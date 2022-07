La criptovaluta è una delle opzioni di investimento più redditizie che promettono rendimenti elevati. Ma con oltre 5000 criptovalute sul mercato, quali dovresti scegliere per investimenti a lungo termine? Continua a leggere per scoprire le 10 migliori criptovalute che puoi considerare di aggiungere al tuo portafoglio per grandi rendimenti.

Il mercato della criptovaluta è uno dei mercati di investimento più popolari al mondo in questo momento. Sono finiti i giorni in cui le persone tenevano i soldi nelle banche e non investevano da nessun'altra parte. Le persone in questi giorni non stanno solo investendo i loro soldi nei mercati azionari, ma anche nelle criptovalute. Questo è esattamente il motivo per cui, in questo articolo, parlerò delle top ten criptovalute nel 2022 in cui puoi investire.

Proprio l'anno precedente, il mercato delle criptovalute aveva toccato $ 3 trilioni. Il Bitcoin, il criptovaluta più famosa e popolare, ha anche raggiunto la soglia di $ 65.000 nel novembre 2021.

Questo ha portato molte persone ad essere attratte dal mercato delle criptovalute e a investire i loro soldi in esso. Soprattutto per i giovani investitori, è la criptovaluta che diventa la loro prima scelta per creare un asset digitale. Anche gli studenti universitari stanno investendo i loro soldi in criptovalute.

Fattori da tenere a mente quando si investe in criptovalute

Quindi, se vuoi investire in criptovalute nel 2022, in quali criptovalute dovresti scegliere di investire i tuoi soldi? Bene, se vuoi investire in criptovalute a lungo termine, devi scegliere quelle che hanno alti tassi di investimento, alta liquidità e alti volumi di scambio. È dopo aver considerato questi tre importanti fattori che devi scegliere la criptovaluta in cui vuoi investire i tuoi soldi.

Quando effettivamente ti siedi e cerchi di capire in quale criptovaluta dovresti investire i tuoi soldi tenendo a mente i fattori che giocheranno un ruolo vitale nel mercato del 2022, troverai molto di loro in linea. A partire da Bitcoin e Dogecoin fino a Ethereum e Tether, troverai un numero enorme di queste criptovalute online e, a un certo punto, potresti anche sentirti sopraffatto.

Ma non preoccuparti, in questo articolo ti fornirò tutte le informazioni che devi sapere prima di investire i tuoi soldi in criptovalute e ti farò anche conoscere le prime 10 criptovalute in cui dovresti investire i tuoi soldi a seconda di le loro tariffe, capitalizzazione di mercato e circolazione.

Le 10 migliori criptovalute per il 2022

Ecco un elenco delle prime 10 criptovalute in cui dovresti pensare di fare un investimento a lungo termine nell'anno 2022 –

Bitcoin (BTC) – Originariamente creato da Satoshi Nakamoto, Bitcoin (BTC) è stato creato per la prima volta nell'anno 2009 ed è stata la prima criptovaluta ad essere lanciata sul mercato. Proprio come le altre criptovalute, anche Bitcoin gira sulla blockchain. Una blockchain è una transazione di registrazione del libro mastro distribuita su una vasta rete di migliaia e migliaia di computer. Bitcoin e altre criptovalute simili vengono prodotte solo risolvendo enigmi matematici e crittografici che poi vengono verificati.

Questo è un processo molto sicuro che impedisce ai truffatori di entrare nel mercato. E perché dovresti investire in Bitcoin nel 2022? Ebbene, Bitcoin è il nome comune in quasi tutte le famiglie e questo è ciò che ha aumentato così tanto il suo valore. Qualche anno fa, avresti potuto acquistare Bitcoin per $ 500, ma a febbraio 2022 un Bitcoin costa circa $ 38.000. Sebbene i tassi di Bitcoin siano diminuiti drasticamente nel 2022, sicuramente aumenterà molto in futuro, rendendolo così un ottimo asset digitale.

