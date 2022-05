Stiamo prendendo questa decisione sulla base dei recenti feedback di quelle stesse comunità. In particolare, chiuderemo il nostro account Bitpay, il che eliminerà la nostra capacità di accettare direttamente criptovalute come metodo di donazione."

Una contribuente di Wikimedia, il sito di espressione pubblica della comunità internazionale per i progetti della Wikimedia Foundation, ha lanciato il 10 di gennaio di quest'anno un documento pubblico, un RfC, per raccogliere le opinioni dei lettori riguardo l'impatto delle criptovalute e proporre il blocco delle donazioni.

Il documento è stato chiuso il 12 di aprile ed ha raccolto la partecipazione di poco meno di 400 utenti che hanno partecipato alla votazione e alla discussione sulla proposta che la Wikimedia Foundation: smettere di accettare donazioni in criptovalute a causa del loro impatto ambientale.

Secondo le statistiche, escludendo i nuovi account e gli utenti non registrati, il conteggio finale è di 232 voti a favore e 94 voti contrari alla proposta. Il 71,17% dei votanti ha dichiarato di essere d'accordo al blocco delle criptovalute. Questi risultati mostrano il sostegno generale della "comunità wiki", con una minoranza significativa di opposizione.

L'impatto ambientale delle monete digitali è stato constatato dalla comunità scientifica internazionale, che appoggia l'idea di base e la loro rivoluzione nel mercato finanziario ma che non può chiudere un occhio di fronte allo scenario odierno.

L'insostenibilità dei processi di mining è un tema che sta toccando sempre più realtà, Wikipedia inclusa. È quindi così grave l'impatto ambientale delle criptovalute? E quale sarà la decisione finale di Wikimedia Foundation?

Wikipedia e criptovalute: che cos'è Wikimedia

Wikimedia Foundation è un'entità senza scopo di lucro che fornisce l'infrastruttura essenziale per la conoscenza gratuita, Wikipedia, l'enciclopedia online a libero accesso, creata, modificata e verificata da volontari in tutto il mondo, così come molti altri progetti comunitari vitali.

Wikimedia si occupa anche delle discussioni e formulazioni di diversi progetti, in particolare è molto attiva per quanto riguarda la discussione di tematiche politiche rilevanti, come le licenze a contenuto aperto. La discussione, quando viene lanciata, è aperta al pubblico tramite Wikimedia Forum.

Secondo la definizione stessa di Wikimedia, la piattaforma è:

"Un luogo di coordinamento interlinguistico (cross-wiki) e internazionale riguardante i progetti Wikimedia e il movimento Wikimedia in generale, inclusa la discussione in lingue diverse dall'inglese." Ciò include richieste (di pan-Wikimedia o altri wiki), traduzioni e notizie, e la descrizione, la documentazione e la discussione di attività e fatti della vita reale relativi alla Wikimedia Foundation e ai suoi affiliati."

Tra le discussioni aperte, dopo le grandi critiche dello scorso anno, non poteva mancare la questione ambientale relazionata con l'impatto generato dalle criptovalute!

Wikipedia e criptovalute: l'appello per il blocco delle donazioni

Dal 10 di gennaio fino al 12 di aprile di quest'anno è stata aperta una Request for Comments, RfC, intitolata "Stop accepting cryptocurrency donations". La proposta è stata pubblicata da una contribuente, Molly White, che si chiama GorillaWarfare. La signora White dichiara inappropriato lo scambio di criptovalute perchè contrasta i principi di sostenibilità ambientale della fondazione.

"bitcoin, bitcoin cash (BCH) ed ether (ETH) sono “intrinsecamente predatorie” come investimenti e non si allineano con l'impegno della fondazione per la sostenibilità ambientale."

Il risultato della votazione è stato nettamente a favore della proposta della contribuente, pertanto, la comunità di Wikimedia ha richiesto ufficialmente che la Wikimedia Foundation smetta di accettare donazioni in criptovalute.

Dobbbiamo prendere in considerazione il fatto che la comunità Wikimedia è molto ristretta, infatti solo 400 persone hanno espresso la loro opinione a riguardo. Nonostante questo, determinerebbe effetti decisivi nella comunità di Wikipedia, cioè di milioni di persone.

Wikipedia e criptovalute: i punti della proposta

Qui potrai leggere nel dettaglio la proposta pubblicata e anche i voti e i commenti relazionati di coloro che hanno partecipato alla discussione. Tra i punti principali toccati da M. White troviamo:

La quantità di donazioni in criptovalute che sono state raccolte fino ad oggi

Le tasse, le imposte e le detrazioni subite

Gli impatti ambientali delle monete digitali che adottano il protocollo Proof of Work (PoW)

Gli impatti ambientali delle monete digitali che adottano il protocollo Proof of Stake (PoS)

Le alternative possibili meno impattanti

La questione delle criptovalute nell'area russa

Le truffe, le speculazioni e i crimini correlati al mondo cripto

La contribuente che ha lanciato la proposta si è soffermata soprattutto sul ruolo delle monete digitali nell'ambito del terzo settore. Nello specifico dell'incoerenza tra i principi della sostenibilità della fondazione rispetto all'impatto che stanno generando le criptovalute.

