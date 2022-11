Non abbiate paura del mercato, anche se si tratta delle criptovalute. Ci sono molte truffe in giro, è vero, ma è possibile evitarle semplicemente facendo attenzione ad alcuni campanelli d'allarme. Ecco 6 cose che vi propongo di fare per prevenire eventuali disastri.

Oggi non è difficile essere truffati online, anzi. Sembra che moltissime persone siano vittime di cyber criminali o di semplici malcapitati improvvisati che usano il web per adescare le persone meno esperte e garantirsi benefici a loro discapito.

Questo fenomeno ha visto una crescita anche dopo l'avvento e la diffusione delle criptovalute, spingendo sempre più gente a temere un approccio a questo genere di mercato.

Tuttavia l'esperienza paga e, come tale, permette di essere più accorti o di sviluppare degli atteggiamenti capaci di allontanare potenziali pericoli come furti di account, identità, o delle nostre criptovalute.

Quello che andremo adesso a vedere è una serie di 6 semplici cose da fare che potrebbero fare la differenza quando approcciamo gli asset digitali ormai enormemente diffusi (ma non per questo sempre di facile comprensione) con cui personaggi dalle dubbie intenzioni possono metterci nel sacco!

Ci sono svariati campanelli d'allarme nel Web3, ma queste poche e semplici accortezze saranno già un'arma più che valida nella lotta ai cyber criminali.

Proteggi il tuo portafoglio digitale

Quando cominciamo a operare nel mercato crypto sappiamo di dovere aprire il cosiddetto "digital wallet", il nostro portafoglio digitale.

La protezione di questo e del vostro account viene prima di tutto!

Per investire in criptovalute abbiamo bisogno di chiavi private. Se un'azienda ti chiede di condividere i tuoi codici identificati o le tue chiavi per partecipare a un'opportunità di investimento, è molto probabile che qualcuno stia mascherando cattive intenzioni.

Tutti i codici e le tue password devono essere private, mai condivise.

Meglio se utilizzi un wallet con più codici identificativi.

Investi solo in ciò che conosci

Non ti gettare a capofitto in qualcosa che ti è nuovo. Inutile cercare di afferrare un'opportunità all'interno di un mercato che non conosciamo, i rischi che corriamo sono molto più alti dei vantaggi che potremmo trarne. Se ti accorgi di non comprendere bene una blockchain o il progetto che sorregge una crypto, devi informarti.

Studia l'argomento, approfondisci la questione e solo dopo, se ne sei davvero convinto, lanciati all'acquisto o partecipa a un'iniziativa che vede gli asset digitali protagonisti.

Fare questo potrebbe farti risparmiare tempo e molto denaro!

Prova a trasferire criptovalute e denaro poco per volta: attenzione alle App trappola

Potrà capitarti di trovare un App o una criptovaluta che ti offre denaro o crypto gratuite in cambio di un trasferimento dal tuo conto: ecco, stanne alla larga.

Quando scarichi un App devi sempre farlo da piattaforme autorizzate come Apple Store o Play Store, ignora siti di dubbio intento.

Inoltre se devi testare il trasferimento o la conversione di denaro o criptovalute, fallo poco alla volta e più di un paio di volte.

Non trasferire ingenti capitali, solo perché la prima volta è andata bene e soprattutto non farlo subito dopo avere scaricato la nuova applicazione di turno!

Marketing radicale, siate scettici anche se si tratta di VIP

Quante volte vi è capitato di osservare video o foto di personaggi famosi che pubblicizzavano una crypto o un NFT?

State molto attenti.

Ovviamente tutte le società fanno pubblicità, questo si sa.

Tuttavia molti truffatori utilizzano il web, o i social media per raggiungere quante più persone possibili nel più breve tempo possibile, per raccogliere denaro velocemente , sfruttando la fama di personaggi che magari non hanno mai sentito nominare del progetto.

Se ritieni che il marketing per un'offerta di criptovalute sembri pesante, troppo "radicale" o faccia affermazioni stravaganti senza sostenerle con i fatti, sii scettico!

Lo scetticismo può essere necessario per non lasciarsi abbindolare da qualche foto o qualche influencer pagato profumatamente e permette d'individuare diversi segnali d'allarme.

Informatevi bene sui pilastri su cui questa o quella nuova criptovaluta fondano, che non siano solo VIP la cui immagine è stata sfruttata a loro insaputa, piuttosto che pubblicità ingannevoli.

Promesse di enormi profitti? Controllate il Whitepaper

Molti di noi non vedono l'ora di fare soldi in modo rapido e poco faticoso.

E spesso veniamo attratti da chi promette profitti stratosferici, ma la verità è più dura di così.

Sappiate che non esistono compagnie capaci di promettere ritorni con il 100% di certezza, soprattutto legalmente parlando. Quando vi si parla di cose del genere, perciò, piuttosto che credere solo alle parole, date un'occhiata al whitepaper di un progetto fondato su blockchain o criptovalute.

Questo è un report in cui sono fissati dettagliatamente tutti i punti fondamentali di un progetto crypto, fatto di fatti, dati e concretezza. State alla larga dai progetti che non lo hanno o che lo presentano in modo scialbo parlando solo di guadagni imprecisati.

Diversificate e abbiate un corretto money management

L'ultima cosa da fare per impedire al Web3 di catapultarci in un incubo è una pratica che riguarda il mondo degli investimenti più in generale, non solo quello delle criptovalute.

Quando investite il vostro denaro, utilizzatene solo in parte.

Suddividete il vostro capitale, sempre e solo quello che potete permettervi di perdere, e distribuitelo tra più criptovalute, asset o progetti di vostro interesse.

In questo modo, pur potendo incontrare qualche truffa o perdita, avrete sempre maggiori possibilità di successo grazie a un buon money management e alla diversificazione.

Leggi anche:"Investimenti fraudolenti in criptovalute: 10 truffe comuni da evitare assolutamente"