Assegno unico 2024, le tabelle ufficiali INPS con importi e soglie Isee: cosa cambia

INPS ha pubblicato le nuove tabelle dell'assegno unico 2024 con importi e soglie Isee ufficiali per quest'anno: ecco di quanto aumenta il bonus e per chi.

Dal mese di febbraio 2024 l'assegno unico aumenta per alcune famiglie: INPS ha pubblicato le tabelle con tutti i nuovi importi e le soglie Isee aggiornati in base all'andamento dell'inflazione e rivalutati al 5,4%.

Nel messaggio n. 572 del 2024 l'Istituto precisa che gli aumenti previsti verranno corrisposti a partire da febbraio, mentre il mese di gennaio sarà ancora erogato in base alle tabelle precedenti.

Ecco quindi di quanto aumenta l'assegno unico 2024: i nuovi importi, le nuove soglie Isee e le tabelle INPS per minorenni, maggiorenni e disabili.

INPS tabelle ufficiali assegno unico 2024: cosa cambia

L'assegno unico 2024 aumenta dal mese di febbraio, ma solo per alcune famiglie: le tabelle ufficiali INPS definiscono i nuovi importi e le soglie Isee rivalutate in base all'inflazione, introducendo quindi un bonus maggiorato per le famiglie più in difficoltà.

In particolare, ad aumentare da febbraio saranno:

• gli importi e le soglie Isee ;

• le maggiorazioni, eccetto quella per i nuclei numerosi (che resta a 150 euro).

Vediamo quali sono le novità e cosa cambia per le famiglie.

Assegno unico 2024: nuove soglie Isee

INPS ha modificato le soglie Isee per poter accedere all'assegno unico 2024: in particolare, è stata aumentata la soglia minima che consente di ottenere l'importo massimo del sussidio, ed è stata innalzata anche la soglia massima prevista per ottenere il bonus.

In altre parole, il numero di famiglie aventi diritto all'assegno unico nel 2024 dovrebbe essere maggiore rispetto all'anno precedente.

Le nuove soglie Isee saranno modificate come segue:

• la soglia minima passa da 16.215 euro a 17.090,61 euro e dà diritto all'importo massimo del beneficio;

• la soglia massima, invece, sale a 45.574,96 euro, a fronte della quale spetta l'importo minimo dell'assegno.

Assegno unico 2024: tutti i nuovi importi

Passiamo ora agli importi minimi e massimi dell'assegno unico 2024, che vengono così rivalutati:

BENEFICIARIO IMPORTO MINIMO 2024 IMPORTO MASSIMO 2024 Minorenne 57 euro 199,40 euro Maggiorenne 28,50 euro 96,90 euro

Le famiglie che possiedono un Isee sotto al soglia minima (17.090,61 euro), quindi, potranno ottenere un assegno di quasi 200 euro; mentre le famiglie che possiedono un Isee più elevato (fino a 45.574,96 euro) avranno diritto a circa 60 euro di assegno unico per il minore.

Come cambiano le maggiorazioni sull'assegno unico

Per quanto riguarda le maggiorazioni, le principali novità riguardano:

• figli successivi al secondo - da 17,10 euro a 96,90 euro;

• entrambi i genitori con reddito - fino a 34,10 euro;

• mamma under 21 - 22,80 euro.

Rimane invariata la maggiorazione prevista per le famiglie numerose, ovvero con 4 o più figli a carico: l'importo è fisso a 150 euro.

Le maggiorazioni percentuali calcolate direttamente sull'importo dell'assegno unico, invece, sono:

• aumento del 50% per i figli di età inferiore a 1 anno ;

• aumento del 50% sugli importi dei figli di età inferiore a 3 anni, valido solo per le famiglie con almeno 3 figli minorenni.

Assegno unico per i figli disabili

Per quanto riguarda, infine, i ragazzi under 21 portatori di disabilità, sono previsti nuovi importi e maggiorazioni: