessori della criptovaluta di governance LDO sono stati chiamati a votare sul supporto alla nuova Blockchain Terra 2.0 secondo il sistema della DAO e il 95% della rete si espressa contro. In totale su 54 milioni di votanti solo 3,1 milioni sono stati d’accordo a sostenere il progetto.

Polygon apre un fondo per aiutare gli sviluppatori delle DApp su Terra a trasferirsi sulla sua piattaforma

Con una serie di Tweet alcune aziende crittografiche hanno invece già dato il loro supporto a Terra 2.0, prima di tutto Bitfinex ha annunciato che supporterà il progetto.

Polygon invece la nota sidechain di Ethereum ha costituito un fondo per ora di oltre 500 milioni al fine di aiutare i progetti costruiti su Terra a migrare sulla sua piattaforma.

Ryan Wyatt, CEO di Polygon, con un tweet del 25 maggio ha comunicato che la società ha già aperto un fondo “multi-milionario” il cui scopo è supportare e aiutare gli sviluppatori dei progetti su Terra a trasferirli su Polygon.

Insomma Polygon sta cercando in qualche modo di approfittare della situazione e rubare a Terra una fetta dei suoi utenti.

Stando alle parole dell’amministratore delegato riferite dal Cryptonomist sarebbero già 60 i progetti DeFi che dopo il crollo di Terra si sarebbero rivolti a Polygon.