Volete acquistare alcuni dei goal più iconici mai avvenuti nei Mondiali FIFA? Grazie a Visa e Crypto.com è possibile acquistarli in vista della nuova World Cup 2022, con un'iniziativa caritatevole condotta attraverso Street Child United.

Ormai ci siamo: i Mondiali 2022 sono alle porte. Ospitati in Qatar, avranno luogo tra il 20 novembre e il 18 dicembre 2022, con un'altissima partecipazione a livello globale attesa come sempre.

In occasione di questo evento, partner dell'evento FIFA come Visa e il già celebre exchange di criptovalute, Crypto.com, si sono fatti avanti con una nuova serie di NFT che potrebbe lasciare decisamente il segno nella storia della competizione mondiale.

Quello che si sono proposte le due società è stato riportare alla luce alcuni dei goal più famosi e celebri con cui è stata segnata nei decenni la FIFA World Cup!

Ma vediamo quali hanno scelto i due sponsor dei Mondiali 2022, come, dove e quando si terrà l'asta per accaparrarsi i nuovi Non-Fungible-Token.

Il profitto andrà direttamente all'ente benefico Street Child United.

Visa Masters of Movement

Il progetto vede la comunione di un evento come i Mondiali FIFA 2022, la tecnologia blockchain e iniziative benefiche a sostegno dei bambini.

Visa Masters of Movement si proietta così verso la World Cup che si terrà durante la fine del periodo autunnale a Doha, Qatar.

Con l'avvicinarsi del calcio d'inizio della Coppa del Mondo 2022 in Qatar, infatti, Visa sta rilasciando 5 NFT a tema calcistico per aiutare a raccogliere fondi per beneficenza, indirizzati all'ente denominato Street Child United. E durante il torneo, consentirà anche ai partecipanti di creare la propria arte digitale, oltre che sfruttare per l'asta la piattaforma del partner Crypto.com!

L'iniziativa porta nuova linfa ai Mondiali di calcio, tanto seguiti quanto utili per incentivare aste a scopo caritatevole.

Ma chi sono i protagonisti? Scopriamolo!

Chi sono i protagonisti degli NFT?

Dalla collaborazione con XK Studio, uno studio di arte e design con sede a Londra, Visa è riuscita a dare vita nuova ad alcuni dei goal più storici di sempre.

Grazie a un algoritmo grafico, infatti, è stato possibile riprodurre visualizzazioni fluide del movimento del calciatore mentre questo si svolge. Il prodotto viene così presentato come un'opera d'arte digitale dinamica, pronta per essere coniata come NFT.

E i calciatori protagonisti sono ormai divenuti celebri e si tratta di: Jared Borghetti, Tim Cahill, Michael Owen, Carli Lloyd e Maxi Rodriguez.

Rispettivamente giocatori con la maglia del Messico, dell'Australia, dell'Inghilterra, U.S. e Argentina.

Visa e Crypto.com insieme

Si tratta come già accennato di una collaborazione su più fronti.

In particolare Visa e Crypto.com hanno creato la sinergia che concederà a tutti i fan e gli investitori di partecipare all'asta che si terrà sulla piattaforma del secondo dei due partner.

Entrambe le parti sanno che gli NFT rappresentano il futuro del "fan-engagement" e che sono un'ottima risorsa per creare nuovi canali di profitti, marketing e per offrire nuove opportunità su come ottenere revenue!

L'annuncio della nuova asta arriva contemporaneamente al lancio della carta (emessa autonomamente dall'exchange) Visa Crypto.com a Singapore dopo essere diventato un membro del programma Visa Associate nella città-stato.

Ora tutti i cittadini della città asiatica potranno sfruttarla quotidianamente. Insomma una partnership ormai consolidata,, che non si ferma solo a quella della FIFA World Cup 2022.

Periodo disponibilità del drop

Ritornando agli NFT lanciati dai due sponsor, bisogna affrettarsi!

Sappiate, infatti, che questi entusiasmanti 5 NFT sono stati resi disponibili dal 1° novembre, con un'asta di beneficenza aperta alle offerte dalle 12:00 GMT, fino alle 21:00 GMT dell'8 novembre 2022.

Tutti i proventi dell'asta saranno donati da Visa a Street Child United, la cui missione è cambiare il modo in cui sono trattati e percepiti i bambini che vivono per strada.

In poche parole? Chiunque volesse acquistare uno dei goal storici non ha più molto tempo.

Dovrete essere molto rapidi se volete accaparrarvi uno di questi pezzi da collezione del calcio mondiale.

Come partecipare all'asta di Visa e Crypto.com?

Potrebbe anche esserci un mercato secondario dopo l'asta, ma al momento ecco come potrete acquistare uno di questi 5 NFT.

Andate sul sito web di Crypto.com e andate alla sezione NFT. Dopodiché cliccate sui drop e selezionate "Visa Masters of Movement". Subito dopo potrete decidere di piazzare un'offerta, scegliendo il Non-Fungible-Token che più vi piace!

Abbastanza semplice, no? Ovviamente, però, dovrete essere iscritti alla piattaforma e possedere un portafoglio digitale per contenere i vostri asset crittografici.

Prezzo attuale del drop

Tutti e 5 sono accessibili per tutti, a patto che si sia disposti a spendere almeno $1.000.

Sì, perché si oscilla dal valore più basso per gli NFT di Maxi Rodriguez e Jared Borghetti con un prezzo di $1.000 fino a quello di Michael Owen di $1.500. E al momento non sembrano esserci moltissime offerte in gioco.

Comprarne uno vi darà la possiblità, non solo di ottenere il token digitale con annesso certificato da potere stampare, ma perfino cimeli firmati dai calciatori di cui avete comprato l'opera digitale.

