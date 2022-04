Questo articolo ti aiuterà a capire cos'è un bot di trading di criptovalute, perché le persone fanno trading con i bot, come funzionano, come sceglierne uno e ti mostrerà tre dei nostri software di trading preferiti.

Il tempo e la marea non aspettano nessuno e il mercato finanziario incarna questa narrativa, in particolare quando si tratta di trading di criptovaluta. Di conseguenza, una strategia di trading sicura e accuratamente calibrata è importante. A differenza dei mercati azionari convenzionali, il mercato delle criptovalute non si ferma mai, rendendo molto difficile monitorare le attività di mercato, ridurre gli errori e garantire la disciplina del trading 24 ore al giorno, 12 mesi all'anno, tranne che con l'aiuto di bot di criptovalute.

Cos'è un bot di trading?

In parole povere, un bot è un programma software automatizzato che opera su Internet, eseguendo attività ripetitive in modo più efficiente degli esseri umani. Secondo Imperva, più della metà del traffico Internet (51,8%) comprende bot che interagiscono con utenti, pagine, ricerca di contenuti, e svolgere altri compiti assegnati.

Il trading di criptovalute condivide le stesse somiglianze. Sono programmi progettati per eseguire determinate attività in base a parametri predeterminati utilizzando l'intelligenza artificiale. Non ci saranno più scambi persi o opportunità di scambio con i bot di trading. Impostandolo per eseguire una strategia definita, acquisterà, venderà e manterrà un asset in modo efficiente e tempestivo indipendentemente dal giorno, dall'ora o dalla posizione in qualsiasi parte del mondo.

Come funzionano i robot di trading di criptovalute?

I bot di trading eseguono operazioni per tuo conto analizzando i segnali sugli scambi di criptovalute ed effettuando ordini in base a impostazioni predefinite. Per fare trading su uno scambio di criptovalute, devi autorizzare il bot a svolgere queste attività su il tuo account tramite Chiavi API (Interfaccia del programma applicativo). Tieni presente che puoi revocare questo accesso in qualsiasi momento.

I robot di trading di criptovalute operano sul mercato in tre fasi importanti:

Generatore di segnale

Il bot fa il lavoro di un trader qui facendo previsioni e scoprendo possibili operazioni sfruttando l'analisi tecnica e gli indicatori dei dati di mercato.

Allocazione del rischio

Qui, il bot distribuisce il rischio commerciale in base a una serie di parametri da te impostati. Questa fase in genere determina l'entità del capitale assegnato a un'operazione.

Fase di esecuzione

Le criptovalute vengono acquistate e vendute in base a indicatori di mercato, segnali e regole di trading predeterminate. Qui, i segnali vengono convertiti in richieste di chiavi API che gli scambi crittografici interpretano ed eseguono.

Perché dovresti usare un bot di criptovalute

I computer utilizzano l'intelligenza artificiale per eseguire calcoli ed eseguire simulazioni in tempo reale oltre un milione di volte più velocemente degli esseri umani senza commettere errori. Hanno un'ampia capacità di memoria e velocità di calcolo super veloci che garantiscono un alto grado di precisione.

Crypto Bots elimina l'errore umano

Molti fattori contribuiscono agli errori umani negli scambi, comprese le emozioni, la distrazione e la possibilità di prendere decisioni basate sull'impulso anziché sulla ragione.

D'altra parte, i bot prendono decisioni di trading in base agli input. Quando un bot riceve input accurati, eseguirà azioni rilevanti come determinato dalle tue impostazioni di scambio.

I robot di trading di crittografia obbediranno ai tuoi input, strategie e ordini e opereranno secondo le regole stabilite. Sono programmati per elaborare ed eseguire istruzioni in base alle tue istruzioni.

I robot per il trading di criptovalute possono svolgere più compiti

Poiché i robot di trading di criptovalute possono eseguire molte attività contemporaneamente, sono estremamente utili. Ad esempio, è quasi impossibile per gli esseri umani agire contemporaneamente come maker e scalper in tre mercati diversi mentre scambiano più criptovalute su due o più scambi.

