Dopo la maxi-inchiesta in Corea del Sud anche la SEC (Securities and Exchange Commission) USA ha avviato un’indagine contro Terraform Labs e il suo CEO Do Kwon per appurare cosa si accaduto con il disastro di Terra (Luna) e UST. Intanto, la polizia di Seul indaga sui Bitcoin prima posseduti da TFL, che sembrerebbe siano stati rubati da un dipendente.

A quanto riporta l'immancabile Bloomberg, con una notizia fresca di stampa che risale a giovedì 9 maggio, le autorità statunitensi hanno avviato un’indagine su Terraform Labs (TFL) e il suo CEO Do Kwon per appurare le responsabilità nel disastro Terra Luna.

L’organo di competenza in USA è la SEC (Securities and Exchange Commission) e l’indagine si affianca a quella molto più pesante che si sta svolgendo in Corea del Sud, dove le accuse a carico di TFL sono molteplici e dove si indaga anche sui presunti Bitcoin sottratti dai dipendenti e sulla chiusura delle filiali sul territorio, pochi giorni prima del de-peg di UST.

La SEC al momento starebbe appurando la presenza di eventuali mancanze nella protezione degli investitori, che TFL avrebbe commesso commercializzando il suo stablecoin algoritmico TerraUSD (UST), di cui la criptovaluta Terra (Luna) costituiva la riserva, prima che questo perdesse l’ancoraggio al dollaro.

Autorità USA indagano su Terraform Labs e UST, ma l’azienda smentisce

L’indagine della SEC su Terraform Labs è appena stata avviata, a quanto afferma Bloomberg, e al momento nessuna accusa formale è stata formulata contro l’azienda o il suo CEO Do Kwon.

Dopo la diffusione della notizia la SEC ha rifiutato di commentare senza dare nè conferme nè smentite circa l’indagine in corso.

Terraform Labs invece ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di non essere a conoscenza di alcuna indagine della SEC su UST e di non aver avuto dall’organo alcuna comunicazione in merito.

L’unica indagine della SEC di cui TFL è a conoscenza riguarda il Mirror Protocol, per cui l’organo indaga sulla presunta violazione che riguarda la vendita di titoli non registrati.

Bloomberg dal canto suo, tiene anonima là sua fonte, ma afferma che le dichiarazioni provengono da una persona molto vicina agli avvocati della SEC che si stanno occupando del caso Terra (Luna).

Il test di Howey per stabilire quali criptovalute sono “titoli non registrati”

Il disastro della blockchain Terra, ora rinata con il nome di Terra 2.0, e il collasso di UST e Luna sono vicende che hanno avuto una serie di ripercussioni a catena e che hanno spinto le autorità, già scettiche verso le criptovalute, ad interrogarsi soprattutto su questo particolare tipo di monete digitali, cioè gli stablecoin.

Il Segretario del Tesoro USA, Janet Yellen, ha in più occasioni ribadito come la vicenda Terra Luna abbia mostrato la necessità di una regolamentazione degli asset crittografici.

In particolare quello su cui la SEC preme è che molte criptovalute siano considerate titoli e come tali per essere vendute devono seguire la normativa dettata dall’organo.

Secondo la legge USA perché un asset sia un “titolo” e quindi possa essere venduto solo se registrato alla SEC e su autorizzazione di questa deve passare quello che si chiama “test di Howey”. Deve cioè rispondere a delle caratteristiche, ovvero nel caso delle criptovalute perché queste siano “titoli” devono essere messe in vendita al fine di utilizzare i fondi per finanziare una società e con lo scopo di trarne profitto.

La stessa SEC ha anche spiegato come tale definizione di “titolo” non si può applicare a tutte le criptovalute indistintamente, ad esempio i Bitcoin (BTC) non sono un titolo non registrato e neanche Ether (ETH), perché non passano il test di Howey. Quando si comprano BTC o ETH si compra solo un sostituto di una valuta fiat e quindi mancano i presupposti perché vi sia un contratto d’investimento e perché possano essere considerati “titoli non registrati”.

Diversamente, le autorità USA ritengono che tutte le Initial Coin Offering (ICO) di criptovalute rientrino in questa categoria, cioè siano vendite di “titoli non registrati”.

