Non si registrano miglioramenti nel Paese "Down Under". In Australia, infatti, sono ben 3 gli ETF che hanno chiuso battenti, ritirando le quotazioni dal mercato a causa del cosiddetto crypto winter che, a quanto pare, non ha ancora finito di fare tremare gli investitori.

Nonostante il miglioramento degli ultimi giorni, sembra che per il mercato crypto non ci sia tregua: i numeri non sostengono ancora il settore come facevano nel 2021. Continuamente ci ritroviamo con la nascita di società nuove che mirano ad afferrare una fetta del settore, ma non sembra essere più semplice come prima.

Molte nascono per morire o scomparire poco dopo, ad un ritmo che si mostra a dir poco frenetico. Ultime notizie dal mercato, in particolare provenienti dal Paese più a sud del mondo, l'Australia, sembra proprio sottolineare questo!

Sono 3, infatti, gli ultimi ETF lanciati nel mercato australiano lungo il 2022 che non hanno nemmeno potuto festeggiare il "primo compleanno" a dover essere ritirati a causa delle condizioni non proprio favorevoli del settore.

Vediamo quali sono e cosa gli è accaduto.

Che cos'è un ETF?

Quando decidiamo d'investire e creare un nostro portafoglio, una delle cose che dobbiamo imparare al più presto è la diversificazione.

Ecco gli ETF sono uno di quelli strumenti che aiutano un investitore a ridurre il rischio, diversificando.

Questi "exchange-traded funds" sono infatti dei fondi che operano in borsa, generalmente replicando un indice specifico. Quando decidi di acquistare le quote di uno di essi, ottieni così un pacchetto di attività che puoi acquistare e vendere durante le ore di mercato, riducendo potenzialmente la tua esposizione e contribuendo alla diversificazione dei tuoi investimenti.

Un fornitore di questi fondi ne crea uno basato su un particolare settore (esempio quello delle criptovalute) e ne vende le azioni agli investitori. Cioè si opera su un "pacchetto" di azioni ideato da qualcun altro.

Sebbene gli investitori non possiedano le attività sottostanti, però, possono comunque ricevere il pagamento di dividendi, reinvestimenti e altri vantaggi.

Protagonista della sfortunata vicenda? Cosmos Asset Management

Quella di cui stiamo per parlare è una società australiana nata con scopi ben precisi in un periodo purtroppo non proprio "fortunato".

Cosmos Asset Management è una società di gestione patrimoniale che supervisiona una gamma di risorse digitali, tra cui criptovalute e fondi indicizzati per offrire esposizioni innovative agli investitori.

L'obiettivo di base è sviluppare offerte specializzate pubbliche e private e renderle accessibili agli investitori istituzionali e al dettaglio. In questo modo, Cosmos Asset Management mira a diventare il principale asset manager del mercato crypto e blockchain dell'Australia.

Quale migliore soluzione di un ETF per incentivare l'ingresso al Web3 dei cittadini australiani?

Vediamo quelli lanciati dalla società, anche se non è andata affatto bene.

The Cosmos Purpose Bitcoin Access ETF

Purtroppo, i 3 fondi lanciati dalla compagnia non hanno avuto successo e dovranno essere "delistati" dal mercato.

Il primo di questi è il Purpose Bitcoin Access, uno dei primi a nascere a maggio 2022. Offriva agli investitori australiani esposizione sul Bitcoin tramite uno schema di investimento gestito, registrato e quotato su Cboe (Ticker: CBTC).

L'attività sottostante è il Purpose Bitcoin ETF, gestito da Purpose Investments e quotato alla Borsa di Toronto.

Per la prima quotazione del fondo Bitcoin in Australia, Cosmos ha ottenuto il minimo di quattro partecipanti al mercato per supportare i requisiti di margine del 42% necessari per coprire il rischio e si prevedevano afflussi pari a 1 miliardo di dollari!

The Cosmos Digital Miners Access ETF

La compagnia australiana non si ferma lì, ma era fondatrice di un altro fondo.

Si tratta del Digital Miners Access, che non ha avuto a suo modo vita lunga proprio come il precedente basato su Bitcoin!

Questo ETF è uno schema d'investimento gestito, che è stato registrato presso l'ASIC (Australian Securities & Investments Commission).

Anch'esso, tuttavia non ha sostenuto il periodo ribassista delle crypto e a causa degli alti costi per la gestione del fondo (proprio come il precedente) è ormai prossimo alla revoca delle proprie quotazioni sul Cboe australiano, il mercato del suddetto Paese.

E l'ultimo? Cosmos Purpose Ethereum ETF

Arrivati all'ultimo fondo, la storia non cambia affatto. La compagnia australiana Cosmos Asset Management ha unito le forze con la canadese Purpose Investments per il lancio di un Ethereum Exchange Traded Fund per gli investitori australiani, ma anche questo (lanciato a maggio 2022) sembra prossimo alla revoca delle quotazioni a causa delle condizioni sfavorevoli di mercato!

Nulla da fare nemmeno per l'ETF basato su Ethereum insomma: il mercato crypto è ancora in rosso e i costi di gestione non riescono a essere sostenuti.

Insieme a quello sul Bitcoin, Cosmos Purpose Ethereum era uno dei primi fondi a essere stato lanciato quest'anno sul mercato australiano.

Potrebbe interessarti anche: Blockchain e smart contract: scenari e possibili applicazioni nel mondo del credito

Il ritiro dal mercato dei fondi, che cosa vuol dire?

Il crypto winter sembra essere stato a lungo al centro dei controversi destini di alcune società crypto che sono collassate senza precedenti.

La storia non è molto diversa per i 3 ETF di Cosmos, quotati al mercato australiano e poi ritirati, il che fa ben intendere come ancora non ci siano le migliori condizioni di ripresa da parte del mercato crypto, che continua a infliggere duri colpi agli investitori.

Che cosa fare in questo contesto?

Attendere e studiare i dati in nostro possesso, diversificando il più possibile e mantenendo un'esposizione mai eccessiva in un settore che sembra non essere pronto a tornare ai vecchi fasti.

Leggi anche: Green Deal UE: stop al mining di criptovalute se necessario, l'ambiente ne ha bisogno