E perché dovresti investire in Bitcoin nel 2022? Ebbene, Bitcoin è il nome comune in quasi tutte le famiglie e questo è ciò che ha aumentato così tanto il suo valore. Qualche anno fa, avresti potuto acquistare Bitcoin per $ 500, ma a febbraio 2022 un Bitcoin costa circa $ 38.000. Sebbene i tassi di Bitcoin siano diminuiti drasticamente nel 2022, sicuramente aumenterà molto in futuro, rendendolo così un ottimo asset digitale. E perché dovresti investire in Bitcoin nel 2022? Ebbene, Bitcoin è il nome comune in quasi tutte le famiglie e questo è ciò che ha aumentato così tanto il suo valore. Qualche anno fa, avresti potuto acquistare Bitcoin per $ 500, ma a febbraio 2022 un Bitcoin costa circa $ 38.000. Sebbene i tassi di Bitcoin siano diminuiti drasticamente nel 2022, sicuramente aumenterà molto in futuro, rendendolo così un ottimo asset digitale.

2. Ethereum (ETH) – Ethereum non è solo una criptovaluta, ma anche una piattaforma di scambio di criptovalute. Le sue caratteristiche uniche come contratti intelligenti, potenziale le applicazioni, fornite ai clienti, fanno di Ethereum la criptovaluta preferita di tutti gli sviluppatori di programmi. La sua funzione di contratto intelligente aiuta anche a eseguire automaticamente i token non fungibili (NFT).

E se ti stai chiedendo se Ethereum è buono come Bitcoin, beh, sì, lo è. Anche i prezzi di Ethereum sono aumentati enormemente dal 2016 al 2022. In passato, un Ethereum costerebbe circa $ 11 che ora è salito a $ 2700, il che dimostra che il suo valore è aumentato fino al 25.000%. Quindi, puoi anche investire i tuoi soldi in questa criptovaluta quest'anno e ottenere un enorme profitto negli anni successivi.

3. Tether (USDT) – Questa criptovaluta è abbastanza diversa dalle altre criptovalute sul mercato. A differenza delle altre criptovalute che sono indipendenti da qualsiasi altra valuta legale, Tether è una criptovaluta che è anche una stablecoin, il che significa che è supportata da valute legali come l'euro e il dollaro USA. Proprio per questo il valore di Tether è sempre uguale a uno di quei tagli.

Ciò significa anche che il valore di Tether deve essere più stabile e coerente rispetto ad altre criptovalute sul mercato. In teoria, Tether è una criptovaluta per quegli investitori che temono estremamente la volatilità del mercato degli asset digitali.

4. Binance Coin (BNB) – Un'altra forma molto popolare di criptovaluta è la moneta Binance. Questa criptovaluta consente ai suoi utenti di pagare commissioni e persino di fare trading su questa piattaforma. La piattaforma di scambio di Binance, creata solo pochi anni fa nel 2017, si è notevolmente ampliata ed è diventata una delle più grandi piattaforme di trading digitale anche nel 2022.

La piattaforma di scambio di Binance non solo facilita lo scambio di monete Binance, ma è anche un'ottima piattaforma per scambiare o scambiare altre criptovalute come Bitcoin ed Ethereum. Quando è iniziato nel 2017, il prezzo di una moneta Binance era di $ 0,10. Ma nel febbraio 2022, il prezzo di una moneta Binance è aumentato a $ 377, il che significa una crescita di circa 377.000%. Pertanto, questa è anche un'ottima opzione di investimento in criptovaluta quest'anno.

5. US Dollar Coin (USDC) – Proprio come la criptovaluta Tether, anche US Dollar Coin è una stablecoin. Come accennato in precedenza, la stablecoin è il tipo di criptovaluta supportata da una sorta di valuta fiat, in questo caso, il dollaro USA. Questa criptovaluta mira a raggiungere il valore del dollaro USA, ovvero 1 dollaro USA pari a 1 dollaro USA Coin ratio. Un'altra cosa importante che devi sapere su US Dollar Coin è che utilizza la criptovaluta Ethereum e puoi facilmente utilizzare questa criptovaluta per completare tutte le transazioni globali.

6. Cardano (ADA) – Questa criptovaluta è diventata così famosa grazie alla sua convalida proof-of-stake. È grazie a questo metodo che il tempo di transazione è notevolmente diminuito e, di conseguenza, ha anche ridotto il consumo di energia. Cardano ha anche un grande impatto sull'ambiente in quanto ha notevolmente ridotto l'aspetto competitivo e risolutivo dei problemi della verifica delle transazioni, a differenza delle altre criptovalute sul mercato come Bitcoin, Ethereum, ecc.

