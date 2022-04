I 10 migliori ETF Bitcoin in cui investire 

Tra i casi crescenti di investitori che perdono le loro password e vengono bloccati dall'accesso ai loro Bitcoin, gli ETF Bitcoin nascono come difesa per le tue monete. Vuoi saperne di più? Continua a leggere per scoprirlo!

Vuoi investire in bitcoin? Ma non vuoi immergerti negli aspetti tecnici dell'acquisto e della vendita degli asset. Dopo aver risolto problemi simili degli investitori in azioni, l'exchange-traded fund (ETF) è intervenuto per fornire strutture simili agli investitori in bitcoin.

Gli investitori hanno richiesto tali ETF in criptovaluta. Poiché le criptovalute hanno mostrato una crescita significativa negli anni passati, questo attira gli investitori verso le criptovalute. A parte la domanda, anche l'acquisto, la vendita e la gestione delle criptovalute non sono un compito facile.

Tuttavia, non tutto ciò che riguarda l'ETF bitcoin è simile all'ETF azionario. Presenta una differenza di spese e meccanismi a causa di tecnologia blockchain. Gli ETF Bitcoin sono più accessibili degli ETF azionari. Diamo un'occhiata da vicino per conoscere meglio l'ETF bitcoin.

Cos'è un ETF Bitcoin?

Un ETF Bitcoin si riferisce a un Bitcoin's exchange-traded fund che consente agli utenti di registrare il valore di Bitcoin, aiutandoli così a fare trading di Bitcoin sui mercati azionari tradizionali. Consente ai trader di esporre i propri portafogli al mercato delle criptovalute senza entrare in alcuno scambio di criptovalute. Pertanto, rende gli investimenti facili e aumenta anche la popolarità di Bitcoin.

L'emergere degli ETF Bitcoin ha facilitato il trading di Bitcoin per diversi motivi. Informazioni sul 23% di Bitcoin viene perso o diventa inaccessibile dai portafogli ogni anno. Non è facile conservare i tuoi Bitcoin in modo sicuro. Sono in aumento i casi di investitori che perdono le proprie password, bloccati dall'accesso ai propri Bitcoin. Tuttavia, con ETF, gli utenti negoziano con Bitcoin direttamente dai loro conti di intermediazione convenzionali.

Dato che i trader non si occupano direttamente di Bitcoin, la violazione della sicurezza è bassa. Le prime idee e proposte di ETF Bitcoin non erano state approvate dalla SEC a causa di problemi di valutazione e liquidità. Tuttavia, il primo ETF Bitcoin, ovvero l'ETF ProShares Bitcoin Strategy, esisteva nell'ottobre 2021 alla Borsa di New York.

L'ETF Bitcoin è regolamentato?

Il Canada ha fatto la prima mossa nell'approvare il funzionamento del primo ETF Bitcoin al mondo, ovvero il Purpose Bitcoin ETF. In seguito, altre società come Ark Investment Crypto ETF, Fidelity Bitcoin ETF e altri hanno anche ottenuto approvazioni, portando così a un funzionamento completo e di successo.

“Pensiamo davvero che la SEC dovrebbe fare la cosa giusta, proteggere gli investitori e livellare il campo di gioco approvando uno spot #Bitcoin ETF.” - @Sonnenshein parlando con @MelissaLeeCNBC. pic.twitter.com/TKlTDJCiDe

— Jennifer Rosenthal (@jenn_rosenthal) 28 marzo 2022





Tuttavia, il riconoscimento e la regolamentazione degli ETF Bitcoin negli Stati Uniti hanno richiesto molto tempo. In precedenza, la SEC ha affermato che gli ETF Bitcoin che hanno Bitcoin reale potrebbero portare a casi di frode e abusi, quindi rifiutandoli. Tuttavia, ETF Bitcoin approvato dalla SEC per la prima volta nel 2021. Il primo ETF Bitcoin, ovvero ProShares Bitcoin Strategy ETF, ha registrato il volume di scambi più elevato al suo primo giorno stesso. Da allora, molte aziende sono entrate nell'arena.

Tuttavia, SEC impiega circa 45 giorni per approvare un ETF Bitcoin. Inoltre, la SEC supporta solo gli ETF che trattano i future su Bitcoin, poiché il trading sui future avviene solo in borse regolamentate.

