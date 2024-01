Assegno unico 2024, ecco chi non deve presentare una nuova domanda

Nessuna nuova domanda di Assegno Unico, ma serve solo aggiornare la Dsu e presentare l'Isee 2024. Chi non deve presentare una nuova domanda? Chi, invece, è tenuto a farlo?

Con l’inizio del nuovo anno è tempo di pensare al rinnovo delle domande di Assegno unico già presentate, ove ve ne sia la necessità. Nel 2024, non è necessario presentare una nuova domanda per ottenere l’Assegno unico, ma solo quando l’istanza era già stata inoltrata gli anni precedenti e non risulta decaduta, revocata, rinunciata oppure respinta.

Il chiarimento è arrivato dall’Inps, con anche il calendario dei pagamenti mensili della misura per il periodo gennaio-giugno 2024. La prima erogazione della misura avverrà durante l’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda.

Ma chi deve presentare una nuova domanda? Nel testo, rispondiamo al quesito, spiegando anche quali sono stati tutti i chiarimenti forniti dall’Inps.

Quando si rinnova la richiesta di Assegno unico

L’Assegno unico e universale è una misura riconosciuta alle famiglie e viene attribuito per ogni figlio a carico, fino al compimento dei 21 anni d’età e senza limiti per i figli con disabilità.

L’importo della misura varia in base all’Isee del nucleo familiare, valido al momento di presentazione della domanda e tenuto conto dell’età e del numero di figli, oltre che in base ad eventuali situazioni di disabilità.

In relazione alle domande, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti molto importanti e utili soprattutto per chi si sta chiedendo quando e se rinnovare la domanda.

Il 2 gennaio 2024, l’Inps, con la pubblicazione del messaggio n. 15 ha precisato che, per il 2024, coloro che hanno già presentato domanda gli anni precedenti non devono ripresentarne una nuova.

Naturalmente, ciò a patto che la domanda precedente non sia stata revocata, rinunciata o respinta dall’Istituto. Infatti, così come è stato chiarito con la circolare n. 132/2023 e come previsto dal Dlgs n. 230/2021 che ha istituito il contributo, le richieste non devono essere rinnovate annualmente.

I beneficiari, però, devono comunicare all’Istituto la presenza di eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda. Si pensi, per esempio, alla nascita di un nuovo figlio.

Quando presentare l’Isee per l’Assegno unico 2024

Se non bisogna rinnovare annualmente la domanda, tutti i beneficiari sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) aggiornata con Isee 2024.

Per chi non presenta l’Isee 2024, a partire dal mese di marzo l’Assegno unico sarà calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Quindi, per ricevere l’importo corretto mensile è necessario presentare l’Isee 2024 entro il 29 febbraio 2024.

Se la Dsu viene presentata entro il 30 giugno 2024, allora gli importi già erogati per il 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo, con la corresponsione degli arretrati.

In ogni caso, è bene tenere presente che in caso di assenza di Dsu aggiornata, verrà erogato l’importo minimo.

Parlando di importi, per quanto riguarda quelli del 2024 e delle soglie Isee sono stati adeguati annualmente alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo Istat.

A partire dal mese di marzo, l’importo della misura potrà essere aggiornato sulla base di eventuali variazioni dell’Isee familiare.

Quando fare domanda di Assegno unico 2024

La domanda per richiedere e ottenere l’Assegno unico 2024 si può presentare dal 7° mese di gravidanza, non appena si entra in possesso dei requisiti necessari previsti dalla legge.

Come abbiamo già spiegato, la domanda non deve essere presentata da chi ha già fruito della misura e, quindi, ne aveva già fatto richiesta.

Chi si trova con una domanda non più attiva o non accolta può procedere a presentarne una nuova, in qualsiasi momento del 2024. Naturalmente, possono presentare la domanda tutti i nuovi richiedenti della misura.

Come si presenta la domanda? I richiedenti devono presentare domanda all’Inps, attraverso le seguenti modalità:

• Portale web dell’Inps;

• Contact Center Integrato Inps;

• Istituti di Patronato;

• App Inps Mobile.

Quando pagano l’Assegno unico nel 2024

L’Inps ha reso noto il calendario dei pagamenti dell’Assegno unico per i primi sei mesi del 2024. La comunicazione è inerente al periodo gennaio-giugno 2024, in modo tale che le famiglie siano agevolate e conoscano anzitempo la data in cui verrà pagata la prestazione.

Quali sono le date di pagamento?

• Gennaio 2024 17, 18 e 19;

• Febbraio 2024 16, 19 e 20;

• Marzo 2024 18, 19 e 20;

• Aprile 2024 17, 18 e 19;

• Maggio 2024 15, 16 e 17;

• Giugno 2024 17, 18 e 19.

Le date in elenco si riferiscono ai pagamenti per gli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente. Per quanto riguarda, invece, coloro che hanno presentato una nuova domanda, il primo pagamento arriverà durante l’ultima settimana del mese successivo rispetto alla presentazione dell’istanza.

Nella stessa data verrà anche accreditato l’importo delle rate spettanti, ma solo quando la misura sia oggetto di un conguaglio (a credito o a debito). In riferimento ai conguagli, l’Istituto ricorda che tutte le operazioni vengono comunicate all’utente tramite e-mail o sms.