Wikipedia e criptovalute: i risultati dei votanti

I 400 votanti che si sono espressi hanno partecipato attivamente al forum non solo con un voto a favore o contrario ma anche con un commento generale. Il risultato finale è stato di 232 voti a favore e 94 voti contrari alla proposta, con un 71,17% dei votanti che ha dichiarato di essere d'accordo al blocco delle criptovalute.

Analizzando i commenti dei sostenitori e dei contrari - sezione 3 voting - si possono leggere opinioni contrastanti ma entrembe valide. Tra i sostenitori ovviamente si trovano considerazione relative al consumo di energia elettrica e al fatto che, data la debole regolamentazione, i minatori possono giocare sporco.

L'impatto ambientale è purtroppo una realtà del mondo cripto che ancora in fase di sperimentazione non riesce a sostenersi con i processi naturali. L'estrazione mineraria e il mining di criptovalute sono i temi più dibattuti a riguardo.

È interessante approfondire l'opinione del 30% dei votanti che si sono espressi come contrari al blocco delle donazioni in criptovalute. Per esempio tra i commenti leggiamo:

"Tutte le valute mondiali hanno associazioni negative legate a guerra, petrolio, soppressione delle minoranze, schiavitù, ecc. Scegliere solo le criptovalute in base all'utilizzo di energia significherebbe ignorare che tutte le altre valute utilizzano diversi ordini di grandezza in più di energia. L'argomento energia è fuorviante."

"Wikipedia consente a tutti di accedere e contribuire liberamente alle informazioni, indipendentemente da dove vivono. Le criptovalute consentono a tutti di inviare e ricevere denaro liberamente, comprese le persone che non hanno un conto in banca. [..] il che rende questo metodo di donazione finanziariamente inclusivo una combinazione perfetta per l'obiettivo di Wikipedia di un'istruzione accessibile per tutti."

Wikipedia e criptovalute: la risposta di Wikimedia Foundation

La proposta di bloccare le donazioni in criptovalute è stata pubblicamente esposta a Wikimedia Foundation con il supporto della comunità votante. La fondazione ha dichiarato che accoglierà la richiesta dei contribuenti alla proposta di Molly White.

The Wikimedia Foundation has stopped accepting cryptocurrency donations https://t.co/CeZeGIRGl6 pic.twitter.com/MxOWp6oWCg

— The Verge (@verge) May 1, 2022





La risposta di Wikimedia Foundation è stata pubblicamente esposta a questo link:

"Wikimedia Foundation ha deciso di interrompere l'accettazione diretta delle criptovalute come mezzo di donazione. Abbiamo iniziato la nostra accettazione diretta della criptovaluta nel 2014 sulla base delle richieste dei nostri volontari e delle comunità di donatori. Stiamo prendendo questa decisione sulla base dei recenti feedback di quelle stesse comunità. In particolare, chiuderemo il nostro account Bitpay, il che eliminerà la nostra capacità di accettare direttamente criptovalute come metodo di donazione. Continueremo a monitorare questo problema e apprezzeremo il feedback e la considerazione data a questa questione in evoluzione dalle persone del movimento Wikimedia. Rimarremo flessibili e rispondenti alle esigenze di volontari e donatori. Grazie ancora a tutti coloro che hanno fornito un prezioso contributo su questo argomento sempre più complesso e mutevole."

Wikipedia e criptovalute: la presa di decisione

Da questo video di Cryptology News, possiamo vedere come l'opinione pubblica e la pressione dei contribuenti possa influire nella presa di decisione di un grande colosso.





Indipendentemente dal fatto che siamo o non siamo d'accordo con la decisione finale di Wikimedia Foundation, più del 70% della comunità Wiki si sia espressa a favore del blocco della ricezioni di criptovalute e questo è stato decisivo per il verdetto finale.

Wikipedia e criptovalute: le ragioni della scelta

Wikimedia fino ad ora ha utilizzato BitPay come metodo di pagamento, anche se considerando i dati dell'ultimo anno finanziario le donazioni ricevute erano davvero inconsistenti. Infatti la somma di cui stiamo parlando è 130.000 USD di donazioni in criptovalute da meno di 350 donatori.

Infatti le donazioni in monete digitali rappresentano lo 0,08% delle entrate dello scorso anno. Tra le ragioni dell'accettazione della proposta troviamo in primis una scelta politica: infatti rifiutare la proposta dei contribuenti avrebbe implicato l'accettazione implicita dei problemi che circondano le criptovalute, tra cui gli impatti ambientali.

Inoltre si sarebbero accettati anche tutti i rischi che avrebbero potuto danneggiare la reputazione della fondazione nell'accettare criptovalute. Considerando che le monete virtuali sono degli investimenti rischiosi che stanno guadagnando così tanta popolarità solo negli ultimi tempi, è complicato approvarne l'uso in questo momento.

Il mining di Bitcoin e delle criptovalute che adottano il protocollo Proof of Work è in aumento e, secondo la campagna Exec di Ripple ha "possibilità zero" di forzare Bitcoin a Proof-of-Stake; senza considerare il fatto che la Proof of Stake non è nemmeno la soluzione ottimale.

Come possiamo vedere le argomentazioni del team di Wikimedia sono molto più complesse e vanno al di là della tematica riguardante la sostenibilità.