Inoltre, un bot può analizzare i segnali dei mercati, parteciparvi e continuare a funzionare finché le strategie predefinite impostate sono ancora in gioco, il che alla fine porterà a profitti.

Analizzano i mercati ed eseguono operazioni a grande velocità

Le aziende e i privati ​​utilizzano computer ad alta frequenza per analizzare i segnali del mercato e ottenere un vantaggio sugli altri. La macchina con un'enorme potenza di calcolo può eseguire calcoli ed eseguire operazioni più velocemente dell'essere umano più veloce in vita. Alcuni trader di criptovalute utilizzano anche software e impostazioni di sistema ottimali per aumentare la velocità di scambio. Può essere un bot DCA o qualsiasi altro metodo.

Un bot di criptovalute analizza la tua strategia e i tuoi dati di trading. Elimina quanto segue durante l'esecuzione di operazioni:

Esitazione

Tempo scarso

Errore umano

Emozioni umane

L'eliminazione di questi fattori umani e il fatto che non hai bisogno di stare seduto davanti al tuo computer tutto il giorno per monitorare ed eseguire operazioni è uno dei motivi per cui dovresti usare un bot di criptovalute

I bot possono leggere i modelli di mercato e agire in base agli input

I robot per il trading di criptovalute sono efficaci perché possono interpretare le strategie, leggere i mercati in modo accurato, eseguire operazioni e regolare le posizioni di trading di conseguenza. Sia che tu stia negoziando a lungo termine o semplicemente implementando tecniche pensate solo per correre un po', tienilo a mente.

Inoltre, i bot di trading regoleranno le posizioni di mercato in base alla tua propensione al rischio e alle impostazioni commerciali che hai selezionato. Se colleghi il tuo bot ai feed di mercato, accederanno alle informazioni di mercato per fare scambi migliori decisioni. Tuttavia, i bot sono limitati nella loro interpretazione della speculazione e di alcuni aspetti della vita, indipendentemente dal loro accesso ai dati. È qui che potresti dover entrare.

Il bot esegue le strategie più velocemente

Molti robot di trading di criptovalute utilizzano spesso una tecnica che trae profitto da piccole fluttuazioni di prezzo. Questo metodo è chiamato Scalping. Questa strategia è comune anche tra i trader umani. Tuttavia, richiede molto tempo perché richiede l'analisi di diverse piccole transazioni per realizzare un profitto.

I robot di trading sono perfetti per questa strategia di trading perché automatizzano il processo. Il bot farà trading per te continuamente ogni volta che le circostanze del mercato lo faranno senza che tu sia seduto al computer tutto il giorno. Questa strategia ti assicura di guadagnare anche quando non stai monitorando attivamente il mercato delle criptovalute.

I bot di trading di criptovalute sono redditizi?

Un bot per il trading di criptovalute ti aiuterà a prendere decisioni commerciali informate ed eliminare le emozioni e le distrazioni che possono portare a perdite. Tuttavia, un trading bot è solo un programma per computer e non garantisce profitti. Possono diventare meno efficienti durante i momenti di elevata volatilità del mercato.

Rischi derivanti dall'utilizzo di un bot di trading

Crypto Trading Bots non è privo di rischi al 100%. Pertanto, fai attenzione e fai molte ricerche. Prima di attivare un bot di trading, comprendi i fondamenti del trading di criptovalute e le varie strategie di trading. Gioca sulle piattaforme di trading virtuali, fai molta pratica e prova le strategie prima di iniziare un trading dal vivo.

