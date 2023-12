Assegno unico dicembre quando arriva: pagamento prima di Natale per questi fortunati

Il pagamento dell’assegno unico di dicembre si appresta ad arrivare, come tutti i mesi, per le famiglie che ne hanno fatto domanda.

Ma il pagamento di dicembre non è esattamente come quello di tutti gli altri mesi. Il Natale richiede qualche risorsa economica in più anche per i propri figli, perciò le famiglie si chiedono se l’accredito arriverà prima delle festività o bisognerà aspettare oltre.

Ebbene, alcuni beneficiari avranno la fortuna di ricevere l’assegno prima di festeggiare in famiglia. Ma non per tutti è così e il pagamento da parte dell’INPS potrebbe arrivare anche oltre le vacanze.

Per fortuna, ormai le famiglie possono sapere in anticipo quando arriverà l’accredito. Non è possibile conoscere il giorno esatto in cui arriveranno i soldi, ma l’Istituto offre informazioni su un dato range di giorni da tenere in considerazione. Attenzione, però, perché anche questi giorni variano da beneficiario a beneficiario.

Vediamo, allora, quando arriva l’assegno unico a dicembre 2023, ma anche quali sono le novità in arrivo per il 2024. Si prevedono, infatti, alcuni aumenti.

Quando arriva l’assegno unico a dicembre 2023

La data di accredito dell’assegno unico varia da beneficiario a beneficiario. Questo perché i tempi di accredito possono subire variazioni in base alle condizioni del nucleo familiare, se sono intervenute modifiche o è rimasto tutto invariato oppure, ancora, se la domanda è stata inviata tempo fa o solo il mese scorso.

In linea generale, possiamo dire che per questo mese si presenteranno due diverse situazioni:

• alcuni nuclei familiari potranno ottenere l’ assegno unico prima dell’inizio delle feste di Natale;

• altre famiglie dovranno aspettare gli ultimi giorni dell’anno per ottenere l’accredito.

Andiamo a vedere più nel dettaglio l’una e l’altra situazione.

Assegno unico a dicembre 2023: a chi arriva prima di Natale

A segnare per primi le date in rosso sul calendario sono i nuclei familiari che potranno ricevere i soldi già prima dell’inizio delle festività natalizie.

Ci riferiamo, in particolare, alle famiglie in cui non sono intervenute variazioni nelle condizioni del nucleo familiare e per cui, quindi, anche l’assegno unico non è cambiato in alcun modo.

Per questi beneficiari non è possibile offrire una data unica di pagamento. L’INPS, infatti, procede con i pagamenti per un certo periodo di tempo e non può accontentare tutte le famiglie in una sola giornata.

Tuttavia, è possibile conoscere il periodo in cui ricevere l’assegno. Queste famiglie, infatti, potrebbero ricevere l’accredito in uno di questi 3 giorni:

• lunedì 18 dicembre;

• martedì 19 dicembre;

• mercoledì 20 dicembre.

Chi riceverà l’assegno unico dopo Natale

Come già detto, purtroppo non tutte le famiglie riusciranno a ottenere il pagamento dell’assegno unico di dicembre prima di Natale.

Questa situazione interesserà, in particolare, tutti quegli assegni che hanno subito modifiche o ricalcoli dell’importo in seguito a cambiamenti della condizione familiare.

Non bisogna demoralizzarsi, però, perché l’accredito, pur non arrivando prima delle festività natalizie, verrà inviato comunque entro la fine del mese di dicembre, più probabilmente dal 20 al 31 dicembre.

Anche le famiglie che hanno presentato domanda per l’assegno unico a novembre rientrano tra coloro che potranno ottenere il primo pagamento dopo le vacanze di Natale. Questo perché il primo pagamento in assoluto viene accreditato alla fine del mese successivo a quello in cui si è presentata domanda.

Infine, ricordiamo che i percettori di reddito di cittadinanza, dopo la sospensione o la cessazione del beneficio, possono continuare a ricevere l’assegno unico ancora sulla carta RdC fino a febbraio 2024.

Questo per permettere a coloro che non hanno ancora deciso la modalità di pagamento per l’assegno unico di continuare a percepire il sostegno economico.

Di quanto aumenterà l’assegno unico nel 2024

Abbiamo chiarito che l’assegno unico verrà erogato prima di Natale ad alcune famiglie e dopo Natale, comunque entro la fine del mese, ad altre. Le famiglie, comunque, hanno sempre la possibilità di controllare la data del pagamento tramite il sito dell’INPS.

Buone notizie, poi, sono in arrivo per il prossimo anno. L’INPS, infatti, dovrà dedicarsi alla rivalutazione di tutti i sussidi erogati dall’Istituto, assegno unico compreso. Questo perché gli importi vanno determinati in base all’andamento dell’inflazione e dei prezzi di consumo.

Considerando i forti aumenti di questi ultimi mesi del 2023, nel 2024 molto probabilmente l’importo dell’assegno verrà ricalcolato, portando a un aumento a vantaggio di tutte le famiglie.

Non è ancora chiaro di quanto aumenterà l’assegno – la percentuale potrebbe aggirarsi intorno al 5% se si considera l’attuale tasso di inflazione – ma per il momento è ancora presto fornire informazioni precise.

Non resta che aspettare il nuovo anno, dunque, per avere ulteriori informazioni sull’aumento dell’importo dell’assegno unico.

Leggi anche: Assegno unico, come cambia e per chi: ecco tutte le novità per il 2024