Le ICO sono le prevendite in cui si commercializza una criptovaluta al fine di reinvestire i fondi raccolti per portare a termine il progetto, in quanto tali la vendita di criptovalute in fase ICO rappresenta per la SEC una vendita di titoli non registrati.

A questo proposito l’organo ha avviato un’indagine anche sui BNB, la criptovaluta del noto exchange Binance.

Terra (Luna) di nuovo nei guai per via degli 80.000 Bitcoin spariti

Terraform Labs quest’anno aveva acquistato, attraverso una società da lei fondata, la Luna Foundation Guard, un totale di 80.394 BTC, per il valore di oltre tre miliardi di dollari. Ma il 16 maggio i wallet sono stati svuotati e i BTC ridotti a 313.

Sempre Bloomberg che segue la vicenda Terra (Luna) da vicino ha informato che la polizia di Seul ha un’indagine aperta su TFL all’interno di cui sta investigando anche sul presunto utilizzo illecito che l’azienda avrebbe fatto dei Bitcoin posseduti al fine di cercare di salvare UST dal de-peg.

Secondo la ricostruzione dei fatti alcuni dipendenti di Terraform Labs attraverso un wallet sospetto avrebbero indebitamente sottratto i Bitcoin posseduti dalla società al fine di salvare lo stablecoin UST dal de-peg, quando il valore di questo a maggio ha cominciato a scendere pericolosamente sotto il prezzo di 1 dollaro a unità.

Un funzionario di polizia di Seul intervistato telefonicamente da Bloomberg ha dichiarato che al momento non è noto se il portafoglio appartenesse ad uno o più dipendenti e nemmeno a quanto ammonti con esattezza la somma di BTC trafugati.

Terraform Labs perde l’appello per fermare l’indagine della SEC sul Mirror Protocol

Sempre in America invece e questa volta con un’indagine formalmente avviata la SEC sta appurando se la Terraform Labs non abbia venduto titoli non registrati con il Mirror Protocol, una piattaforma che vende azioni tokenizzate.

TFL e Do Kwon hanno presentato ricorso contro la decisione della SEC con due argomentazioni. Prima di tutto i documenti di notifica sono stati consegnati di persona a Do Kwon in occasione di una conferenza a New York quando il CEO si trovava nel paese a settembre 2021, mentre la notifica sarebbe dovuta avvenire attraverso il suo legale.

Poi, TFL sostiene che la SEC non abbia giurisdizione perché l'azienda che ha sede a Singapore e non ha alcun contatto con gli Stati Uniti.

Entrambe le argomentazioni sono state rigettate dalla corte che ha chiarito come la notifica di persona e Dow Kwon non sia avvenuta perché i suoi avvocati non erano autorizzati a ricevere i documenti.

Per quanto riguarda la giurisdizione anche questa motivazione è caduta perché è stato confermato che il progetto Terra (Luna) è stato sponsorizzato attraverso investitori statunitensi e aveva lavoratori che abitano in USA sul libro paga. Il 15% degli utenti della piattaforma Mirror del resto è statunitense.

FatManTerra accusa di truffa Do Kwon e il Mirror Protocol

Ma sull’utilizzo del protocollo Mirror sono arrivate accuse ancora più pesanti a carico di Terraform Labs e Do Kwon da FatManTerra, questo utente anonimo da quando UST ha cominciato la sua discesa sta rivelando su Twitter una serie di retroscena sul progetto Terra Luna.

Secondo FatManTerra il Mirror Protocol è solo una truffa architettata da Terraform Labs (TFL):

"manipolando la governance e rovinando la vendita al dettaglio".

TFL avrebbe, secondo le accuse, distribuito la criptovaluta di governance della piattaforma Mirror (MIR) su un enorme numero di portafogli crittografici da lei controllati al fine di dare l’idea che la piattaforma fosse decentralizzata al massimo.

Stessa cosa che avrebbe fatto con la criptovaluta Luna. Stando alle dichiarazioni TFL non possiede criptovalute Luna, mentre secondo FatManTerra la società possiede almeno 5 portafogli su cui custodisce 42,81 milioni di token. Stessi portafogli su cui prima possedeva i vecchi Token e con cui ha potuto votare il lancio di Terra 2.0.