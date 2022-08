Le vicende ormai note legate al collasso del progetto Terra Luna e dello stablecoin USDT continuano a veicolare su di loro l’attenzione del mondo delle criptovalute.

Il CEO della Blockchain Terra, Do Kwon, con oltre 40 miliardi di dollari bruciati in tempo di record, dopo aver rilasciato qualche parola lo scorso giugno ai giornalisti del WSJ, è apparso per la prima volta in una video intervista post-disastro ai microfoni di Coinage.

Come nella prima occasione anche in questo caso le parole dell’amministratore delegato di Terraform Labs non sono affatto piaciute al crypto pubblico. Soprattutto quello di cui si accusa il Do Kwon è di non aver mai in questi mesi risposto con chiarezza alle accuse di un suo presunto coinvolgimento nel crollo, soprattutto quelle che vogliono il disastro pilotato dai vertici stessi dell’azienda al fine di trarne profitto.

Così come non sono mai state chiarite le responsabilità legali del CEO, che è al momento al centro di una serie di vicende giudiziarie ad iniziare dalla Corea del Sud per finire con la SEC statunitense.

Terra (Luna): Do Kwon alla sua prima intervista dopo il disastro. Ma è tutta una montatura

Coinage lunedì 15 agosto ha pubblicato la prima parte dell’esclusiva intervista con il CEO di Terraform Labs Do Kwon, occasione che segna anche la prima apparizione pubblica del personaggio dopo che il progetto Terra Luna ha chiuso i battenti lo scorso maggio.

Do Kwon aveva promesso in quest’occasione di rispondere e chiarire tutti i dubbi in merito alle vicende di Terraform Labs, ma l'Intervista può già definirsi un flop nel mondo delle criptovalute.

Questa prima clip di trenta minuti è stata infatti duramente criticata e le rimostranze del pubblico sono indirizzate sia verso Do Kwon che che verso il suo intervistatore, Zack Guzman, accusato di aver posto le domande sul fallimento di Terra in modo tale che egli potesse apparire in una luce positiva.

Prima di tutto c’è da chiarire che l’azienda da cui dipende Coinage, Trustless Media, era profondamente legata a Terraform Labs e lo stesso intervistatore Zack Guzman ha rivelato di essere un investitore iniziale nel progetto Terra Luna e USDT ormai fallito.

In molti avrebbero preferito infatti una prima apparizione del CEO in video intervista con fonti più accreditate, quali potevano essere Bloomberg o Fortune, e non con un gruppo di investitori in Terraforma Labs. Ancora una volta, tra gli altri, a porre l’attenzione su questo aspetto e sui collegamenti tra Terraform e Coinage è stato il solito FatmanTerra su Twitter, utente noto per le sue scottanti rivelazioni sulla vicenda.

Un “insider” all’interno dell’azienda avrebbe tratto profitto dal crollo delle criptovalute Terra Luna e USDT

Do Kwon, insieme ai vertici di Terraform Labs, è al momento indagato per frode in Corea del Sud e al centro di molte cause legali, tra cui una recente indagine della SEC per il protocollo Mirror. Dove la situazione per loro è più complicata è in Corea del Sud con le autorità che hanno persino vietato agli ex-dipendenti di lasciare il Paese fintanto che le indagini saranno in atto.

Se è vero Coinage ha rivelato che saranno pubblicate altre clip dell’intervista, fino adesso Do Kwon non ha fornito alcun chiarimento in merito a tutte queste controverse vicende giudiziarie se non cose già note agli spettatori.

L’unica dichiarazione riguarda la presunta presenza di una talpa nella società che avrebbe potuto trarre vantaggio dalle vulnerabilità del protocollo Anchor:

“probabilmente c'era un insider all’interno di Terraform Labs che ha sfruttato le informazioni sulle vulnerabilità del protocollo per trarne profitto”.

Do Kwon ha poi proseguito discolpandosi e affermando che Terra Luna non è mai stata uno schema Ponzi e che anzi i primi investitori sono tra quelli tra i più colpiti dal crollo.

Intanto il CEO, che deve affrontare una miriade di accuse, compresa quella di frode in Corea del Sud, suo ex Paese di residenza, si è però trasferito a Singapore, proprio poco prima dell'incidente di Terra e ha detto di averlo fatto per paura della sicurezza della sua famiglia. Il trasferimento è stato molto repentino poiché avvenuto prima che le autorità vietassero ai dipendenti ogni uscita dalla nazione.

Do Kwon nega che il fallimento della criptovaluta Terra Luna e dello stablecoin USDT sia stato pilotato

In un breve passaggio dell’intervista, messo in evidenza da Bloomberg, a Do Kwon viene chiesto se tornerà mai a vivere in Corea del Sud. In questa occasione la risposta dell’amministratore delegato è stata quanto mai vaga, con l’affermazione che vi sono delle difficoltà dovute al fatto che egli non è mai stato contattato dalle autorità del luogo.

Insomma, una velata smentita di presunte accuse a suo carico a cui lascia anche campo libero il muro di silenzio delle autorità sudcoreane, che non per adesso hanno chiarito che non c’è intenzione di comunicare con i media fino a che le indagini non saranno a buon punto.

Fatto certo è che il mese scorso le stesse autorità sudcoreane hanno fatto irruzione in casa di Daniel Shin altro fondatore di Terraform Labs proprio alla ricerca di presunto materiale collegato alle indagini sull’implosione di Terra Luna.

Qualsiasi cosa Do Kwon affermi la vicenda giudiziaria in Corea del Sud è un fatto concreto di cui esistono e sono stati pubblicati report e che farà ancora parlare di sé.