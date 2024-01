Assegno unico, da INPS il calendario dei pagamenti per il 2024: tutte le date

Come già avvenuto gli scorsi anni, anche per il 2024 l’INPS comunica il calendario dei pagamenti per l’assegno unico e universale. Le date da gennaio a giugno del nuovo anno.

Anche nel 2024 moltissime famiglie riceveranno l’assegno unico e universale, la misura che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie con figli fino a 21 anni di età.

L’erogazione dell’assegno è mensile e lo sarà anche nel 2024. Per offrire maggiore serenità alle famiglie e permettere loro di conoscere in anticipo le date degli accrediti, anche quest’anno INPS, in collaborazione con Banca d’Italia, ha reso noto il calendario dei pagamenti per il 2024.

Le date incluse vanno dal mese di gennaio a quello di giugno. In questo modo, i beneficiari potranno sapere con certezza i giorni in cui arriverà il sostegno economico.

Attenzione, perché tali date non valgono per tutti i beneficiari, come vedremo a breve.

Non solo, perché il messaggio INPS offre diverse informazioni riguardo alle erogazioni dell’assegno unico nel corso del nuovo anno.

Vediamo, allora, chi potrà attenersi al calendario dei pagamenti del 2024 e quali sono le novità per le nuove domande.

Assegno unico 2024, calendario pagamenti e non solo: il messaggio INPS

Come già avvenuto negli scorsi anni, INPS in collaborazione con Banca d’Italia ha già predisposto il nuovo calendario dei pagamenti dell’assegno unico per il nuovo anno.

Le date sono state comunicate tramite il messaggio numero 15 del 2 gennaio 2024.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, però, ha offerto anche ulteriori informazioni tramite questo messaggio. In particolare, con questa comunicazione l’INPS ha ricordato che le domande di assegno unico non devono più essere presentate ogni anno.

Come si legge nel messaggio:

le domande già presentate valgono anche per le annualità successive a quelle della presentazione, fatto salvo l’onere per gli utenti di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda.

Ciò significa che le famiglie non hanno l’obbligo di ripresentare la domanda di anno in anno (sempre che questa non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta). Questo, inoltre, a meno che non si siano verificate delle variazioni nel nucleo familiare, per esempio se si è verificata la nascita di un nuovo figlio.

Indicazioni su ISEE 2024 per l’assegno unico

Attenzione, però, perché se è vero che non c’è bisogno di presentare domanda nel 2024, lo è anche che rimane necessario presentare la nuova DSU e ottenere l’ISEE 2024.

Questo non perché si rischi di non ricevere l’assegno nel corso del nuovo anno, ma per ottenere importi che siano coerenti con la propria situazione economica. In assenza di ISEE, infatti, l’assegno unico viene erogato facendo riferimento agli importi minimi.

INPS evidenzia anche che grazie alla modalità precompilata della DSU, accessibile online, fare l’ISEE è più veloce e semplice per l’utente.

Assegno unico, il calendario dei pagamenti 2024

Oltre a queste informazioni, il messaggio INPS contiene anche il calendario dei pagamenti 2024.

In particolare, vengono rese note le date relative al periodo che va da gennaio a giugno 2024. I beneficiari di assegno unico potranno, dunque, ricevere gli importi spettanti nelle seguenti date:

• 17, 18, 19 gennaio 2024;

• 16, 19, 20 febbraio 2024;

• 18, 19, 20 marzo 2024;

• 17, 18, 19 aprile 2024;

• 15, 16, 17 maggio 2024;

• 17, 18, 19 giugno 2024.

Si ricorda, comunque, che le famiglie beneficiarie avranno sempre modo di verificare la data e l’arrivo del pagamento dell’assegno unico in qualunque momento accedendo al Fascicolo previdenziale del cittadino tramite il sito dell’INPS. Per effettuare questa azione è sempre necessario essere in possesso delle credenziali per l’accesso al sito dell’Istituto, scegliendo tra:

• SPID , Sistema Pubblico d’Identità Digitale;

• CIE , Carta d’Identità Elettronica;

• CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Le date comunicate da INPS per i mesi da gennaio a giugno 2024 non valgono per tutti i beneficiari di assegno unico.

Ricordiamo, infatti, che la data del pagamento per la misura destinata alle famiglie non è sempre la stessa per tutti i beneficiari. In particolare, queste date fanno riferimento a coloro che già stanno ricevendo l’assegno unico.

Come sottolinea anche INPS, il calendario condiviso nel messaggio n. 15 del 2 gennaio fa riferimento alle date di pagamento per le rate della prestazione in corso di godimento che non hanno subito variazioni.

Come specifica anche l’Istituto nel medesimo messaggio, chi aspetta il pagamento della prima rata non deve attenersi a tali date. In genere, infatti, il primo pagamento viene corrisposto durante l’ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

L’Istituto specifica anche che nella stessa data sarà accreditato anche l’importo delle rate spettanti nell’ipotesi in cui l’assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito.