Assegno unico, novità sugli importi del 2024. L’INPS annuncia gli aumenti

Arrivano grandi novità per quanto riguarda l’assegno unico 2024. È l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha infatti provveduto a pubblicare gli importi che saranno erogati per la misura economica dell’assegno unico, andando ad includere la rivalutazione del mese di gennaio 2024.

In tal senso, dunque, sono state predisposte alcune variabili e componenti che vanno a modificare l’effettivo importo dell’assegno unico.

In questo articolo, quindi, andiamo a vedere come cambiano gli importi dell’Assegno unico e universale 2024 e quali sono gli importi ufficiali dell’Assegno unico per i figli a carico nel 2024.

Assegno unico 2024, come cambiano gli importi

Il cambiamento dell’Assegno Unico 2024 è stato reso necessario per poter avviare la consueta procedura di rivalutazione annuale degli importi e delle soglie ISEE.

In tal senso, l’ISTAT ha comunicato la variazione dell’indice dei prezzi, che risulta pari al 5,4%.

Tale percentuale quindi andrà a determinare una maggiorazione degli importi erogati con l’Assegno unico nei confronti di tutte le famiglie con figli a carico.

È attraverso il messaggio numero 572 del 2024, che l’Istituto INPS ha provveduto a comunicare i nuovi importi e le nuove soglie ISEE per l’Assegno Unico.

Occorre ricordare che, come per lo scorso anno, gli importi dell’assegno cambiano in base ad alcuni aspetti ed elementi.

A questo proposito, infatti, ai fini del calcolo dell’Assegno Unico saranno tenuti in considerazione i valori ISEE del nucleo familiare, ma anche il numero di figli a carico e l’età di ciascun figlio a carico.

Inoltre, all’importo dell’Assegno Unico 2024 potrebbero aggiungersi anche eventuali maggiorazioni che potrebbero spettare ai singoli nuclei familiari, ad esempio quelle previste per i figli con disabilità.

Assegno unico 2024: il conguaglio a febbraio

I nuovi importi comunicati dall’INPS, di cui parleremo nel prossimo paragrafo, saranno quindi rispettati a partire dalla mensilità dell’Assegno Unico e Universale riferita al mese di febbraio.

Tuttavia, per quanto riguarda il mese di gennaio 2024, la cui mensilità è stata erogata senza tenere conto dell’attuale rivalutazione degli importi, si effettuerà, come di consueto il conguaglio.

Questo significa che nella mensilità di febbraio 2024, non soltanto l’INPS provvederà ad erogare l’Assegno Unico con il nuovo importo ma corrisponderà anche gli importi derivanti dal conguaglio.

Assegno unico 2024: tutti gli importi

Come precisato nei paragrafi precedenti, per poter effettuare il calcolo corretto dell’Assegno unico 2024, è necessario tenere conto dell’ISEE, del numero di componenti all’interno del nucleo, nonché l’età dei figli a carico ed eventuali ulteriori agevolazioni.

In generale, l’importo della prestazione, senza alcuna maggiorazione, ha un importo base di partenza da un minimo di 57 euro per ogni figlio. Questi sono i casi in cui non viene dichiarato ISEE oppure qualora il valore ISEE fosse pari o superiore a 45.574,96 euro.

Passiamo ora agli importi ufficiali dell’Assegno unico e universale del 2024, facendo alcuni esempi di ISEE:

• ISEE fino a 17.090,61: Assegno unico di 199,4 euro;

• ISEE tra 20.052,99 a 20.166,92: Assegno unico di 184 euro;

• ISEE tra 24.838,36 a 24.952,29: Assegno unico di 160,1 euro;

• ISEE tra 26.775,30 a 26.889,23: Assegno unico di 150,4 euro;

• ISEE tra 28.826,17 a 28.940,10: Assegno unico di 140,2 euro;

• ISEE tra 30.763,11 a 30.877,04: Assegno unico di 130,5 euro;

• ISEE tra 32.813,98 a 32.927,91: Assegno unico di 120,2 euro;

• ISEE tra 34.750,92 a 34.864,84: Assegno unico di 110,6 euro;

• ISEE tra 36.801,79 a 36.915,72: Assegno unico di 100,2 euro;

• ISEE tra 38.852,66 a 38.966,59: Assegno unico di 90 euro;

• ISEE tra 40.789,60 a 40.903,53: Assegno unico di 80,3 euro;

• ISEE tra 42.840,47 a 42.954,40: Assegno unico di 70,1 euro;

• ISEE tra 44.777,41 a 44.891,34: Assegno unico di 60,4 euro;

• ISEE oltre 45.574,96: Assegno unico di 57 euro.

