Le truffe nel web sono all'ordine del giorno, ma ancora una volta si parla delle criptovalute. Aiden Plederski sembra avere preso i soldi di 140 investitori solo per poi perderli senza riuscire a giustificare come. La somma? Si tratta di 35 milioni di USD.

Nel mondo delle criptovalute non è facile scovare gli imbroglioni, ma spesso affidarsi a ragazzi molto giovani e credere a guadagni stratosferici in brevi periodi non è la mossa migliore.

Un sedicente trader di criptovalute canadese sarebbe il protagonista di uno degli episodi più iconici del mondo digitale.

Sembra, infatti, che un certo Aiden Pleterski, soprannominatosi "Crypto King" abbia dato vita a una sorta di grosso scandalo in cui 140 persone hanno perso i loro soldi.

Questi investitori, abbagliati dai profitti del trader canadese che operava nel mercato delle criptovalute, sembrano aver deciso di affidare a lui i propri risparmi per poi restare con un pugno di mosche in mano.

Tuttavia il caso è particolare: nonostante i ribassi del mercato e il lifestyle abbastanza costoso del giovane, non si riesce bene a capire come si siano potuti volatilizzare circa 35 milioni di USD!

L'avvocato degli investitori truffati ammette che la questione è molto spinosa.

Norman Groot, fondatore di uno studio legale che si occupa di recupero fondi nel caso di frodi, ha ammesso che ci si dovrebbe rivolgere direttamente alla Commissione Titoli dell'Ontario e alle forze dell'ordine.

Ma vediamo cos'è accaduto un po' più nel dettaglio e scopriamo chi è questo fantomatico "Crypto King".

Chi è Aiden Pleterski?

Il giovane è diventato famoso in breve tempo ma la sua fama si è rivelata essere una truffa dall'inizio alla fine.

Aiden Pleterski nasce in Canada e a soli 22 anni viene elogiato da riviste abbastanza famose in territorio nazionale e da siti come il Daily Caller, per le sue doti da trader in criptovalute.

Tuttavia con il tempo si scoprì che egli stesso aveva commissionato gli articoli che parlavano di lui e questo è stato solo l'ultimo scandalo.

Considerato un genio delle criptovalute, era seguito da moltissimi fan su social come Instagram e Tik Tok, sempre a bordo di lussuosi veicoli e in abiti costosi, cose che lo facevano sembrare un giovane uomo d'affari!

Aperto, però, il vaso di Pandora, tutte le menzogne sono venute fuori e la truffa più grande di cui è stato accusato lo vede protagonista della perdita di 35 milioni di USD per conto di 140 investitori che gli avevano affidato i propri risparmi.

Il Crypto King: uno stile di vita troppo costoso

Il ragazzo canadese si è ritrovato con molte persone desiderose di affidare il proprio denaro perché lui lo investisse e facesse la loro fortuna con le criptovalute.

Egli si era anche autoproclamato Crypto King e questo nome non ha fatto altro che ingigantire la sua fama!

Il furbo trader, oltre a pagare degli articoli a lui dedicati, aveva quattro auto in leasing, 11 veicoli davvero lussuosi e viaggiava spesso su jet privati che stupiva non poco!

Inoltre, cosa non da poco, abitava in una villa a ridosso di un lago dove pagava $45.000 di affitto mensile in Burlington, Ontario.

Una vita un pò troppo costosa, non credete? Eppure i legali dicono che non è comunque abbastanza per giustificare la perdita di 35 milioni di dollari statunitensi in così breve tempo.

L'accordo del trader con gli investitori

Ovviamente c'erano degli accordi tra la gente che aveva affidato i propri risparmi al Crypto King e quest'ultimo.

Il canadese oggi 23enne aveva fondato la società AP Private Equity Limited per investimenti in criptovalute e valuta estera, oggi accusata di due frodi in casi separati depositati alla CBC di Toronto.

I termini dell'accordo generalmente erano questi, come testimoniato da una delle vittime, Diane Moore: una divisione 70-30 su eventuali plusvalenze (con il 70% per lei e il 30% per Pleterski), un impegno che l'investimento iniziale sarebbe stato interamente rimborsato in caso di perdita e guadagni dal 10 al 20 per cento ogni due settimane, secondo il suo contratto d'investimento.

Insomma cifre un pò da capogiro, non credete? Forse per chi possiede esperienza nel mondo del trading, ma non per la gente che si è fidata, ignara, degli accordi offerti da Aiden Pleterski, alias Crypto King.

Il caso truffa: dove sono finiti i soldi?

Una situazione molto complicata che vede coinvolto un giovane ventenne che probabilmente ha creduto di potere giocare con i risparmi di persone che non sanno nemmeno se lui abbia davvero fatto trading.

La questione non è ancora chiara e si sta cercando di capire dove siano finito 35 milioni di USD che più di 140 investitori avevano affidato al giovane.

In una riunione, Pleterski ha affermato di aver perso la maggior parte dei soldi che gli erano stati dati tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 a causa di una serie di margin call e trade sbagliati. Tuttavia, al 29 agosto, nessuna prova era stata ancora fornita per dimostrarlo.

Alla domanda sulla sua tenuta dei registri per i fondi d'investimento, Pleterski ha detto all'incontro che era molto disorganizzato e che non teneva traccia dei propri conti.

Sembra che le vittime come Diane Moore non vedranno presto i loro soldi, ma questo insegna solo come in un mercato come quello delle criptovalute servano garanzie e ricerche aggiuntive senza cui si può arrivare a perdere i propri risparmi.

