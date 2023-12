Assegno unico 2024, tutte le modifiche: dalla domanda all'importo, ecco cosa cambia

L'assegno unico 2024 sarà soggetto a possibili modifiche: ecco le novità in arrivo su requisiti, beneficiari, importi e domanda.

La procedura di infrazione da parte dell'UE verso l'Italia spinge il Governo ad adottare alcune possibili modifiche all'assegno unico 2024, affinché venga elargito a tutte le famiglie con figli a carico che ne hanno diritto. Per il prossimo anno, complici anche le modifiche sul calcolo dell'ISEE, si attendono nuovi requisiti e importi del bonus per i figli. Ma non solo.

Ecco quali sono le possibili modifiche all'assegno unico 2024: cosa cambia per le famiglie, come presentare domanda e quali sono i nuovi importi

Assegno unico 2024, tutte le possibili modifiche

L'assegno unico rientra tra i bonus confermati dalla Manovra 2024, ma potrebbe essere soggetto ad alcune modifiche: cosa cambia per le famiglie?

Sul tavolo del Governo c'è la possibilità di estendere alcune delle maggiorazioni ad oggi previste anche alle famiglie con due figli a carico, oltre al possibile aumento degli importi legato alla rivalutazione.

Le modifiche al calcolo dell'ISEE - in particolare l'eliminazione dei titoli di Stato dal calcolo dell'indicatore fino a una soglia massima di 50mila euro - potrebbero poi abbassare l'indicatore economico, e dunque estendere la platea di beneficiari dell'agevolazione per i figli a carico.

Assegno unico 2024, chi sono i nuovi beneficiari

Un'altra cosa importante da tenere presente è la procedura di infrazione che l'UE ha mandato all'Italia per il mancato riconoscimento dell'assegno unico ai genitori richiedenti non residenti in Italia da almeno due anni e nel caso di mancata convivenza con i figli.

la normativa vigente, infatti, sarebbe in contrasto con la legge europea in quanto produrrebbe delle discriminazioni tra i cittadini dell'Unione.

Onde evitare sanzioni, quindi, il Governo potrebbe estendere la platea di beneficiari dell'assegno unico anche a queste due categorie di soggetti.

Ricordiamo che l'agevolazione spetta - ad oggi - a tutti i nuclei familiari con figli a carico fino a 21 anni, a prescindere dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito.

Assegno unico, nuovi importi nel 2024

Dal prossimo anno c'è da aspettarsi anche un nuovo aumento sull'assegno unico in considerazione dell'adeguamento all'inflazione. Come avviene ogni anno per le pensioni e le altre prestazioni sociali, anche l'assegno unico aumenta all'aumentare dell'inflazione.

Per quest'anno gli importi dell'assegno unico passano da un minimo di 54,05 euro fino a un massimo di 189,20 euro al mese, per ogni figlio minorenne a carico. Per i figli a carico di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, invece, gli importi variano da un minimo di 27 euro a un massimo di 91,90 euro al mese.

Occorre attendere l'indice di rivalutazione dell'ISTAT per capire di quanto aumentano e come cambiano gli importi dell'assegno unico dal 2024.

Un ulteriore aumento, secondo quanto riferisce l'Adnkronos, riguarderebbe l'estensione delle maggiorazioni ad oggi previste anche a partire dal secondo e dal terzo figlio.

Domanda assegno unico 2024

Infine, nessuna novità per quanto riguarda la domanda di assegno unico 2024: chi ha percepito il sussidio per tutto il 2023 nn dovrà rinnovare l'istanza, in quanto il processo è automatico.

Le nuove domande, invece, si possono presentare sul sito web dell'INPS oppure chiedendo assistenza agli intermediari autorizzati.