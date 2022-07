Introdurre nuovi NFT è ormai un trend consolidato, questa però è la volta di una star come poche altre: quella del famoso Tony Hawk. Il campione dello skate sta creando una nuova collezione di Non-Fungible-Token e lo skatepark virtuale più grande del metaverso grazie a The Sandbox.

Moltissime persone avranno sentito il nome Tony Hawk diverse volte durante la loro vita, ma probabilmente c'è ancora qualcuno che non sa chi sia. Nessun problema, le informazioni reperibili sono tante e molto dettagliate!

In fondo parliamo di uno degli skater più famosi al mondo, una vera e propria leggenda classe 1968.

La cosa più strabiliante di Hawk è che ancora a 54 anni riesce a infiammare le rampe proprio come faceva negli anni '90, periodo della sua affermazione assoluta come skater leggendario.

Nel 1999 riuscì perfino a diventare il primo skater a completare una giravolta di due giri e mezzo agli X Games di San Francisco, cosa che lo consacrò come star assoluta dello skate.

Oggi, però, di strada ne ha fatta e, oltre a essere uno skater, si è appassionato alla tecnologia, diventando anche un imprenditore.

L'annuncio di giorni fa, infatti, lo vede alle prese con la piattaforma decentralizzata The Sandbox per creare un nuovo mondo dedicato allo skate e conseguente lancio di una sua nuova collezione di NFT in collaborazione con Autograph.

Sì, perchè la collaborazione porterà ovvi benefici a tutti i partner e si propone per creare lo spazio più grande di tutto il metaverso sotto forma di skatepark. Ma andiamo per gradi.

Accordo tra Sandbox, Tony Hawk e Autograph

L'iniziativa è molto semplice, seppur ambiziosa.

Sandbox ha infatti firmato una collaborazione con Tony Hawk per concedere allo skater di entrare nel mondo virtuale per creare un enorme skatepark, accompagnato da una nuova collezione NFT.

Ma non solo, perché gli NFT saranno realizzati in collaborazione con Autograph, la piattaforma specializzata in Non-Fungible-Token della star NFL Tom Brady!

Quest'ultima includerà una raccolta di avatar digitali che i giocatori potranno acquistare sulla piattaforma, nonché l'accesso al già citato skatepark virtuale dove potranno sfidare e incontrare altri giocatori.

The Sandbox renderà questi token utilizzabili appieno nel suo metaverso aperto, trasformando questi avatar Autograph in versioni voxel 3D utili al gioco per le esperienze, acquisendo valore per i loro proprietari.

Skatepark nel metaverso: il primo 6x6 virtuale

L'esperienza garantirà a tutti gli appassionati di partecipare all'idea d'interazione che l'icona degli anni '90 ha ritenuto il migliore connubio tra passione e divertimento. Sandbox fornirà una LAND 6x6 alla star indiscussa dove avrà vita il progetto Tony Hawk Land!

La missione prevede di fare interagire tutti gli appassionati di skate ovviamente, ma si rivolge a tutti gli appassionati di NFT, blockchain e Gamefi.

Questo perché all'interno del progetto troveremo molte copie di gadget e stili di Hawk che potremo fare indossare ai nostri avatar, insieme a quelli che in futuro probabilmente riguarderanno altri skater famosi.

Nuova collezione esclusiva di NFT ispirata a Tony Hawk

L'icona degli anni '90 ha firmato diverse partnership importanti, tra cui Gucci Vault, Ubisoft e Warner Music Group, ma tra le 300 collaborazioni questa di cui stiamo parlando è una novità assoluta.

L'incontro tra Sandbox e il leggendario skater permette la nascita di uno spazio di nicchia dedicato ai soli sostenitori della blockchain che troveranno negli NFT un motivo in più per lanciarsi giù dalle rampe virtuali!

La raccolta lanciata da Autograph prevede, infatti, equipaggiamento, accessori e abbigliamento con un esclusiva strabiliante: tra gli NFT sarà presente anche la replica dello skateboard che usò negli X Games del 1999.

Questa, però, non è la prima volta per lo skater e Autograph anche se le altre ma non sono andate benissimo, nonostante l'esperienza della società di Brady.

Leggi anche:"Re degli NFT! Autograph ha incoronato James Harden, star NBA"

Tony Hawk aveva fallito. Ora del riscatto?

Il campione ha sottolineato più volte che si tratterà del più grande skatepark all'interno di un metaverso come Sandbox, una sorta di prima volta che però non si può dire per gli NFT.

Autograph è stato partner di Hawk già nel 2021, con un'edizione limitata di token non fungibili disponibili in 5.000 esemplari su Autograph.io e in seguito con un'altra commemorativa dal nome "Last Tricks" da 16.600 unità che mostravano le mosse più iconiche della leggenda.

Tuttavia non si è molto sentito parlare di questi lanci, anzi non sembrano avere avuto un discreto successo. Che ci stia riprovando? Possibile!

Stavolta però avrà anche "Sand" come partner e di sicuro il progetto sembra più di una collezione di token, abbracciando anche il concetto di metaverso.

The Sandbox, il partner ideale

La crypto nativa $SAND sta tentando una ripresa con un trend rialzista che potrebbe riportare la criptovaluta in auge.

Questo perché progetti differenti vengono di continuo lanciata sulla piattaforma blockchain in questione e nuovi NFT vengono offerti ai giocatori della stessa.

Per chi non lo sapesse, The Sandbox è infatti una piattaforma di realtà virtuale, con attenzione massima al gaming e costruita su rete Ethereum.

Qui, gli utenti possono acquistare una terra virtuale per costruire il proprio spazio utilizzando appunto la crypto nativa $SAND.

Quale migliore occasione per Tony Hawk, sefmpre più appassionato all'innovazione, di ritagliare uno spazio nel metaverso più esclusivo per sfondare finalmente nel mercato degli NFT con la promessa di creare il più grande skatepark virtuale in circolazione?

Leggi anche:"The Sandbox: $11.000 per un terreno nel mondo virtuale!"