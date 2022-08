Poco meno del 20% della popolazione venezuelana è migrata fuori dal proprio Paese. La criptovaluta di stato non è stata un'opzione di miglioramento per molti e le prospettive future sono nelle mani dei grandi decisori politici.

La crisi economica del Venezuela è iniziata più di 10 anni fa e tra le alternative proposte dai governi c'è stato anche il lancio di una criptovaluta di stato, il petro. Il Presidente venezuelano Nicolás Maduro ha cercato infatti di sfruttare tutte le potenzialità delle monete digitali senza rinunciare al controllo del governo.

Il risultato però non ha che peggiorato la situazione facendo salire l'inflazione ancora di più e dimostrano soprattutto un fallimento davanti al popolo. Le cause della crisi sono dovute a molteplici fattori e tutte girano intorno ad un unica tematica, il petrolio.

Come mai il Presidente Maduro ha deciso di inserire una criptovaluta statale? E cos'è andato storto?

La crisi del Venezuela nel 2022

La popolazione venezuelana sta vivendo una crisi senza precedenti che sembra non finire più. Per questo il tasso di migrazione al dì fuori dal Paese è uno dei più alti di tutto il mondo. Secondo la ONU il numero di persone che ha deciso di uscire dal Paese è pari a 5 milioni.

In pratica poco meno del 20% della popolazione venezuelana non risiede più nei confini del Venezuela.

L'inflazione è arrivata davvero alle stelle da far lanciare una nuova moneta legale chiamata Bólivar soberano dal momento che il Bólivar venezuelano era stato svalutato del 83%. Parallelamente è stata lanciata una nuova criptovaluta di stato che avrebbe dovuto limitare la continua svalutazione e ridurre i debiti del Paese con gli Stati esteri.

La stessa mossa che sta cercando di fare la Russa che resta attenta a tutte le misure possibili per evitare le sanzioni dell'Unione Europea e degli Stati Uniti.

Il lancio della moneta digitale petro in Venezuela

Il lancio della criptovaluta statale, petro, in Venezuela è stata oggetto di numerose critiche perchè la mossa del Presidente Maduro è stata molto avventata e forse, un po' incosciente. L'idea infatti di pensare alla criptovaluta come un mezzo da manipolare a proprio piacimento stona un po' rispetto alla definizione di "moneta digitale".

L'idea fu ufficialmente lanciata da Maduro nel 2018 con l'idea di unire l'indipendenza dagli Stati Esteri e la decentralizzazione con lo stretto controllo statale. Infatti nonostante sia una criptovaluta a tutto gli effetti il suo valore sarebbe dovuto essere dipendente dal prezzo del petrolio.

Il petrolio rappresenta da molti anni la principale fonte di scambio su cui il governo ha puntato davvero tutto. La grande migrazione del venezuelani è dovuta ad un tasso di povertà che secondo la ONU ha raggiunto il 90% dei cittadini.

Con un problema di accesso ai beni di primaria importanza relazionati con gli alimenti e i medicinali insieme con il crollo del sistema di aiuti sociali ha causato un crollo totale.

Perchè il petro non ha funzionato fino ad ora

Dopo 3 anni dal lancio del petro i dati che si possono analizzare non sono dei migliori. Al giorno d'oggi si può comunque vedere un miglioramento rispetto all'anno al 2018 perchè le politiche interne soprattutto dopo la pandemia sono state focalizzate nella digitalizzazione e nella crescita tecnologica.

Il Venzuela ha raggiunto una digitalizzazione abbastanza alta, infatti si stima che solo il 20% delle transazioni avviene in contanti. Il resto avviene in forma digitalizzata sia nella moneta locale che in criptovalute. A questo punto in vista di un miglioramento delle condizioni di vita sarebbe possibile uno scenario più favorevole per il petro.

Fino ad ora l'adozione di una moneta digitale per stabilizzare l'economia giocando la carta del petrolio non poteva essere una soluzione dal momento che il Paese si trovava di fronte ad cittadini affamati, sfrattati e senza attenzione medica disponibile.

Il futuro del petro: prospettive a lungo termine

L'alta volatilità delle monete digitali può causare gravi danni alle economie più deboli e instabili come il Venezuela. Ad ogni modo non sono stati registrati casi di grandi truffe o un aumento delle attività illecite relazionate con le criptovalute come per esempio è accaduto con El Salvador.

Il problema dell'inserimento del petro nell'economia venezuelana segue strade diverse rispetto al nostro Paese. Se qui il problema principale è la poca digitalizzazione e l'uso dei contanti come mezzo più utilzzato, in Venezuela la sfida iù grande è l'instabilità economica del Paese e la sua dipendenza dagli Stati Esteri.

Solo quando ci saranno delle politiche focalizzate sulla crescita interna e un uso più sostenibile delle risorse a disposizione, il Venezuela potrà usare le cripovalute per stabilizzare l'economia e garantire un accesso alle risorse anche alle persone che si trovano nelle zone più isolate.

La bassa qualità dell'educazione non aiuta il Venezuela a crescere in questa direzione perchè la maggior parte delle persone che ora si trovano in condizioni di estrema difficoltà economica avrebbero probabilmente difficoltà nel gestire un capitale.