Come scegliere un bot di criptovalute

Recentemente, c'è stato un notevole aumento del numero di piattaforme di trading automatizzate ed efficienti tra cui scegliere. Le piattaforme di trading cercano di semplificare il processo. Questo per aiutare gli appassionati di trading a ottenere il massimo dai loro servizi di trading. Di seguito evidenziamo alcuni dei fattori importanti da considerare prima di scegliere un bot per il trading di criptovalute

Credibilità

È essenziale condurre ricerche e due diligence sul bot che intendi implementare per le operazioni. Non scegliere qualsiasi bot di trading che incontri durante la ricerca.

I bot sono creati dagli sviluppatori e, per eseguire le tue azioni, devono accedere al tuo account di scambio. Di conseguenza, la credibilità dei creatori è importante quando si decide su quale bot accontentarsi.

Qual ​​è la reputazione dei costruttori nella comunità del trading di criptovalute? Misura le recensioni degli utenti per determinare se sono efficaci, affidabili e affidabili.

Inoltre, considera la partecipazione commerciale dello sviluppatore e da quanto tempo è in attività. Infine, prima di spendere i tuoi soldi per un bot di trading, accertati se gli sviluppatori continueranno a fornire supporto e aggiornamenti ai propri utenti.

Cambi

Nota, non tutti i bot di trading di criptovalute sono compatibili con tutti gli scambi di trading. Pertanto, accertati che il tuo bot preferito possa fare trading sulla tua borsa preferita prima dell'acquisto. Scegli un bot di criptovalute in grado di eseguire le tue istruzioni sulle borse che preferisci.

Impostazioni

Considera le numerose funzionalità e opzioni disponibili sul bot. Un bot commerciale non è un software magico che genera denaro. Invece, è un software che richiede l'impostazione per rimanere redditizio. Un buon bot di trading dovrebbe avere molte opzioni personalizzabili.

Alcuni dei migliori robot di trading per criptovalute

Questo è un software basato su cloud che automatizza i tuoi scambi di criptovalute. Funziona su scambi di criptovaluta come Huobi e Binance. Questo bot può essere utilizzato per corto, lungo o per eseguire l'automazione personalizzata come ritieni opportuno. L'interfase utente è intuitiva, non addebita commissioni di trading e dispone di una sicurezza ferrea per proteggere gli utenti dagli attacchi informatici.

Questo bot è stato rilasciato nel 2018 ed è diventato rapidamente popolare nella comunità di criptovalute. Puoi eseguire il solito acquisto e vendita. Consente inoltre il social trading, il backtesting e il ribilanciamento. Il bot ha una versione gratuita che include molte delle funzionalità della conveniente versione a pagamento. Shrimpy è compatibile con Kraken, Coinbase Pro e KuCoin.

Questo è un bot avanzato più costoso dei primi due. È stato rilasciato nel 2014 e supporta numerosi scambi di criptovalute. Consente l'accesso a più bot che possono essere impostati per implementare strategie commerciali su valute e borse diverse contemporaneamente. Questo bot viene eseguito sulla piattaforma cloud; in quanto tale, non perderai un'opportunità di scambio anche se dormi.

Conclusione

Nota, i robot per il trading di criptovalute sono solo programmi per computer e anche i più sofisticati non sono immuni ai capricci delle fluttuazioni del mercato delle criptovalute.

Inoltre, questi programmi non sono strumenti ferrea per generare denaro senza sforzo umano o adeguate ricerche di mercato da parte tua. Tuttavia, i bot possono aiutarti a raggiungere il pareggio e realizzare profitti se investi tempo e sforzi per imparare come funzionano e configurarli correttamente.

In qualità di investitore nel volatile mercato delle criptovalute, adotta misure per mantenere i tuoi fondi al sicuro. Se stai implementando sistemi automatizzati per fare trading sul mercato, scegli programmi che garantiscano la sicurezza dei tuoi fondi.

Ci sono molti bot là fuori e non tutti sono sviluppati da persone che vogliono aiutarti a trarre profitto da trading di criptovalute. Di conseguenza, abbiamo incluso tre suggerimenti che possono aiutarti a iniziare.

Buon trading!