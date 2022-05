Gli alti e bassi di Bitcoin Ci sono milioni di criptovalute, ma Bitcoin è quella con cui la maggior parte delle persone ha familiarità. Questa valuta, a differenza del dollaro, dell'euro o dello yen, è non controllata dal governo Bitcoin volava alto in Aprile 2021, raggiungendo un massimo storico di circa $ 64.000. Tre mesi dopo, la criptovaluta aveva perso più della metà del suo valore, inferiore a $ 30.000. La volatilità attira i trader in cerca di profitto, ma è anche snervante per i giovani investitori che hanno appena iniziato. Quando è il momento migliore per vendere Bitcoin? Come puoi vendere Bitcoin a un prezzo elevato? Questo video di Fliptronics è un ottimo modo per iniziare a imparare a fare trading di Bitcoin a scopo di lucro. Capire i fattori che influenzano il prezzo di Bitcoin Per trarre profitto da un mercato in rialzo o per evitare la prossima bolla, devi prima comprendere i fattori che influenzano il prezzo di bitcoin: Volatilità del mercato: A causa della volatilità del mercato e della possibilità di eventi imprevisti, nessuno può prevedere con precisione cosa farà Bitcoin in futuro. Tuttavia, esaminare i dati storici può fornire alcune informazioni sui potenziali movimenti e quindi quando potrebbe essere un buon momento per vendere. Offerta limitata di Bitcoin: L'attuale offerta di bitcoin è limitata a 21 milioni di monete, che sarà esaurito entro il 2140. Poiché il bitcoin ha un'offerta limitata, il suo prezzo potrebbe aumentare se la domanda aumenta nei prossimi anni. Pubblicità sfavorevole: Qualsiasi notizia dell'ultima ora sulla sicurezza, il valore o la fattibilità a lungo termine del bitcoin riduce il prezzo di mercato totale della moneta. Integrazione di Bitcoin nei nuovi sistemi di pagamento: le strutture bancarie sono fondamentali per il suo profilo pubblico. Qualsiasi consenso tra gli utenti su come velocizzare la rete potrebbe aumentare la fiducia nel bitcoin, facendo salire il prezzo. Ogni corsa rialzista è programmata per coincidere con la metà dell'offerta di Bitcoin. Perché BTC dovrebbe trovare costantemente un nuovo massimo in pochi mesi dopo l'evento halving se così non fosse? Imposta i tuoi obiettivi: non fare vendite emotive Devi rispondere con calma se decidi di vendere le tue criptovalute o se consideri un calo come opportunità di acquistarne altri. Prendere decisioni emotive, in particolare durante il trading, raramente produce risultati positivi. Quindi, prima di lanciarti nel mercato freneticamente, pensa al motivo per cui in primo luogo negozi con la criptovaluta. O sei interessato solo a realizzare un rapido profitto attraverso il trading a breve termine? Le risposte a queste domande possono aiutarti a prendere la migliore decisione possibile. Fai il punto sugli eventi Ci sono notizie che influenzano il prezzo di Bitcoin e di altre criptovalute? È possibile che le notizie fondamentali, piuttosto che l'azione sui prezzi o le voci, influenzino l'umore del mercato. Gli eventi reali potrebbero aver danneggiato i prezzi durante Il forte calo di Bitcoin nel 2021. L'acquisto e la detenzione di bitcoin è noto come ' Strategia HODL'. Il l'approccio buy-and-hold è indicato come "hodling". Gli investitori "buy-and-hold" amano mantenere i propri asset per molto tempo per poter beneficiare di crescita del valore a lungo termine. Le criptovalute rappresentano una fantastica opportunità di crescita per i trader con posizioni lunghe e corte spesso a causa della loro natura estremamente volatile. Questa espressione, tuttavia, non dovrebbe essere presa troppo alla lettera; dovresti acquistare e detenere bitcoin Massimizza il tuo profitto Prima inizierai a vendere, prima otterrai un ritorno sull'investimento. Tuttavia, tieni presente che se supponiamo che Bitcoin raggiungerà $ 100.000, alcuni possibili obiettivi di vendita vanno da $ 60.000 a $ 100.000. Se vuoi essere un po' più cauto, puoi utilizzare l'esempio seguente e iniziare a vendere prima, diciamo circa $ 50.000. Dovresti sapere quale percentuale del tuo portfolio vendere e quale percentuale tenere per massimizzare il tuo profitti. Goditi il ​​gioco della volatilità LQuando hai una risorsa guidata dal sentimento, devi capirlo. Le emozioni dei trader influenzano il mercato. Questa volatilità è esattamente ciò che attrae i trader professionisti, che conducono transazioni sofisticate utilizzando algoritmi ad alta potenza a cui i trader occasionali di solito non hanno accesso. Prendi un impegno a lungo termine I prezzi fluttuano rapidamente di giorno in giorno e i trader inesperti a volte vengono ingannati e vanno nel panico quando i prezzi sono bassi. Come qualsiasi investimento, fare soldi dipende dal prezzo a cui acquisti e vendi un asset. Se vendi quando il suo prezzo è superiore a quello per cui l'hai acquistato, farai soldi. Ad esempio: se avessi investito in bitcoin all'inizio del 2020 e venduto il 31 dicembre 2020, avresti realizzato un profitto del 300%. Se hai investito in bitcoin all'inizio del 2018 e hai venduto il 31 dicembre 2018, avresti fatto una perdita del 73%. Bitcoin è estremamente volatile, quindi il trucco è non farti prendere dal panico e cristallizzare le tue perdite vendendo quando è il valore cade inevitabilmente. È lo stesso per tutti gli investimenti. Conclusione Gli esperti propongono che gli investimenti speculativi, come bitcoin, ETF speciali e attività alternative, rappresentino non più di 5% dell'intero portafoglio. È inoltre fondamentale ricordare che investire in bitcoin non dovrebbe mai andare a scapito di altri obiettivi finanziari, come prepararsi al pensionamento o estinguere debiti ad alto interesse.

