Una popolazione giovane, un'alta inflazione della moneta locale e un ridotto potere d'acquisito creano le basi di un terreno fertile per far scoppiare il boom delle monete digitali.

"L'inverno delle criptovalute" sembra non essere così freddo in Turchia dove milioni di persone continuano ad investire giornalmente senza farsi prendere dal panico per la caduta del valore dei bitcoin. Ci sono diverse ragioni che spingono i cittadini turchi a investire, le stesse che determinano dinamiche comuni in altri Paesi afffini.

Una popolazione giovane, un'alta inflazione della moneta locale e un ridotto potere d'acquisito creano le basi di un terreno fertile per far scoppiare il boom delle monete digitali. Ma tra tutti quante persone valutano la sostenibilità delle proprie scelte nel momento dell'investimento?

Gli investitori turchi puntano sul futuro delle criptovalute

La Turchia è l'esempio lampante di come le monete digitali possano aprire uno spiraglio di luce in una situazione economica poco stabile e senza un piano di crescita innovatore. La presenza di una popolazione molto giovane rompe le dinamiche tradizionaliste e si apre verso un cambiamento immediato.

Lo scorso anno è stato registrato un valore di età media pari a 33,1 anni, il che fa della Turchia il Paese più giovane d'Europa.

I giovani si trovano di fronte a poche opportunità e soprattutto a dover soddisfare nuove necessità con un budget inferiore alle aspettative. Il basso potere d'acquisto infatti genera frustrazione perchè non c'è una vera ricompensa per il lavoro svolto e ciò comporta la ricerca di nuove soluzioni.

Leggi anche: Venezuela: perché le criptovalute non aiutano ad uscire dalla crisi

Fattori rilevanti: l'alta inflazione e il basso potere d'acquisto

I trader più determinati non si sono fatti prendere dal panico per la caduta del Bitcoin anche se negli ultimi due anni la volatilità si è fatta sentire pesantemente. Lo scorso anno il bitcoin ha raggiunto i suoi massimi storici e quest'anno ha perso il 70% del suo valore.

Come in altre nazioni, la moneta turca è soggetta a forti alterazioni di mercato e dopo la pandemia il Paese soffre di un'alta inflazione che ovviamente fa lievitare i prezzi. Sommando questo fattore all'alta disoccupazione e ai bassi stipendi lo stile di vita diventa insostenibile.

Ancora una volta le monete digitali sono una speranza per coloro che optano per nuove forme di investimento che generino realmente un guadagno a lungo termine. Secondo Ismail H. Polat, un docente di media presso la Kadir Has University di Istanbul, stima che "circa 10 milioni di cittadini turchi abbiano acquistato criptovalute almeno una volta".

La curiosità di molti e le storie di successo attirano i giovani a buttarsi nel nuovo mondo digitale. Quante persone sono a conoscenza delle conseguenze dei propri investimenti

Leggi anche: La Francia ha scelto Parigi come capitale dell'innovazione cripto

Dove sono gli investitori consapevoli

Un investitore consapevole valuta le proprie decisioni in base alla strategia ESG: Environmental, Social & corporate Governance. Ci sono infatti diversi approcci all'investimento e alla crescita economica ma è chiaro oramai che senza seguire i criteri della sostenibilità non ci saranno risultati positivi a lungo termine.

Per non cadere nell'errore di ottenere un beneficio a discapito di un danno altrui numerose piattaforme di investimento mettono a disposizione dati pubblici per la trasparenza dei processi interni. Per scambiare una criptovalute entrano in gioco una serie di fattori che a prima vista restano occulti.

Nel mondo virtuale dove tutto è intangibile, uno sbaglio che si commette è pensare che le criptovalute siano come l'aria. In realtà sono fatte di componenti fisici altamente sofisticati, richiedono energia elettrica per funzionare, sistemi di raffreddamento e uno smaltimento speciale.

Leggi anche: Di cosa sono fatte le criptovalute?

Gli investitori turchi hanno fretta e poco da perdere

I giovani pieni di vita e di energia in generale cercano di ottenere ciò che vogliono nel più breve tempo possibile per soddisfare le necessità a breve termine. Nel caso di una giovane famiglia allora la questione diventa più complicata perchè affrontare i problemi quotidiani degli altri (i bambini) giustifica quasi ogni scelta.

Questa tendenza è uguale per qualsiasi Paese ma particolarmente evidente laddove la maggior parte della popolazione è molto giovane e vive una crisi economica prolungata.

Le prospettive di interesse dei turchi verso la sostenibilità non sono tra le più rosee perchè il fatto di vivere in un mondo con alte richieste lavorative ed educative senza prospettive di lavoro e di guadagno è limitante. Nonostante ci sia molta più informazione oggi i giovani sembrano confusi e demoralizzati.

I beni basici come una buona alimentazione, una casa e un buon lavoro sono un obiettivo difficile da raggiungere sia in termini economici che etici. Non solo l'alta inflazione rende difficile la vita ma anche il fatto di essere a conoscenza di quali sono le conseguenze a livello globale delle proprie scelte.

Finchè non ci sarà un piano politico di crescita sostenibile e di cambiamento della qualità di vita sarà dura giudicare le scelte dei giovani d'oggi.