Oltre a questo, proprio come Ethereum, Cardano ha anche funzionalità di contratto intelligente che sono alimentate da ADA, che è la sua moneta nativa. Sebbene la crescita di Cardano non sia stata così massiccia come le altre criptovalute che ho menzionato in precedenza, Cardano ha avuto un tasso di crescita modesto quando è iniziato nel 2017, il prezzo di un ADA era di $ 0,02 ma ora è aumentato a $ 1,05.

7. Solana (SOL) – Questa criptovaluta è stata sviluppata principalmente per alimentare la finanza decentralizzata (DeFi), contratti intelligenti e anche app decentralizzate (Dapps), questa criptovaluta consente transazioni rapide e sicure. Questa criptovaluta funziona anche su meccanismi unici di proof-of-history e proof-of-stake ed è alimentata dal suo token nativo SOL.

È stato lanciato nel 2020 quando il suo prezzo era di circa $ 0,77. Ma ora i prezzi sono aumentati notevolmente a $ 100 per un SOL. Quindi, se stai pensando di investire i tuoi soldi in questa criptovaluta, direi che è una buona opzione.

8. XRP – Un'altra piattaforma di scambio e criptovaluta molto popolare, XRP è la criptovaluta creata dai fondatori di Ripple e quindi è sia una società di elaborazione dei pagamenti che una società di tecnologia digitale. Tuttavia, puoi utilizzare quella particolare rete solo per XRP per facilitare gli scambi.

È stato fondato per la prima volta nel 2017 quando il suo prezzo era fissato a $ 0,006, ma ora il prezzo di XRP è aumentato a $ 0,62. Quindi, se stai cercando una criptovaluta a basso investimento che possa darti buoni rendimenti in futuro, XRP è quella in cui dovresti investire.

9. Terra (LUNA) – Questo è un altro protocollo blockchain che utilizza stablecoin o fiat- criptovalute supportate. Terra è una criptovaluta che combina un'ampia gamma di valute legali e stabilità dei prezzi e, quindi, fornisce insediamenti veloci, sicuri e convenienti. Il TerraUSD è anche legato alle valute fisiche e la piattaforma Terra viene utilizzata anche per coniare più monete Terra.

Questa particolare valuta funziona anche su domanda e offerta. Nel 2021, il suo prezzo era di circa $ 0,64, ma in appena un anno i suoi prezzi sono aumentati a $ 51,39. Questo mostra quanto sarà redditizia questa criptovaluta nei prossimi anni e, quindi, un ottimo investimento da fare quest'anno.

10. Polkadot (DOT) – Le criptovalute utilizzano un certo numero di blockchain ma Polkadot è la criptovaluta che sta cercando di integrare le varie reti di criptovaluta e le varie reti blockchain in modo che tutte possano lavorare insieme in un'unica blockchain.

Questo cambierà il modo in cui vengono gestite le criptovalute. Polkadot è stato lanciato anche per la prima volta nel 2020 quando il suo prezzo era di circa $ 2,93, che ora è aumentato a $ 19,49. Pertanto, questa criptovaluta può anche essere un buon investimento quest'anno.

Perché le criptovalute sono il futuro?

Quindi la vera domanda è: le criptovalute sono il futuro degli investimenti digitali? Ebbene, i dati statistici mostrano che il numero di persone che hanno investito i propri soldi in criptovalute è aumentato di 66 milioni dal 2018 al 2020. Non solo, sia il settore privato che quello pubblico stanno pensando di regolare i loro accordi finanziari come effettuare pagamenti, investimenti, e valore memorizzato nel metodo delle criptovalute.

Ci sono più di 5000 criptovalute oggi sul mercato e quasi tutti stanno cercando di investire i propri soldi in criptovalute in questi giorni. Quindi significa che le criptovalute diventeranno il nuovo tipo di risorsa digitale? Ebbene, gli esperti ritengono che le criptovalute non solo diventeranno un bene importante come l'oro, ma anche molto più prezioso dell'oro nei prossimi anni.

È vero che le criptovalute non hanno valore intrinseco, ma è anche vero che hanno altri valori. Può essere utilizzato per effettuare pagamenti per acquistare beni e servizi, può essere utilizzato per memorizzare valori e può anche essere trattato come oro digitale. Sebbene il valore delle criptovalute sia notevolmente diminuito quest'anno, anche gli esperti di criptovalute ritengono che nei prossimi anni il valore della criptovaluta aumenterà soltanto.