Assegno unico dicembre 2023 ridotto: come evitare il taglio, chi rischia e perché

Mentre aspettano l’accredito di dicembre, alcune famiglie temono di ricevere un assegno unico ridotto. Ma chi rischia e cosa fare per evitare il taglio? Ecco cosa sapere.

Come tutti i mesi, moltissime famiglie sono in attesa di ricevere l’assegno unico a dicembre, la misura di sostegno per chi ha figli a carico.

Alcuni nuclei familiari, però, potrebbero ricevere una spiacevole sorpresa: un assegno unico ridotto che, in alcuni casi, fa scendere l’importo fino al minimo, pari a 54,10 euro, anche se si ha un ISEE molto basso.

Che fine fanno, in questi casi, le maggiorazioni di cui hanno beneficiato per tutto il resto dell’anno?

La maggior parte delle volte, quando si riceve un assegno meno ricco o, comunque, ridotto rispetto al solito, la motivazione è da ricercare nelle verifiche compiute dall’INPS. Soprattutto, la riduzione dell’importo ha origine da problemi insorti con l’ISEE, strumento che consente di accrescere il valore dell’assegno unico percepito.

Le famiglie, infatti, hanno diritto a ricevere l’assegno anche se non presentano l’ISEE. Farlo, però, consente di ottenere maggiorazioni e importi più alti proprio sulla base del valore dell’indicatore.

Ma come evitare il taglio? E come sapere se l’importo subirà una riduzione? Vediamo come le famiglie possono evitare spiacevoli sorprese sull’assegno unico di dicembre.

Assegno unico ridotto a dicembre: perché?

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale permette alle famiglie di conoscere quando, orientativamente, potranno ricevere l’assegno unico ogni mese.

Anche per il mese di dicembre, infatti, è già possibile conoscere i giorni in cui arriverà l’assegno unico. Ricordiamo, però, che non tutti i nuclei familiari riceveranno l’accredito da INPS lo stesso giorno. Anzi, ci saranno famiglie che potranno ottenere i soldi prima di Natale e altre, invece, che potrebbero dover aspettare la fine del mese. Tutto dipende dalla situazione specifica del beneficiario – se si tratta del primo pagamento, quando ha presentato domanda ecc.

Ci sono, però, anche famiglie che rischiano di ottenere l’assegno unico, il cui valore, però, sarà minore rispetto a quello già ricevuto nei precedenti mesi. C’è persino chi si trova a ricevere l’importo minimo dell’assegno unico, riservato a coloro che hanno un ISEE pari a 43.240 euro e che, quindi, hanno diritto solo all’importo minimo dell’assegno.

Ma a chi potrebbe capitare questa situazione?

In primo luogo, bisogna ricordare che l’INPS, in vista del conguaglio nei primi mesi del 2024, sta cominciando a effettuare le verifiche sulle somme erogate nel corso del 2023.

Ciò significa che i controlli ora sono serrati e che alcune famiglie potrebbero scoprire di dover restituire le somme in eccesso.

Chi rischia di ricevere l’assegno unico ridotto a dicembre 2023

Ma quali sono i nuclei familiari che potrebbero ricevere un importo dell’assegno unico ridotto?

A sperimentare i tagli sono quei nuclei familiari che hanno presentato ISEE difformi o con omissioni. Cosa, questa, che ha fatto in modo che tali famiglie percepissero un importo più alto di assegno unico, ma senza averne diritto.

Parliamo, in particolare, di nuclei familiari:

• che non hanno più diritto alle maggiorazioni di cui hanno beneficiato per tutto l’anno;

• i cui figli, nel corso del tempo, sono diventati ormai maggiorenni;

• in cui sono avvenuti altri cambiamenti o variazioni nel nucleo familiare.

Queste famiglie non solo rischiano il taglio dell’assegno a dicembre, ma anche eventuali altri tagli a inizio 2024 se non si procede a regolarizzare il proprio ISEE.

Assegno unico ridotto a dicembre: come evitare il taglio

Le famiglie che hanno subito variazioni nelle proprie condizioni e presentano ISEE con difformità od omissioni non devono dire del tutto addio all’assegno unico, né agli importi che avevano continuato a percepire durante l’anno.

È fondamentale, però, rimediare entro la fine dell’anno. I nuclei familiari che hanno sperimentato il taglio dell’assegno, infatti, possono ancora regolarizzare la propria situazione entro il 31 dicembre 2023.

Farlo non è difficile. Le famiglie possono scegliere 3 diverse strade:

• presentare una nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che non includa errori;

• rivolgersi al CAF chiedendo di correggere la DSU inviata (se l’errore commesso dipende dal CAF);

• raggiungere direttamente una struttura INPS territorialmente competente presentando la documentazione che attesti la veridicità dei dati relativi all’ISEE con difformità od omissioni.

Cosa succede se non si regolarizza l’ISEE entro il 31 dicembre 2023

Le famiglie che procederanno a regolarizzare il proprio ISEE entro la fine dell’anno, potranno recuperare le somme non erogate tanto nel mese di dicembre che, eventualmente, nel mese di novembre.

Al contrario, chi non riuscirà a mettersi in regola con l’ISEE rischia di dover restituire le somme percepite indebitamente a causa della mancata regolarizzazione.

