La crittografia richiede attenzione extra. L'importo che invii a qualcuno in criptovalute non può essere contestato a un'autorità superiore come una truffa con carta di credito, in cui puoi contestare la transazione e riavere i tuoi soldi. È perché il mondo si sta ancora adattando al concetto di criptovaluta. Quindi, fino a quando non ci saranno leggi e contenziosi adeguati sulla criptovaluta e le sue truffe, la due diligence e la cautela sono la tua migliore opzione.

Ripensaci se ritieni che i social media siano la principale fonte di frode crittografica. Secondo l'analisi, la finanza decentralizzata (Defi) detiene quel credito, ed è inondata di truffe crittografiche.

Non credere mai a nulla sui social media. Qui scoprirai alcune strategie intelligenti per proteggerti dalle truffe crittografiche.

Truffa di criptovalute

La maggior parte dei truffatori di criptovalute segue il metodo standard per ingannare le persone sui social media impersonando celebrità o imitando marchi famosi. In questo modo, ingannano le persone facendole credere nei cosiddetti giveaways che raddoppieranno i loro soldi solo se depositano l'importo in un indirizzo di portafoglio specifico.

Beh, non appena invii i tuoi soldi all'indirizzo indicato, tutta la tua criptovaluta è sparita. Ma questo non rende affatto falso ogni giveaway sui social media.

Puoi anche trovare alcuni omaggi legittimi su Twitter e, per confermare che non si tratta di una truffa, tutto ciò che devi fare è indagare a fondo con una semplice ricerca su Google.

Una semplice ricerca su Google può rivelarsi un salvatore contro i truffatori. Prendiamo come esempio il giveaway “Burrito o Bitcoin'', organizzato da chipotle. Digitando semplicemente “Chipotle crypto giveaway” su google sono spuntati diversi articoli di pubblicazioni originali e famose come USA Today, CoinDesk e CNN.

Sì, una semplice ricerca su Google potrebbe fermare una truffa prima che accada. Ad esempio, l'ultima frode che ha coinvolto il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin sarebbe stata prevenuta cercando “Vitalik Buterin Crypto Giveaway". Tuttavia, i risultati si sono concentrati esclusivamente sulla truffa e non la promozione.

In secondo luogo, vai sul sito ufficiale per confermare l'autenticità del giveaway. Chipotle, Coinbase e Cash App, tutti avevano post ufficiali sul blog riguardanti omaggi bitcoin in cui fornivano informazioni sui termini e le condizioni del concorso. Non dimenticare di assicurarti di scorrere il sito Web ufficiale.

Ad esempio, il sito Web ufficiale dell'app cash è cash.app e non cashapp.com. L'artista della truffa creerebbe pagine false prendendo indirizzi dall'aspetto legittimo per ingannare le persone. Per saperne di più sulla truffa crittografica, guarda il video qui sotto. In questo video imparerai a conoscere diverse truffe crittografiche.

Criptografia degli account falsi

Il prossimo trucco che i truffatori di criptovalute potrebbero giocare su una vittima è sfruttare i segnali di fiducia come i segni di spunta blu su Twitter. Le piattaforme di social media hanno utilizzato i segnali di fiducia per verificare una fonte più alta. Tuttavia, non ferma affatto i truffatori. Le persone hanno iniziato a creare profili con segni di spunta blu per imitare i segni di spunta blu su Twitter e Facebook.

Inoltre, possono creare uno sfondo con segno di spunta blu che sembra abbastanza legittimo. Passa il mouse sopra il segno di spunta blu per confermarne l'autenticità. Verrà visualizzata una notifica sullo schermo con un messaggio per verificare che l'account sia verificato. Se passi il mouse su un account verificato di Facebook, riceverai un messaggio che dice:

“Facebook ha confermato che questo è il profilo autentico di questo personaggio pubblico.”

Gli account reali su Instagram seguono una leggera variazione. Hanno lo stesso i segni di spunta blu ma senza popup. Ma ciò non significa che non puoi distinguere tra un account ufficiale e il suo imitatore. Puoi verificare se l'account è un vero affare limitando il numero di follower e altri segnali.

Ad esempio, l'account Instagram ufficiale di Mark Cuban ha solo 1,7 milioni di follower, mentre i suoi account falsi solo 31 follower. Ricorda di non fidarti ciecamente di questa soluzione. Gli hacker hanno sviluppato un modo per violare con successo la sicurezza di Twitter e assumere il controllo del suo account Twitter ufficiale.

Dopo questo, hanno fatto circolare notizie su false truffe di omaggi di criptovalute. Account famosi come quelli di Kanye West, Barack Obama, Apple e Uber sono stati vittime di questo atto in passato.

Devi fare attenzione alla prossima cosa sospetta se vedi qualcuno che usa i domini Ethereum come parte dei suoi handle. Questa pratica è adottata da molte persone legittime ma non verificate ufficialmente. Se non hai idea di cosa stiamo parlando qui, un dominio Ethereum viene utilizzato per creare scorciatoie per condividere la tua identità su Blockchain di Ethereum.

Molti nomi noti utilizzano un dominio ETH, come Vitalik Buterin, il partner di investimento di Andreeson Horowitz Chris Dixon, l'influencer di token non fungibili (NFT) Farokh Sarmad e persino la socialite Paris Hilton. Il nome di dominio ETH ha recentemente sviluppato una semi verifica per le persone. Ma non è così vantaggioso come pensi.

Significa semplicemente che più truffatori sarebbero attratti dalle maniglie dell'ETH. Ciò li influenzerebbe semplicemente a sfruttare le maniglie dell'ETH per creare falsa credibilità e prendere in giro individui innocenti. Lascia che ti diamo un'idea di come sarebbe un account Instagram falso.

Ci sono diversi account utilizzati per eseguire truffe sugli omaggi di criptovalute quando sono completamente attivi e prosperi. In un caso, l'artista della truffa è riuscito a convincere 640.000 persone a seguire questo account. C'è la possibilità che questo individuo possa aver usato dei bot o portato dei seguaci per dimostrare la sua legittimità. Tuttavia, se osservi, puoi scoprire molte bandiere rosse.

Per prima cosa, cerca il segno di verifica. Se guardi da vicino, potrebbe mancare il segno di spunta blu ufficiale. La seconda bandiera rossa era che questa persona potrebbe aver sbagliato a scrivere il nome come “Ethereum'' come “Etereum” nelle storie che ha pubblicato sull'account. Gli errori grammaticali o le parole errate vengono spesso ignorate ma possono essere l'indicazione più significativa di una possibile frode sui social media.

Twitter e le truffe

Ti abbiamo già parlato della mente intelligente degli hacker in precedenza in questo articolo. I truffatori sono diventati intelligenti e hanno scoperto modi per violare i protocolli di Twitter e impossessarsi degli account di nomi famosi. Lo fanno ormai da un po' di tempo e hanno fatto credere alle persone con successo nelle loro truffe.

La maggior parte delle violazioni dei social media negli ultimi anni è un esempio scarso. Gli hacker entrano negli account di celebrità famose e di altri A-listers, e gli account Twitter verificati più piccoli non sono al sicuro dal loro crimine ora.

Recentemente, qualche truffatore ha violato l'account ufficiale di Troy Stecher, che sembra essere un giocatore di hockey di Detroit. Ha modificato l'account per assomigliare a "Saturday Night Live" e l'ha utilizzato per inviare le truffe dei giveaway.

Dopo aver violato account verificati più piccoli, i truffatori li usavano per commentare o rispondere ad altri account di alto profilo o tweet virali per diffondere le loro truffe.

Mahbod Moghadam riassume perfettamente questa tecnica. Il fondatore di Rap Genius e Hella Doge dice:

"Nessuno legge i tuoi tweet, ma legge le tue risposte ai tweet di personaggi famosi."

Attenzione se sei arrivato con qualche tipo di commento o risposta sotto un post che include un omaggio o se ti arricchisci rapidamente con la criptovaluta perché c'è una probabilità del 100% che sia una truffa completa.

Video live YouTube fraudolenti

Un altro trucco adottato dagli hacker in cui cade la maggior parte delle persone sono i video live di YouTube. I video live di YouTube sono diventati una fonte di molte frodi quest'anno. Secondo il ricercatore Satang Narang, gli omaggi live di YouTube hanno frodato 8,9 milioni di dollari dagli investitori in un solo mese.

In che modo un truffatore utilizzerebbe una diretta su YouTube per frodare le persone?

In primo luogo, creano un video dal vivo che consiste principalmente in contenuti rubati. Quei video dal vivo imitano un tipo di alta autorità responsabile della criptovaluta. Troverai un link omaggio nella descrizione del video più avanti. Lì ti verrà chiesto di trasferire la tua criptovaluta.

I truffatori evitano la revisione dei contenuti di YouTube utilizzando una funzione live fino al termine del video. Per evitare una truffa sui social media sulla maggior parte delle piattaforme social, tutto ciò che dovevi fare era una semplice ricerca. Ma cosa bisogna fare per prevenire una truffa su YouTube? Vedi sotto alcuni trucchi per verificare la legittimità di un canale youtube.

Controlla il numero di video che il canale ha pubblicato. Se ne ha solo una manciata, allora è una bandiera rossa. Youtube utilizza un badge di verifica grigio sui suoi account ufficiali. Controlla se è presente o meno.

Più il canale è vecchio, più è affidabile. Dovresti controllare la data di creazione del canale. Per farlo, vai nella sezione delle statistiche e scopri quando è stato creato il canale. Se è recente, ci sono le massime possibilità di frode. Attento!

In seguito, se vedi una sessione dal vivo, controlla se occupa l'intero schermo o meno. I video live di Youtube utilizzerebbe sempre l'intero schermo. Ma se noti che il video sta rinunciando solo a metà dello schermo, allora è uno schermo possibile. Questa logica prevede che i truffatori utilizzino metà schermo in modo che il loro cosiddetto link giveaway sia visibile.

Crypto Catfishing

I pescatori di criptovalute e gli account falsi sono intrufolati nei messaggi diretti delle persone per separarli dalle loro criptovalute. Non è sempre una truffa.

Ad esempio, Busta Rhymes ha trovato il suo designer NFT tramite DM di Twitter. Tuttavia, ciò non significa che dovresti chiudere un occhio su questo problema. Per lo più i truffatori inserirebbero i tuoi messaggi e condividerebbero link dall'aspetto legittimo.

Non fare mai clic su un link inoltrato nella tua casella di posta, soprattutto non senza un controllo in background. C'è sempre una probabilità del 99,9% che si tratti di una truffa.

Eric Charles della piattaforma NFT Origin Protocol ci dice di identificare i DM legittimi e fraudolenti su Twitter:

Darei un'occhiata al profilo della persona su Twitter, anche se presumo che i [DM] siano truffe. Posso dire se un account Twitter è autentico dalla sua attività, dallo stato di verifica e da quando è stato creato.

Pensieri finali

La crittografia richiede cure extra. L'importo che invii a qualcuno in criptovalute non può essere contestato a un'autorità superiore come una truffa con carta di credito in cui puoi contestare la transazione e riavere i tuoi soldi. È perché il mondo si sta ancora adattando al concetto di criptovaluta. Quindi, finché non ci saranno leggi e contenziosi adeguati sulla criptovaluta e le sue truffe, due diligence e cautela sono la tua migliore opzione.