Come funzionano gli ETF Bitcoin?

L'ETF Bitcoin funziona in modo simile agli ETF azionari. Gli investitori sono solo i fornitori di fondi, mentre il detentore di criptovalute e le autorità di regolamentazione dei fondi ha un comitato diverso. In un modo più semplice, è un fondo che ha accesso diretto ai bitcoin. Possono operare bitcoin dopo aver letto le tendenze e i record passati. L'investitore è indirettamente coinvolto nell'acquisto e nella vendita della criptovaluta.

L'ETF offre un ambiente più sicuro agli investitori per essere coinvolti in bitcoin. L'EFT analizza completamente i prezzi e la volatilità del bitcoin per conto degli investitori.

Il funzionamento dell'ETF bitcoin ha una differenza significativa. Poiché il bitcoin è una valuta decentralizzata, non ci sono commissioni sui dividendi per gli azionisti come l'ETF che replica l'S&P 500. Ma l'ETF bitcoin ha altre spese. I fornitori di strutture dell'ETF applicano una commissione. L'ETF ha una commissione per la custodia e la gestione per eseguire la detenzione di bitcoin.

In questa sezione, il trading di bitcoin non è collegato allo scambio di criptovalute. Invece, l'ETF scambia la criptovaluta in borsa con azioni. Ma il prezzo di un'azione ETF sarà direttamente proporzionale al valore effettivo di bitcoin.

Tuttavia, sono disponibili alcuni ETF bitcoin e molti paesi hanno approvato gli ETF. L'aumento degli ETF su bitcoin o criptovalute aumenterà la concorrenza e nuove strutture saranno incorporate nel sistema.

I 10 migliori ETF Bitcoin in cui investire

ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF, con il suo ticker Bito, è stato lanciato a ottobre 2021. Secondo i dati BI, la società ha raccolto $ 1,2 miliardi entro il suo debutto in due giorni di negoziazione, diventando così l'ETF più veloce. Il indice di spesa annuale di Bito ETF è 0,95%. Sebbene Bito non possieda alcuna partecipazione in Bitcoin, acquista contratti futures, imitando così le variazioni di prezzo del Bitcoin nel tempo.

Bito negozia con la borsa di CBOE Global per monitorare il prezzo originale di Bitcoin. Per un funzionamento continuo, Bito deve rinviare i contratti, il che aumenta le spese da parte degli investitori. Pertanto, gli investitori devono conoscere in dettaglio il funzionamento dei contratti future.

Bitcoin Trust in scala di grigi

GBTC, noto anche come Grayscale Bitcoin Trust, è stato avviato in 2013. È più simile alla fiducia e meno simile a un fondo e si è classificato in cima alla lista delle migliori opzioni di fondi Bitcoin. A differenza di ProShares Bitcoin Strategy ETF, GBTC ha Bitcoin reali, dove ogni azione è uguale a 0,0009 Bitcoin. GBTC detiene circa il 3,5% del totale di Bitcoin nel mondo.

L'investimento minimo del trust è di $ 50.000. Con un patrimonio di 24,2 miliardi di dollari, GBTC ha un expense ratio del 2%, posizionandosi così tra i fondi crittografici più liquidi e più significativi. Tuttavia, potrebbe non essere possibile per alcuni investitori in quanto non è registrato presso la SEC e ha premi e commissioni annuali elevati.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Global X comprende due ETF, ovvero BITS e BKCH. La negoziazione di entrambi questi ETF avviene al Nasdaq. BITS, iniziato un giorno dopo XBTF, ha un patrimonio di 8,6 milioni di dollari. La sua unicità, come un ETF, sta nel fatto che tratta sia azioni Blockchain che futures Bitcoin.

A causa del suo trading su azioni Blockchain, i suoi costi di rollover sono del 2,5%, a differenza di BITO, che ha un costo di rollover del 15%. Ma BITS non è tanto legato a Bitcoin quanto a BITO. Mentre la correlazione di BITO e Bitcoin spot è 0,99, la correlazione di BITS e Bitcoin spot è 0,82. Grazie alla sua struttura di finanziamento unica, BITS diversificherà i suoi rapporti con Bitcoin reale, portando così vantaggi a lungo termine.

Bitwise 10 Crypto Index Fund